Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, Android 11 Beta sürümüne dahil edildi!
Hem Oppo hem de Xiaomi, bazı cihazlarını yakında Android 11’in Beta sürümüne dahil edeceğini açıklamıştı. OnePlus ise daha erken davrandı. OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları şu an Android 11 Beta sürümünü indirebilir hale geldi. OnePlus‘a göre bu, geliştirici izleme programı dahilindeki ilk Android 11 Betası olacak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi NoteBook 14 resmi olarak duyuruldu!
OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarında Android 11 Betası hangi sorunlara sahip?
Google önceki geliştirici sürümlerinin üzerine dün, Android 11 Beta‘yı resmi olarak piyasaya sürdü. Beta‘nın öncelikle Pixel telefonlara geleceğini duyurdu. OnePlus ise bugün resmi olarak belirtilen cihazlara Android 11 Betası vereceğini duyurdu. Fakat bu Beta sürüm OnePlus için bazı sorunlara sahip. Bunlardan başlıcaları yüz kilidinin kullanılamaması, Google Asistan’ın çalışmaması, görüntülü görüşmede karşı tarafın hareketsiz gözükmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünde de belli aksaklıklar bulunuyor.
Bu hataların yanı sıra sistem kararlılığında bazı sorunlar bulunuyor ve bazı uygulamalardaki veriler silinebiliyor. Buradan çıkan sonuç bu sürümün OnePlus telefonlar için henüz günlük kullanıma uygun olmadığı yönünde. Google Pixel telefonlarda ise Android 11 Beta sürümü daha stabil ve sorunsuz çalışıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bazı geliştiriciler ve teknoloji ile yakından ilgili olan kişiler bu sürümü kullanmak isteyecektir. Fakat günlük kullanıma uygun olmayan ve riskli bir sürüm yerine ilerideki güncellemeleri takip etmek daha yerinde bir karar olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Plus modeli geliyor
Huawei tarafından yakın zamanda tanıtması beklenen Enjoy 20 Plus modeli için detaylar çıkmaya devam ediyor. Şirketin yeni telefonu, 24 Haziran’da Dimensity 800 işlemci ve üç kamera ile geliyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan çıkıyor! (NİHAYET :D)
Çinli teknoloji devi, her geçen gün çeşitlenen ve güçlenen akıllı telefon pazarı içi yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Basına sızan bilgilerde cihaz hakkında teknik özelliklerinin yanında Enjoy 20 Plus’ın, MediaTek Dimensity 800 5G kullanan ikinci Huawei cihazı olacağı bilgisi de yer alıyor.
Huawei Enjoy 20 Plus, özellikleri ile Enjoy Z’ye benziyor
Huawei Enjoy 20 Plus modeli, özelliklerine bakıldığında Mayıs ayında piyasaya sürülen Enjoy Z 5G akıllı telefonu ile oldukça benzer olduğu görünüyor. 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geleceği belirtilen cihaz, arka tarafta üçlü kamera kurulumunu ve bir parmak izi okuyucusunu karşımıza çıkaracak. Bu üçlü kamera kurulumu ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel olarak sıralanacak.
Söz konusu telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Huawei Enjoy 20 Plus modelinin 6 GB RAM’e sahip olanın yaklaşık 268 dolar, 8 GB RAM’e sahip olan modelinin ise yaklaşık 311 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Huawei Enjoy Z Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD + (2400 × 1080 piksel) çözünürlüklü 20:9 IPS LCD
- Tazeleme hızı: 90Hz
- İşlemci: 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 5G
- Grafik birimi: Mali-G57MP4
- RAM: 6GB/8GB
- Dahili depolama: 64GB/128GB
- Android 10, EMUI 10.1 (Google desteği yok)
- Çift sim kart desteği
- Arka kamera: 48 megapiksel ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro
- Ön kamera: F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera, 1.12um piksel boyutu
- Boyutlar: 160 x 75,3 x 8,4 mm
- Ağırlık: 182g
- 5mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.000 mAh (22,5W hızlı şarj destekli)
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Android 11 beta güncellemesini dağıtacak!
Xiaomi, Android 11 için kolları sıvamadı. Firma, ilk beta güncellemesi için Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarına müjdeyi verdi!
İlginizi çekebilir; Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir
Android 11 beta güncellemesi yakında dağıtılıyor!
Xiaomi, yeni nesil Android arayüzüne geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firma, Android 11 için kolları sıvamış durumda. Twitter üzerinden resmi iki hesabıyla paylaşım yapan firma, Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanan hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi. Firma, yakın bir zaman içerisinde bu üç cihaz için Android 11 beta güncellemesinin sunulacağını paylaştı. Poco Global ve MIUI hesapları ayrı
ayrı paylaşımlar yaparken, Redmi cephesinden herhangi bir haber gelmemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yakında etiketi ile paylaşılan haber görünüşe göre şimdilik sadece amiral gemisi üç cihaz için hedeflenmiş.
Oppo firmasının ardından Xiaomi’nin de müjdeyi vermesi ile birlikte, piyasada Android 11 güncellemesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. An itibariyle Android 10 tabanlı, MIUI 12 güncellemesini dağıtan firma, böylelikle yeni sürüm olan MIUI13′ü de ilk kez bizlere sunma fırsatına sahip olacak. Tabi şu an için MIUI 12 güncellemesinin yeni yeni dağıtıma başlandığı şu ortamda ne zaman Android 11 beta güncellemesine sıra gelir bilinmiyor. Ayrıca sonradan elde edilen bilgilere göre bu güncellemenin kapalı beta olarak dağıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım Xiaomi, Android 11 ile birlikte kullanıcılarına ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, ekran altı kamera teknolojisine geçebilir!
Katlanabilir ekranlı telefonlar, geçtiğimiz yılın yenilikçi akıllı telefon teknolojisi olarak dikkat çekmişti. Bu yıl ise üreticilerin ekran altı ön kamera teknolojisini denemesi bekleniyor. Raporlara göre Huawei, bu yıl duyuracağı en az 1 modelinde ekran altı kamera teknolojisi sunacak!
İlginizi çekebilir: Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!
Huawei, ekran altı kamera çözümü için çalışıyor olabilir!
Daha önce Oppo ve Xiaomi’nin prototiplerini sergilediği ekran altı kamera teknolojisi, ekranın üst kısmında şeffaf bir yüzey oluşturarak sensörün gövdeye yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece ön kamera dışarıdan bakıldığında tamamen görünmez bir yapıya kavuşuyor. Çin kaynaklı bilgilere göre, bu konuda çalışmalarda bulunan Huawei’nin ekran içi kamera sensörüne sahip ilk cihazı duyurabileceği belirtiliyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan ekran altı kamera teknolojisinin nasıl uygulanacağı ise büyük bir muamma. Şuana kadar bu teknolojiyi seri üretime hazır hale getiren tek ekran paneli üreticisinin Visionox olduğu biliniyor. Kısa süre önce duyuru yapan şirket, parlama etkisi gibi dezavantajları ortadan kaldıracak özel bir algoritma için telefon üreticileriyle çalıştığını belirtmişti. Huawei’nin bu alanda Visionox’a yazılımsal destek verdiği ve böylece süreci hızlandıracağı ifade ediliyor.
Yılın son çeyreğinde duyurulacak olan Honor Magic 3 modelinin söz konusu teknolojiyi ilk kullanan akıllı telefon olacağına inanılıyor. Bu da ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei markasını rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak. Öte yandan Huawei’nin ardından diğer akıllı telefon üreticilerinin de ekran altı kamera teknolojisini kısa süre sonra cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.