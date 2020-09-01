Realme X7 ve X7 Pro resmi olarak tanıldı!

Bugün yapılan lansmanın ardından Oppo’nun alt markası olan Realme, X7 ve X7 Pro akıllı telefon modellerini resmi olarak piyasaya sürdü. Serinin taban modeli Dimensity 800U yonga seti, Pro modeli ise Dimensity 1000+ yonga seti ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatları ise sırasıyla 1799 yuan(264$) ve 2199 yuan(322$)’dan başlayacak.

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Realme X7 ve X7 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

X7 Pro, 6.55 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz siyah, beyaz ve C-bit olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip ve C-bit serinin ana rengi olarak tanıtıldı. Telefon, Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alacak. Cihazın çift modlu 5G ve Wi-Fi 6 desteği de bulunacak. X7 Pro, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP B&W filtresi eşlik edecek.

X7 Pro, ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelecek. Batarya tarafında ise 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde bir pile sahip olacak. Cihazın iki adet hoparlörü ve Hi-Res sertifikası bulunuyor.

Taban model X7‘ye geldiğimizde ise Pro modele oldukça benzer özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki en önemli fark X7’nin Dimensity 800U yonga setinden gücünü alması. Diğer fark ise 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh bataryasının bulunması.

X7, 6/128 GB ve 8/128 GB olmak üzere iki farklı yapılandırmaya sahip. Taban modelin satış fiyatı ise 1799 yuan olarak belirlendi. X7 Pro ise 6/128 GB için 2199(322$) yuan, 8/128 GB için 2399(352$) ve 8/256 GB(469$) için 3199 yuan fiyat etiketine sahip olacak. Cihazlar 7 Eylül’de resmi olarak satışa çıkacak.