Realme X7 Pro, MediaTek Dimensity 1000+ ile geliyor!

Realme X7 Pro olduğu iddia edilen Realme RMX2121 model numarasına sahip cihaz Geekbench testinden geçti ve teknik özellikleri görüntülendi. Kıyaslama veritabanına göre telefon, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti ile kullanıcılara sunulacak.

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Realme X7 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Şirket, X7 Pro ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını belirtti. Diğer teknik özellikler ise TENAA‘da ortaya çıktı. TENAA‘da görüntülenmeyen tek özellik cihazın yonga setiydi. Bugün de Geekbench sayesinde telefonun yonga setini öğrenmiş olduk. X7 Pro‘nun kullanacağı Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını ve 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Yonga setinin dört adet Cortex-A77 çekirdeği ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. GPU tarafında ise Mali G77 MP9 kullanılıyor. Ayrıca bu yonga seti 5G desteklidir.

Realme X7 Pro, Geekbench‘e göre 8 GB RAM ile gelecek. Cihaz Geekbench‘te, tekli çekirdekte “3802“, çoklu çekirdekte ise “13096” skor aldı. Yonga setinin taban frekansı ise 2.0 GHz olarak belirlendi.

X7 Pro, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 1080p+ çözünürlüklü 6.55 inçlik OLED bir ekran ile satışa çıkacak. Cihazın 64 MP ana kameraya sahip dörtlü bir kamera dizilimi ile gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil bulunacak. Realme‘nin yeni X7 serisi, 1 Eylül’de Hindistan’da satışa sunulacak.