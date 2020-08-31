Mi True Wireless Earphones 2 Pro, Bluetooth sertifikası aldı!

2020’de TWS kulaklık piyasası önceki senelere göre oldukça canlıydı. Bu pazara yeni katılan şirketlerle birlikte satışlarda artış görüldü. Xiaomi bu satış artışları ve taleplerin farkında olduğu için bu pazara yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce Wireless Power Consortium tarafından Xiaomi’nin Mi True Wireless Earphones 2 Pro kulaklığı hakkında raporlar ortaya çıktı. Şimdi ise kulaklıklar Bluetooth tarafından sertifika aldı.

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Mi True Wireless Earphones 2 Pro nasıl bir Bluetooth teknolojisi kullanacak?

Bluetooth SIG web sitesi, kulaklıkların sertifikasını kısa süre önce yayınladı. Yayınlanan belgelerde cihazın isminin Mi TW Earphones 2 Pro olduğu onaylandı. Yeni cihazlar Wireless Power Consortium sitesinde TWSEJ09WM model numarası ile listelendi. Tam kablosuz kulaklıklar Bluetooth SIG belgesine göre Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek. Bu sertifika cihazla ilgili ortaya çıkan ikinci resmi belgedir. Bu sebeple yeni kulaklıkların yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulmasını bekleyebiliriz.

Ortaya çıkan raporlara göre yeni Mi TWS kulaklıklar, kablosuz şarj desteği ve aktif gürültü engelleme seçeneği ile birlikte gelecek. Ortaya çıkan son verilere göre tam kablosuz kulaklıklarda aranan en önemli özellik, aktif gürültü seçeneğinin bulunması. Mi TW Earphones 2 Pro, söylentilere göre tek siyah renk ile gelecek. Ayrıca silikon tabanlı bir kulaklık tasarımı kullanılacak. Üst segment cihazlarda sıklıkla gördüğümüz dokunma kontrolleri de bu cihazda bulunacak.