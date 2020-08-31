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Mi True Wireless Earphones 2 Pro, Bluetooth sertifikası aldı!
2020’de TWS kulaklık piyasası önceki senelere göre oldukça canlıydı. Bu pazara yeni katılan şirketlerle birlikte satışlarda artış görüldü. Xiaomi bu satış artışları ve taleplerin farkında olduğu için bu pazara yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce Wireless Power Consortium tarafından Xiaomi’nin Mi True Wireless Earphones 2 Pro kulaklığı hakkında raporlar ortaya çıktı. Şimdi ise kulaklıklar Bluetooth tarafından sertifika aldı.
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Mi True Wireless Earphones 2 Pro nasıl bir Bluetooth teknolojisi kullanacak?
Bluetooth SIG web sitesi, kulaklıkların sertifikasını kısa süre önce yayınladı. Yayınlanan belgelerde cihazın isminin Mi TW Earphones 2 Pro olduğu onaylandı. Yeni cihazlar Wireless Power Consortium sitesinde TWSEJ09WM model numarası ile listelendi. Tam kablosuz kulaklıklar Bluetooth SIG belgesine göre Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek. Bu sertifika cihazla ilgili ortaya çıkan ikinci resmi belgedir. Bu sebeple yeni kulaklıkların yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulmasını bekleyebiliriz.
Ortaya çıkan raporlara göre yeni Mi TWS kulaklıklar, kablosuz şarj desteği ve aktif gürültü engelleme seçeneği ile birlikte gelecek. Ortaya çıkan son verilere göre tam kablosuz kulaklıklarda aranan en önemli özellik, aktif gürültü seçeneğinin bulunması. Mi TW Earphones 2 Pro, söylentilere göre tek siyah renk ile gelecek. Ayrıca silikon tabanlı bir kulaklık tasarımı kullanılacak. Üst segment cihazlarda sıklıkla gördüğümüz dokunma kontrolleri de bu cihazda bulunacak.
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Nokia, Power EarBuds Lite modeli üzerinde çalışıyor!
Nokia, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Firma yeni modeli Power EarBuds Lite üzerinde çalışmaya başladı.
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Nokia Power EarBuds Lite geliyor!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin içerisinde bulunduğu bu rekabette yerini alan Nokia da yeni bir model üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Power EarBuds ile beğenileri toplayan firma, şimdilerde ise daha uygun fiyatlı olması beklenen “Lite” model üzerinde çalışıyor. Bluetooth sertifikaları ortaya çıkan gerçek kablosuz kulaklığın tasarım detaylarının belli olduğu görsel de ortaya çıktı. Bluetooth 5.1 destekli olarak bizleri karşılayan gerçek kablosuz kulaklık, tasarım olarak baz modelden çok büyük farklılıklara sahip değil.
BH-405 kod adına sahip cihaz, Power EarBuds‘ın sunduğu 150 saatlik şarj iddiasının arkasında duruyor. Bunu kutu içerisinde yer alan 3000 mAh batarya ile karşılayacak gerçek kablosuz kulaklığın, tam olarak neden “Lite” model olacağı ise henüz bilinmiyor. Zira geçen sene piyasaya çıkan baz modelden aşağı kalır yanı bulunmayan cihazın detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. 3 Eylül tarihinde IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen Nokia Power Earbuds Lite modeli, firmanın dört yeni orta seviye akıllı telefonu ile birlikte dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. Bakalım Nokia, yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile birlikte, beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Huawei Watch Fit, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
COVID-19 salgınına rağmen giyilebilir cihazların satışında önemli bir artış bulunuyor. Son zamanlarda pek çok şirket bu alana yöneldi. Piyasaya belli bir yere sahip şirketler de artık her fiyat segmentine uygun cihazlar tanıtmaya başladı. Huawei, 2020’nin ilk yarısında %57 büyüme kaydederek giyilebilir aksesuar pazarındaki en iyi şirketlerden biri haline geldi. Çinli teknoloji devi, Huawei Watch Fit isimli yeni bir akıllı saat ile pazar payını genişletmeyi hedefliyor.
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Huawei Watch Fit hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Son zamanlarda yoğun bir şekilde hakkında konuşulan Huawei Watch Fit şimdi ise teknik özellikleriyle görüntülendi. Şirketin yeni rekabetçi akıllı saati, 1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik HD çözünürlüğe sahip olacak. Ekran/gövde oranı ise %70 olarak karşımıza çıkıyor. Saatin sol tarafında tek bir güç düğmesi bulunuyor ve cihazı uyandırmaya yarıyor. Tıpkı Watch GT2 serisinde olduğu gibi bu saatte de “Her zaman açık ekran” modu bulunuyor.
Watch Fit, çok sayıda saat arayüzü bulunduracak. Kullanıcıların kendi tasarladığı saat arayüzlerini de deneyebileceksiniz. Cihaz, 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterecek. Ayrıca toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM su koruması, kalp atış hızı sensörü ve pek çok yeni sensör ile birlikte cihaz sağlık alanında oldukça öne çıkacak. Bununla birlikte TruSleep 2.0 ile uyku takibi en gerçekçi ve detaylı sonuçları verecek. Cihazın pek çok uygulama için bildirim özelliği de bulunacak.
Watch Fit, 10 güne kadar pil ömrü sunacak ve yoğun kullanımda ise 7 günlük bir pil ömrü bulunacak. Cihaz, 3 Eylül’den itibaren 110$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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Apple, yeni nesil iPad ve Watch Series 6’yı yakında duyuracak!
Apple, tablet ve akıllı saat pazarına önem veren firmalar arasında. Şirket bu yıl pek çok yeni tablet ve akıllı saat modeli duyuracak. Pandeminin zirvede olduğu dönemde tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi cihazların satışları artmıştı. Firma bu sebeple yakın zaman içinde yedi adet iPad ve sekiz adet Watch Series 6 modeli duyuracak.
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Apple, yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak?
Avrasya Ekonomi Komisyonu‘nun sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil iPad ve Apple Watch Series 6 yolda. Cihazların bu kadar fazla sayıda olması, farklı konfigürasyonlarla piyasaya sunulacakları anlamına gelebilir. Tespit edilen dosyalara göre iPad’ler iPadOS 14, akıllı saatler ise watchOS 7 ile çalışıyor. EEC listesi bu cihazların ayrıntıları ile ilgili bir bilgi vermiyor. Sadece burada listelenmesi cihazların yaklaştığı anlamına geliyor. Ancak listede her cihazın model numarası bulunuyor. Bu numaralara bakılırsa her bir numara yeni olarak kaydedilmiş. Eski bir cihazın yükseltmesi veya aynısı olmadıkları bu sayede kesinleşiyor.
Watch Series 6, “A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 ve A2356” model numaralarına sahip. Yeni nesil iPad’ler ise “A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429” model numaraları ile EEC‘den geçiyor. EEC‘den geçen ürünler genellikle yakın zaman içerisinde tanıtılır. Cihazların lansman tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.