Akıllı Telefon
Realme XT incelemesi | Redmi Note 8 Pro’dan iyi mi?
Bu videomuzda Realme XT incelemesi ile karşınızdayız. Lansman fiyatına göre indirimde olan Realme’nin en donanımlı modelinin detaylarını inceliyoruz.
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Dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonu olan Realme XT’nin kamera ve performans detaylarını aktarıp, en yakın rakibi Redmi Note 8 Pro modeli ile farklarını anlatıyoruz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A71 inceleme – Tüm artı ve eksi yönleri!
Samsung Galaxy A71 inceleme videomuzda, son dönemin popüler orta düzey akıllı telefonunu değerlendirdik. Cihaz bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı?
Samsung Galaxy A71 inceleme
İlk olarak fiyattan başlayacak olursak tabii ki satın alacağınız yere göre farklı fiyatlandırmalar mevcut. Biz telefonu 3100 TL’ye satın aldık ancak internette 3260 TL’den 3700 TL’ye kadar değişiyor. Siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip telefonda, yan çerçeveler ve arka yüzey plastik. Ön taraftan baktığınızda Note 10’a ve A51’e benzeyen tam ortada kamera deliğinin yer aldığını görüyoruz. Telefond ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Parmak izi sensörünün çok kararlı olmadığını, ara ara tanımama problemi yaptığını belirtelim. Tasarım konusunda son olarak cihazda çift SIM desteğinin, microSD kart ile birlikte kullanılabildiğini de söyleyelim.
6.7 inç Super AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelen cihaz Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Always On yani Her zaman açık ekran özelliği S Amoled panel sayesinde mevcut ve ayarlar bölümünden özelleştirilebiliyor. Ayrıca ekranda renk modu, mavi ışık filtresi ve karanlık mod gibi seçenekler de mevcut. Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A71 modelinde 8 GB RAM + 128 GB depolama bulunuyor. Depolamanın UFS 2.1 olduğunu belirtelim.
Telefonun belki de selefine göre en büyük avantajı yeni kamerasında. Zira 64 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Orta düzeye göre 64 MP’lik ana kameranın hem gündüz hem de gece çekim performansı hayli başarılı. Ancak iş videoya geldiğinde, ne yazık ki çok tatminkar sonuçlar alamıyorsunuz. Son olarak 4500 mAh pil ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip telefon, 2 güne varan bir kullanım sunuyor diyebiliriz.
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Redmi K30 (Mi 10T) inceleme | Nam-ı diğer Poco X2!
Redmi K30 ya da Poco X2 olarak bilinen telefonun incelemesi ile karşınızdayız. K30 modeli yenilenen özellikleri ile Mi 10T olarak global piyasada bekleniyor.
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208 gr ağırlığında olan Redmi K30, Snapdragon 730G işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede tüm oyunları oynatabilen cihaz, 120 Hz ekranıyla beraber destekleyen oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor.
6,67 inç IPS tabanlı ekranında HDR10 desteği de sunan Poco X2, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile geliyor. 4500 mAh bataryası da iki güne rahat varan kullanım sunabiliyor.
Kamera tarafında 64 MP ana lens ile 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüyle başarılı çekimler vadederken önde ise 20 MP ve 2 MP ön kamerayla bokeh efektini de oldukça iyi çekebiliyor.
Detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modelini inceliyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme
İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, telefon ülkemizde Uzay gri adına sahip renk ile satılıyor. Ön tarafta “şelale kavis” diye adlandırılan her iki tarafta da yanlara doğru kıvrılmış bir ekran dikkat çekiyor. Ayrıca üst taraftaki çentik bölümünde ön kamera, ToF sensör, yakınlık ve ortam ışığı gibi sensörler konumlandırılmış. Arka yüzeyde ise yuvarlak kamera ve farklı renkleri yansıtan bir tasarım dikkat çekiyor. Tabii ki bu modelde de suya ve toza dayanıklılık mevcut. Ancak stereo hoparlörün olmayışı ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de yer almadığını belirtelim. Ayrıca üründe kavisli ekran nedeniyle sadece fiziksel güç butonu kullanılmış. Ses açma kısma işlevini, yan tarafa iki kez dokunarak aktif edebiliyor ve öyle ayarlıyorsunuz.
6.53 inç OLED ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefonda HDR10 desteği yer alıyor. Yaklaşık 650 nit parlaklık seviyesiyle OLED paneller arasında en parlak ekranlardan birine sahip olan Huawei Mate 30 Pro ayrıca True Tone‘a benzeyen “doğal ton” isimli bir özelliğe de sahip. Gücünü yeni Kirin 990‘dan alan modelde UFS 3.0 desteği sunan 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Yeni işlemci, gerek performans gerekse de kamerada sunduğu yeteneklerle bir hayli başarılı. Doğal olarak bu güce sahip bir telefonla günümüzde oynayamayacağınız herhangi bir mobil uygulama da yer almıyor.
Telefonun en iddialı olduğu nokta her zaman olduğu gibi kamerası. Zira F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip 40 MP ana kamerayla birlikte, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telephoto ve 3D TOF sensör yer alıyor. Yeni modelde zoom kabiliyetli P30 Pro kadar iyi değil. Bu sefer 3x optik ve 30x dijital zoom ile sınırlıyız. Ancak telefonun gece performansı, bu sefer geniş açı çekimlerinin de bir hayli iyi olması gibi eşsiz kamera yeteneklerinin olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca video tarafında 7680 FPS ağır çekim videoları da unutmamak lazım.
4500 mAh kapasiteli pille gelen cihazda 27W kablosuz şarj, 40W kablolu şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj da yine modelde mevcut.