TSMC, yeni 5nm çiplerini teslim etmeye hazır!

TSMC, yaptığı açıklama ile gelecek iki yılı detaylandırdı. Şirket, şu anda 5nm üretim sürecinden geçen yonga setlerinin üretimini yapıyor. Apple‘ın iPhone 12 serisi yonga setlerini TSMC‘nin üretmesi bekleniyor. Şirketin Huawei ile ambargo sebebiyle iş yapamaması Apple ile yapacağı iş birliğini güçlendiriyor.

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TSMC 3nm teknolojisi hakkında neler düşünüyor?

Tayvanlı üretici, 3nm teknolojisi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. TSMC, rakibi olan Samsung‘tan farklı bir yol izleyeceğini ve 2022’nin 2.yarısında seri üretime geçeceğini açıkladı. 5nm süreci ile 3nm süreci arasında bir adım daha bulunuyor. 5nm+ teknolojisi geliştirildikten sonra 3nm için çalışmalar başlayacak. Bu adım, 5nm’den farklı olarak %5 performans artışı ve %10 güç tüketiminde azalma sunacak. 5nm+’ın 2021’in son çeyreğinde seri üretime geçeceği tahmin ediliyor.

TSMC‘nin yeni yonga setleri Samsung ve GAA yapısının aksine FinFET transistörleri ile yapılandırılacak. Şirketin 3nm hedefinde %30’a varan daha düşük güç tüketimi ve %10-15 civarında performansta artış bulunuyor. Yenilikçi çözümler ile geliştirilen 3nm süreci 5nm’ye göre %42 oranında daha küçük olacak ve daha az yer kaplayacak. 2022 yaz mevsiminde çıkacak telefonlarda bu yeni amiral gemisi yonga setlerini görebiliriz. Bir yandan şirketin 2nm için de çalışmaya başlayacağı konuşuluyor. Umarız TSMC ve diğer yonga seti üreticileri, yenilikçi ve düşük maliyetli yonga setleri ile karşımıza çıkar.