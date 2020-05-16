Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

MediaTek, pazartesi günü yeni bir yonga seti duyuracak. Son zamanlarda TENAA tarafından onaylanan Redmi Note 10, bu yeni yonga seti ile gelebilir. Telefon bugün ise Geekbench testinden geçti ve resmi olarak duyurulmamış bir MediaTek yonga seti kullandığı ortaya çıktı. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde cihazın bu yonga seti ile geleceğini tahmin edebiliriz.

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Redmi Note 10 Geekbench’te nasıl değerlendirildi?

Bugün kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘te cihazın on adet Geekbench sonucu yayınlandı. Xiaomi M2004J7AC ve Xiaomi M2004J7BC isimli iki model numarası bulunuyor. “A” modeli “atom“, “B” modeli ise “bomb” şeklinde isimlendiriliyor. Cihazların yonga seti olarak MT6875 model numaralı MediaTek Dimensity 820 kullanacağı düşünülüyor. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz CPU taban frekanslı bir yonga seti olduğu gözüküyor. Fakat Dimensity 820, TENAA‘da 2.6 GHz frekans ile gözüküyordu. Bunun sebebi tavan frekansın 2.6 GHz olması olabilir.

Geekbench‘te ortaya çıkan her iki modelin 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte çalıştığı görülüyor. Geekbench testi skorlarına baktığımızda ise tekli çekirdek ortalama olarak 640 puan sonucunu veriyor. Cihaz, çoklu çekirdekte ise 2600 puan ortalama skor aldı. “Atom“un skorları “Bomb“a göre biraz daha düşük olarak hesaplandı. Sonuç olarak baktığımızda Redmi Note 10, ortalama GeekBench skorlarında Snapdragon 855‘in hemen altında çok yakın sonuçlar veriyor.

Pazartesi günü, resmi olarak duyurulacak olan MediaTek Dimensity 820 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz. Redmi Note 10 ise pazartesi günü yapılacak olan tanıtımın ardından ortaya çıkabilir.