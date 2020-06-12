OnePlus 8 ve 8 Pro, Android 11 Beta sürümüne dahil edildi!

Hem Oppo hem de Xiaomi, bazı cihazlarını yakında Android 11’in Beta sürümüne dahil edeceğini açıklamıştı. OnePlus ise daha erken davrandı. OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları şu an Android 11 Beta sürümünü indirebilir hale geldi. OnePlus‘a göre bu, geliştirici izleme programı dahilindeki ilk Android 11 Betası olacak.

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OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarında Android 11 Betası hangi sorunlara sahip?

Google önceki geliştirici sürümlerinin üzerine dün, Android 11 Beta‘yı resmi olarak piyasaya sürdü. Beta‘nın öncelikle Pixel telefonlara geleceğini duyurdu. OnePlus ise bugün resmi olarak belirtilen cihazlara Android 11 Betası vereceğini duyurdu. Fakat bu Beta sürüm OnePlus için bazı sorunlara sahip. Bunlardan başlıcaları yüz kilidinin kullanılamaması, Google Asistan’ın çalışmaması, görüntülü görüşmede karşı tarafın hareketsiz gözükmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünde de belli aksaklıklar bulunuyor.

Bu hataların yanı sıra sistem kararlılığında bazı sorunlar bulunuyor ve bazı uygulamalardaki veriler silinebiliyor. Buradan çıkan sonuç bu sürümün OnePlus telefonlar için henüz günlük kullanıma uygun olmadığı yönünde. Google Pixel telefonlarda ise Android 11 Beta sürümü daha stabil ve sorunsuz çalışıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bazı geliştiriciler ve teknoloji ile yakından ilgili olan kişiler bu sürümü kullanmak isteyecektir. Fakat günlük kullanıma uygun olmayan ve riskli bir sürüm yerine ilerideki güncellemeleri takip etmek daha yerinde bir karar olacaktır.