Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Realme’nin oyun odaklı amiral gemisi olarak tanıtacağı Realme X50 Pro Player Edition modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
Daha önce firma akıllı telefona ait birkaç görselini paylaşmıştı. Son olarak son dönemlerin popüler Çin’li akıllı cihaz üreticisi Realme’nin, X50 Pro Player Edition modeline ait olan diğer özellikler Weibo üzerinde ortaya çıktı.
Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak olan model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi satışa çıkacak. Cihazın henüz ortaya çıkmayan RAM ve depolama kapasiteli versiyonları da olacak. X50 Pro Player Edition modelinde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekran yer alacak. Resmi olduğu tahmin edilen bir görsele göre 16 MP ve 2 MP çözünürlüklü ön kameralar ekran üzerinde ki delik çentik içinde bulunuyor. Cihazın arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu, 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı ve 2 adet 2 MP derinlik ve makro lenslerinden oluşuyor.
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X50 Pro Player Edition, ekran içi parmak izi okuyucu ile biyometrik güvenlik sağlayacak. Cihazda 65W gücünde hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Özellikleri ortaya çıkan 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyon 465$ fiyat etiketi ile satılacak.
Realme X50 Pro Player Edition, X50 Pro 5G modelinin mütevazi kameralara sahip bir benzeri olarak görülüyor. Fakat söz konusu model oyun odaklı yazılımı ile X50 Pro 5G’den farklılaşmaya çalışacak.
25 Mart Pazartesi günü Realme X50 Pro Player Edition modeli resmi olarak tanıtıldığında cihaza ait tüm özellikler kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, Dimensity 820 ile gelebilir!
MediaTek, pazartesi günü yeni bir yonga seti duyuracak. Son zamanlarda TENAA tarafından onaylanan Redmi Note 10, bu yeni yonga seti ile gelebilir. Telefon bugün ise Geekbench testinden geçti ve resmi olarak duyurulmamış bir MediaTek yonga seti kullandığı ortaya çıktı. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde cihazın bu yonga seti ile geleceğini tahmin edebiliriz.
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Redmi Note 10 Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Bugün kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘te cihazın on adet Geekbench sonucu yayınlandı. Xiaomi M2004J7AC ve Xiaomi M2004J7BC isimli iki model numarası bulunuyor. “A” modeli “atom“, “B” modeli ise “bomb” şeklinde isimlendiriliyor. Cihazların yonga seti olarak MT6875 model numaralı MediaTek Dimensity 820 kullanacağı düşünülüyor. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz CPU taban frekanslı bir yonga seti olduğu gözüküyor. Fakat Dimensity 820, TENAA‘da 2.6 GHz frekans ile gözüküyordu. Bunun sebebi tavan frekansın 2.6 GHz olması olabilir.
Geekbench‘te ortaya çıkan her iki modelin 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte çalıştığı görülüyor. Geekbench testi skorlarına baktığımızda ise tekli çekirdek ortalama olarak 640 puan sonucunu veriyor. Cihaz, çoklu çekirdekte ise 2600 puan ortalama skor aldı. “Atom“un skorları “Bomb“a göre biraz daha düşük olarak hesaplandı. Sonuç olarak baktığımızda Redmi Note 10, ortalama GeekBench skorlarında Snapdragon 855‘in hemen altında çok yakın sonuçlar veriyor.
Pazartesi günü, resmi olarak duyurulacak olan MediaTek Dimensity 820 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz. Redmi Note 10 ise pazartesi günü yapılacak olan tanıtımın ardından ortaya çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21s modeli tanıtıldı!
Samsung Galaxy A21s, bir süredir devam eden sızıntıların sonunda resmen duyuruldu. Özellikleri itibariyle giriş-orta seviye arasında olan telefon, sınıfında kendine yer bulmaya çalışacak.
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Samsung, düzenlemiş olduğu etkinlik ile yeni akıllı telefonu Galaxy A21s’i kullanıcıların beğenisine sundu. Tanıdık bir tasarım ile karşımıza çıkan telefon, delikli bir ön kamera ve arkada yer alan parmak izi sensörünü ile birlikte geliyor.
6.5 inç HD+ AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy A21s modeli, sekiz çekirdekli yonga setinden güç almakta. Akıllı telefonda üç farklı (3/4/6 GB) RAM ve iki farklı (32/64GB) dahili depolama alanı bulunmakta. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli de bir bataryası bulunan Galaxy A21s, kullanıcılarına 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.
Ekranın sol üst noktasında 13 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.
Siyah, beyaz,mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak olan Galaxy A21s’in etiket fiyatının henüz açıklanmasa da 200 euro bandında olacağı tahmin ediliyor. Son olarak söz konusu akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A21s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlük
- İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 Ghz işlemci (Exynos 850 olduğu söyleniyor)
- RAM: 3 GB, 4 GB, 6 GB
- Depolama Alanı: 32 GB, 64 GB
- Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 48 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/ 2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 820 hakkında detaylar ortaya çıktı!
MediaTek yeni bir 5G yonga seti piyasaya sürmek üzere 18 Mayıs Pazartesi günü bir etkinlik planlıyor. Yeni yonga setinin adı Dimensity 820 olacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA‘da ortaya çıkan Redmi Note 10, bu yonga setini kullanacak ilk telefon olabilir. Diğer bir tahmin ise Redmi K30i 5G‘de bu yonga setinin kullanılacağı yönünde.
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MediaTek Dimensity 820 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Dimensity 820, Dimensity 800‘e göre oldukça gelişmiş bir yonga seti olacak. TENAA, CPU‘nun Dimensity 800‘de bulunan 2.0 GHz saat hızından 2.6 GHz saat hızına çıktığını gösterdi. Söylentilere göre Dimensity 820, 2.6 GHz iki ana çekirdek, 2.2 GHz iki büyük ve 2.0 GHz dört küçük çekirdek bulunduracak. Yani görünüşe göre yonga setinde 2+2+4’lük bir çekirdek dizilimi bulunacak. Her ne kadar kesin olmasa da yonga setinin genel özelliklerinin bu yönde olacağı tahmin ediliyoruz.
MediaTek, büyük olasılıkla Dimensity 820 yonga setinde 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 birleşimini kullanacak. Elimizdeki bilgiler şimdilik bunlar olsa da yonga setinin daha farklı özellikleri bulunabilir. Örnek vermek gerekirse Dimensity 1000+‘ta bulunan 144 Hz ekran tazeleme hızını destekleme, düşük güç kullanımı, geliştirilmiş 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği gibi özellikler bulunabilir.
Pazartesi günü yeni Dimensity 820 yonga setini ve Redmi‘nin yeni çıkacak hangi telefonlarında kullanılacağını öğrenmeyi bekliyoruz.