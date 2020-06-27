Oppo Watch, canlı olarak FCC’de görüntülendi!

Geçtiğimiz gün Oppo Watch‘un birkaç canlı görüntüsü FCC sayesinde ortaya çıktı. Cihaz, OW19W12 model numarasıyla birlikte görüntülendi. Cihazın yanı sıra şarj standı ve kayışının da görüntüsü paylaşıldı. Oppo Watch, tasarım olarak Apple Watch‘a oldukça benziyor. Fakat yine de aralarındaki fark teknik özellik tarafında ortaya çıkacaktır. Cihazın bu yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Oppo Watch nerede satışa başlayacak ve hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Watch, FCC‘nin açıklamasına göre Amazon’un ABD sitesinde satışa çıkacak. Şu an cihazın adını arattığınızda henüz mevcut olmadığı uyarısı çıkıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımına geldiğimizde ise 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modelin bulunacağını görüyoruz. Paylaşılan bazı görsellerde akıllı saatin cetvelle yapılan ölçümleri göze çarpıyor.

Cihazın Çin versiyonunda özel bir işletim sistemi bulunuyor. Fiyat olarak ise 282$’lık fiyat etiketi mevcut. Akıllı saatin 1.9 inçlik kavisli bir ekranı bulunmakta.

Oppo Watch, 8 GB ROM ve Snapdragon 2500 Wear mobil platformu ile gelecek. Ayrıca eSim aracılığıyla hücresel bağlantıyı destekliyor. Saatin ekranı yapay zeka ile desteklenecek ve o an nasıl bir ruh halindeyseniz rastgele oluşturulacak. Bunun haricinde ekranın oldukça yüksek PPI ve parlaklık seviyesi bulunuyor. Cihazın yakın zaman içinde ABD ve Avrupa’ya geleceği tahmin ediliyor.