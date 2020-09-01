Akıllı Telefonlar
Realme X7 ve X7 Pro resmi olarak tanıldı!
Bugün yapılan lansmanın ardından Oppo’nun alt markası olan Realme, X7 ve X7 Pro akıllı telefon modellerini resmi olarak piyasaya sürdü. Serinin taban modeli Dimensity 800U yonga seti, Pro modeli ise Dimensity 1000+ yonga seti ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatları ise sırasıyla 1799 yuan(264$) ve 2199 yuan(322$)’dan başlayacak.
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Realme X7 ve X7 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X7 Pro, 6.55 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz siyah, beyaz ve C-bit olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip ve C-bit serinin ana rengi olarak tanıtıldı. Telefon, Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alacak. Cihazın çift modlu 5G ve Wi-Fi 6 desteği de bulunacak. X7 Pro, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP B&W filtresi eşlik edecek.
X7 Pro, ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelecek. Batarya tarafında ise 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde bir pile sahip olacak. Cihazın iki adet hoparlörü ve Hi-Res sertifikası bulunuyor.
Taban model X7‘ye geldiğimizde ise Pro modele oldukça benzer özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki en önemli fark X7’nin Dimensity 800U yonga setinden gücünü alması. Diğer fark ise 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh bataryasının bulunması.
X7, 6/128 GB ve 8/128 GB olmak üzere iki farklı yapılandırmaya sahip. Taban modelin satış fiyatı ise 1799 yuan olarak belirlendi. X7 Pro ise 6/128 GB için 2199(322$) yuan, 8/128 GB için 2399(352$) ve 8/256 GB(469$) için 3199 yuan fiyat etiketine sahip olacak. Cihazlar 7 Eylül’de resmi olarak satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
realme C11 neler sunuyor? Türkiye’ye gelecek yeni model!
realme C11 modeli, şirketin en yeni akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Aldığımız bilgilere göre çok yakında Türkiye’de de satışa sunulacak akıllı telefon, özellikle batarya performansıyla oldukça iddialı olacağa benziyor. Bu makalemizde, realme C11 modelinin genel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Batarya konusunda çok iddialı!
İlk olarak telefonun en iddialı olduğu konulardan biri olan pil ömrü ile başlayalım. Zira telefonda 5000 mAh pil kapasitesi bulunuyor ve bu değer sektör standartlarının tepesinde yer alıyor. Tabii ki bununla birlikte ekran çözünürlüğünün 720 x 1560 mAh olması da pilin daha uzun gitmesini sağlıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre realme C11 modeli; 40 saat bekleme süresine, 169 saat müzik çalma, 21 saat film izleme ve tam 12 saat oyun oynama kabiliyetlerine sahip.
Ayrıca batarya süresi haricinde realme, güvenliğin de onlar için çok önemli olduğuna vurgu yapıyor ve bu modelde paslanmaz çelik koruma ile bataryayı koruduğunu belirtiyor. Ayrıca kutu içinden çıkan adaptörde ve kabloda herhangi bir kazanın önüne geçmesi adına güvenlik görüntüleme çipine yer verilmiş. Batarya konusunda ayrıca Android 10 tabanlı realme arayüzünde yapay zeka destekli güç koruma, batarya optimizasyonu, uygulama dondurma gibi verimliliği artıran özellikler de mevcut.
realme C11 tasarımı ve öne çıkan teknik özellikeri
Telefonun Nane Yeşili ve Baharat Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Cihaza ön taraftan baktığınızda ince çerçeveler ile ekran kasa oranı yüksek, damla çentik tasarımının kullanan bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Arka tarafta ise realme’nin farklı cihazlarda da kullandığı parçalı yapı, oldukça hoş görünüyor. Ayrıca diğer C serilerinden farklı olarak radyum kazıma işleminin uygulandığı bu arka yüzey, ışığı daha yüksek yansıtma özelliğiyle daha farklı ve etkileyici görünüyor. Bununla beraber cihazın yüzeyi çok daha az parmak izi tutuyor.
Modelde 6.5 inç boyutlu oldukça geniş bir ekran bulunuyor. Ekranda %88.7 oranında ekran kasa oranı olması, göze batan çerçeveler yerine daha çok ekran deneyimi yaşayabilmeniz adına önemli. Telefonda MediaTek Helio G35 işlemcisiyle birlikte, LPDDR4X formunda 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor.
Çift arka kamera sistemi neler sunuyor?
realme C11 modelinde 13 MP ana kameraya bokeh çekimler yapabilmek için 2 MP’lik bir derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ayrıca bu fiyat segmentinde pek göremediğimiz gece modu özelliği de telefonun kamera arayüzünde bulunuyor. Böylece uzun pozlama kullanılarak çok daha güzel gece fotoğrafları elde edilebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 1080p Full HD video çekebilme kabiliyetine sahip 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Satışa çıkış tarihi ve fiyat
Ürün 5 Eylül tarihinde ilk etapta Teknosa, Mediamarkt ve Vatan mağazalarında 2699 TL satış fiyatıyla satılacak.
NOT: Bu içerik realme desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 732G duyuruldu!
Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemci modeli Snapdragon 732G’yi resmi olarak duyurdu. Pek yakında telefonlarda görmeye başlayacağımız Qualcomm Snapdragon 732G, ilk olarak sürpriz bir cihaza güç verecek!
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Qualcomm Snapdragon 732G tanıtıldı: Hız aşırtma ve güçlü GPU!
Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 732G, yapı olarak serinin bir önceki modeli Snapdragon 730G’yi baz alıyor. 8 nm mimaride üretilen işlemcinin iki performans çekirdeğini 2.3 GHz değerinde çalışan Kryo 470 oluşturuyor. Kalan 6 adet çekirdeği ise 1.8 GHz’lik Kryo 470 oluşturuyor. GPU tarafında ise Adreno 618 yerini korurken, hız aşırtma çalışması sayesinde %15’lik bir güç avantajı elde edilmiş.
İşlemcideki diğer özellikleri ise Qualcomm Snapdragon 730G ile tamamen aynı. Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem taşıyan işlemcide 5G desteği bulunmuyor. Bunun dışında WiFi 6, Bluetooth 5.1, aptX Adaptive ve TrueWireless Stereo Plus desteği de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 732G, şarj tarafında Qualcomm QuickCharge 4+ ile yüksek hızlı şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Vulkan 1.1 desteğiyle güçlendirilen Snapdragon Elite Gaming platformu da işlemciye oyun odaklı yetenekler kazandırıyor.
Snapdragon 732G, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren markaların kullanımına sunulacak. Orta-üst seviyede rekabetçi bir paket oluşturması beklenen işlemciyi ilk kullanacak markanın ise POCO olduğu açıklandı. Eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa 7 Eylül’de tanıtılacak olan POCO X3 modeli, yeni yonga setini kullanan ilk akıllı telefon modeli olacak.
Akıllı Telefonlar
POCO X3 Snapdragon 732G kullanan ilk cihaz olacak!
POCO X3, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefon, Qualcomm yapımı yeni Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alacak.
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Snapdragon 732G kullanacak ilk akıllı telefon, POCO X3!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürünleri ile kullanıcılarını karşılayan ve övgüler alan POCO, yeni cihazı X3 ile birlikte yine en iyi yaptığı işi devam ettirmek istiyor. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Qualcomm firmasının yeni tanıtımını yaptığı Snapdragon 732G işlemcisi, ilk kez bu cihaz ile karşımıza çıkacak. POCO Global yetkilisi Sam Jiang yaptığı açıklama ile birlikte gelişmeyi hayranlarına duyurdu. Snapdragon 732G özellik olarak 5G‘ye sahip olmazken, bir önceki nesle göre %15 daha performanslı olarak bizleri karşılıyor.
Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan POCO X3 modelinin, 6.62 inç boyutunda delikli Full HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Yine tasarım detaylarına göre bir adet ön kamera ve dört adet arka kamera dikkat çekerken, arka ana kameranın 64 MP değerinde olacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye’de satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 8 Eylül tarihinde tanıtılabilir. Cihazın siyah, sarı, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip olacağı belirtilirken, 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım POCO, yeni cihazı ile birlikte popülaritesini korumayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.