Realme Buds Air inceleme | 500 TL’ye BASS deneyimi!

Realme Buds Air, bugünkü videmouzda inceleme konuğumuz olacak. Uzun zamandır merakla beklenen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken modellerden biriydi.

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Realme Buds Air modeli, geçtiğimiz aylarda tanıtılmış firmanın hem uygun fiyatlı hem de ilk tam kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kulaklığımızın tasarımına baktığımızda Apple’ın Airpods modeliyle oldukça benziyor.

Kutu tasarımından tutun kulaklık tasarımına kadar yapı itibarıyla Airpods’un çok daha küçük bir kutuya sığdırılmış hali gibi duruyor. Kulaklıklarımızın yan tarafında optik sensörler konumlandırılmış.

Realme Link uygulaması nasıl kullanılıyor? İşlevleri neler?

Bu sensörlerle birlikte kulağınıza takdığınız anda kulaklık çalışmaya başlıyor. Kulaklıkları çıkardığınız gibi de oynattığınız içerik duruyor. Buds Air modelinin şarj durumunu ve dokunmatik kontrol ayarlarını değiştirebileceğiniz bir uygulaması bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda realme tarafından duyurulan realme Link uygulaması firmanın piyasaya çıkaracağı tüm IoT cihazlara destek verilmesi amacıyla tasarlanmış. Uygulama sadece realme telefonlarda değil tüm telefonlara destek sağlıyor. Bununla birlikte kulaklık için güncel yazılımlar da realme Link uygulaması üzerinden gönderiliyor.

Sol taraftaki kulaklığa örnek olarak iki kere bastığınızda parçayı oynatma veya durdurma. Üç kere bastığınızda Asistan uygulamalarını çalıştırma ve 1 kere uzun bastığınızda sıradaki şarkıya geçme işlevlerini atabiliyorsunuz. Sağ tarafa da uzun basmada önceki şarkıya geçme gibi işlev belirleyerek kullanabilirsiniz.

Uygulama hakkında son olarak çok stabil olmadığını belirteyim. Çökme yapabiliyor. Umarım yakın zamanda firma tarafından bir güncelleme yayınlanır.

Realme Buds Air’ın hem kutusu hem de kendisi baya bir hafif. Kulağınızda kulaklığın olduğunu unutabiliyorsunuz. Kulaklıkların tek başına ağırlığı 4.2 gram. Kulaklığın şarj kutusunun ağırlığı da 42.3 gram olarak belirtiliyor.

Realme Buds Air teknik özellikleri neler?

Teknik özellik tarafında Realme Buds Air modeli, içerisinde özelleştirilmiş R1 çipi bulunuyor. R1 çipi ile birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisi destekleniyor. Böylece kulaklığın telefonunuzla olan iletişimi hızlanmış oluyor.

Aynı zamanda bu çip, güç verimliliği sağlıyor. 12 nm yüksek bass veren sürücüler mevcut. 10 metre bluetooth bağlantı mesafemiz var. Google Fast Pair teknolojisi çalışıyor.

Ses performansı nasıl? Bass’ları nasıl veriyor?

Realme Buds Air’ın ses performansına geldiğimizde özellikle bu konuda şu aralar gündemde olan Jabra Elite 65T ile kıyaslamak lazım. Buds Air cihazımız sesi oldukça yüksek veriyor.

Bu ses dış ortamdan hiç duyulmuyor değil ama duyuluyor da değil. İkisinin arası diyebiliriz. Bass tarafında realme özel olarak çalışmış. Dinamik Bass Desteği sayesinde basslar çok daha diri gelebiliyor. Kulaklığın sesini sona getirdiğinizde sesi çok yüksek tonda verdiğini anlıyorsunuz.

Realme Buds Air, gecikme değerleri nasıl?

Gecikme kısmında bu konuyu iki maddede inceledim. İlki video tarafı. Çok çok düşük bir gecikmemimiz var. Hissedebiliyoruz bu gecikmeyi ama Xiaomi Airdots Pro 2’deki kadar yüksek bir gecikme değil. Sunucuyu dinliyorsanız o esnada ağzınının hareketlerini takip edebiliyorsunuz. Bu da seyir zevkinizi kesinlikle bozmuyor.

Oyun tarafında ise Super gecikme modumuz var. Bu moda geçmek için İki kulaklığa da aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Bir süre sonra kulaklık size tabiri caizse, marş motor sesi veriyor ve moda geçiş tamamlanıyor.

Oyun modunu kapatmak için ise işlemleri tekrarlamanız gerekiyor. Gecikme oranları mod dahilinde 120 ms’ye kadar düşüyor. Airpods’un ilk nesilinde bu gecikme 240 ms’ydi.

Realme Buds’ın bataryası kaç saat gidiyor?

Batarya tarafında kulaklıklarda tek başına 43 mAh kutuda ise 410 mAh’lik bır kapasiteleri var. Bununla birlikte 3 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı, şarj ünitesiyle de 17 saat kullanım imkanı sunabiliyor. Realme Buds Air’ı sınıfında diğer kulaklıklardan ayıran çok önemli bir özellik sunuyor. TWS cihazımız kablosuz şarj destekliyor. Hem telefonlardaki ters şarj özelliğiyle hem de Qi destekli padlerle kullanabiliyorsunuz.

Özetle uygun fiyatlı bir kulaklık istiyorsanız ve bass’ı da hissetmek istiyorsanız Realme Buds Air tam olarak sizin için biçilmiş kaftan. Hepsiburada gibi alışveriş platformlarında 13 Mayıs itibarıyla 500 TL’lik bir fiyatla satılıyor.