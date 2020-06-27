Realme X3 yeni bir yazılım güncellemesi alıyor!

Realme X3 henüz tanıtılalı iki gün olmasına rağmen cihaza yeni bir yazılım güncellemesi geliyor. Bu, cihazın aldığı ikinci yazılım güncellemesi olacak. Güncelleme temel olarak telefondaki takılma sorunlarını çözmeyi ve sistem kararlılığını arttırmayı hedefliyor.

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Realme X3 yeni güncelleme ile hangi sorunları çözüyor?

Realme X3, yeni güncellemesinde ekran parlaklığını ve görüntü kalitesini optimize edecek. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ısınma sorunu da bu güncelleme ile çözülecek. Telefonun genel olarak çalışma kararlılığındaki sıkıntı ve takılma sorunları giderilecek. Güncelleme notları, Haziran 2020 Android güvenlik güncellemesinden de bahsediyor. Bunların haricinde Realme PaySa ve Realme Link uygulamaları cihazlara eklenecek. Fakat şu an güncellemeyi yükleyen kişiler, bu uygulamaların cihazlarına yüklenmediğini belirtiyor. Bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyoruz.

Yeni X3 güncellemesi RMX2081_11_A.31 koduyla cihazlarda kullanılacak. Güncellemenin 195 MB boyutu bulunuyor ve telefonlara otomatik olarak gönderiliyor. X3, Hindistan için 30 Haziran tarihinden itibaren satışa çıkacak. Satın alanlar güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek isterlerse Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilir.

X3, Snapdragon 855+ SoC‘den gücünü alıyor ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın 64 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pili mevcut.