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Oppo Watch, canlı olarak FCC’de görüntülendi!
Geçtiğimiz gün Oppo Watch‘un birkaç canlı görüntüsü FCC sayesinde ortaya çıktı. Cihaz, OW19W12 model numarasıyla birlikte görüntülendi. Cihazın yanı sıra şarj standı ve kayışının da görüntüsü paylaşıldı. Oppo Watch, tasarım olarak Apple Watch‘a oldukça benziyor. Fakat yine de aralarındaki fark teknik özellik tarafında ortaya çıkacaktır. Cihazın bu yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Oppo Watch nerede satışa başlayacak ve hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, FCC‘nin açıklamasına göre Amazon’un ABD sitesinde satışa çıkacak. Şu an cihazın adını arattığınızda henüz mevcut olmadığı uyarısı çıkıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımına geldiğimizde ise 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modelin bulunacağını görüyoruz. Paylaşılan bazı görsellerde akıllı saatin cetvelle yapılan ölçümleri göze çarpıyor.
Cihazın Çin versiyonunda özel bir işletim sistemi bulunuyor. Fiyat olarak ise 282$’lık fiyat etiketi mevcut. Akıllı saatin 1.9 inçlik kavisli bir ekranı bulunmakta.
Oppo Watch, 8 GB ROM ve Snapdragon 2500 Wear mobil platformu ile gelecek. Ayrıca eSim aracılığıyla hücresel bağlantıyı destekliyor. Saatin ekranı yapay zeka ile desteklenecek ve o an nasıl bir ruh halindeyseniz rastgele oluşturulacak. Bunun haricinde ekranın oldukça yüksek PPI ve parlaklık seviyesi bulunuyor. Cihazın yakın zaman içinde ABD ve Avrupa’ya geleceği tahmin ediliyor.
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LG TONE Free tam kablosuz kulaklığı yakında geliyor!
LG‘nin yakın zamanda çıkacak olan tam kablosuz kulaklık serisi LG TONE Free, HBS-FN4 ve HBS-FN6 model numaraları ile görüntülendi. Cihazın en çok ilgi çeken yönü kendi kendini temizleyebilecek olması. Bu kulaklıklar şarj esnasında kutuya konulduğunda kutuda bulunan UVnano teknolojisi ile bakterilerin çoğunu yok edecek. Bu kulaklık kutusu alanında bir ilki temsil ediyor olacak.
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LG TONE Free, nasıl bir kutuya sahip olacak?
LG TONE Free kutusunda bulunan UVnano özelliği, silikon ucu ve kulaklığın içine gönderilen UV ışınları ile çalışıyor. LG bunun E.coli ve S.aureus bakterilerinin %99.9’unu yok ettiğini iddia ediyor. Bu kulaklıklar şirketin TONE+ Free adlı ilk TWS kulaklıklarına göre geliştirilmiş bir tasarıma sahip. Yeni kulaklıklar Meridian Audio tarafından desteklenmektedir. LG‘nin iddia ettiğine göre sesler, Meridian’ın HPS teknolojisi ile birleşimi sayesinde daha gerçekçi olarak duyulacak. Kulaklıkların rahat oturması için yeni bir tasarım kullanılacak ve daha iyi bir ses yalıtımı sunulacak.
TONE Free, her iki modelde de dört EQ ayarı bulunduracak. Bu ayarlar Doğal, Sürükleyici, Güçlü Bas ve Yükseltilmiş Tiz olarak sıralanıyor. Ayrıca ortamı duyabilmek için geliştirilen Ortam Sesi Modu da cihazda mevcut. Kulaklıklar tek şarjda 6 saat kullanım ömrü sunacak. Ayrıca iddia edilene göre 5 dakikalık şarjda 1 saat daha kullanılabilecekler. Şarj kutusu ile kulaklıklar 18 saatlik kullanım süresine sahip olacaklar. Cihaz, “Şık Siyah” ve “Modern Beyaz” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunduracak. TONE Free kulaklıklarının Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor.
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Apple Airpods 3 modeli, 2021’in ilk yarısında piyasaya sunulacak
Apple, büyük başarı yakalayan TWS kulaklık serisi olan ve Airpods’un yeni modeli olacak olan Airpods 3 serisini, 2021’in ilk yarısında satışa sunmayı planlıyor. Airpods 3’te, tasarımın Airpods Pro ile benzer olması bekleniyor.
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Airpods 3 ile ilgili neler biliyoruz
Bildiğimiz üzere Apple’ın Airpods Pro modeli, 2019 yılının Kasım ayında satışa sunulmuştu. Eski modellerin aksine, kulak içine giren ve silikon yapıya sahip olan bu TWS kulaklık modelleri, yine eski modeller kadar satış başarısı yakalayabilmişti. Airpods 3’ün satışa çıkacağı dedikodusu ise, birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırdı.
Kulaklığın fiyatı ile ilgili netleşen bir bilgi bulunmasa da; bazı dedikodular şimdiden ortaya çıkmış durumda. Daha önce 250 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Airpods Pro’nun aksine, Airpods 3’ün, 199 Dolar civarlarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik Airpods 3 ile ilgili bilgiler sadece dedikodulardan oluşuyor olsa da; Apple cephesinden herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde yeni bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelişmeler için takipte kalın.
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Oppo Enco W11 TWS kulaklık, 25 Haziran’da tanıtılacak
Oppo, yeni TWS kulaklığı olacak olan Enco W11 modelini, 25 Haziran’da Hindistan’da tanıtacak. Fiyatının, Enco W31 modelinden daha uygun olması bekleniyor. Beklenen tahmini fiyat ise, 40 Dolar civarlarında.
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Oppo Enco W11 ile ilgili neler biliyoruz
Oppo Enco W11 modelinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri muhtemelen ağırlığı olacaktır. 4.4 gram ile rakiplerine göre hafif sayılabilecek konumda bulunan kulaklık, bu avantaj dolayısı ile kulağı daha az rahatsız edecektir diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Oppo tarafından, kulaklığın üzerindeki silikon bölümlerin konumları ve açıları dolayısı ile, kulağa tam oturacağı ve düşme problemi yaşanmayacağı belirtiliyor. Ayrıca son dönemlerde TWS kulaklıklarda alışık olduğumuz dokunmatik kontroller de Enco W11 modelinde mevcut. Bu sayede müziğinizi durdurmak istediğinizde, ses ayarı yapmak istediğinizde veya bir çağrıyı yanıtlamak / reddetmek istediğinizde telefonunuza erişmenize gerek kalmadan bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.Dedikodulara göre ise, Enco W11’de ANC (gürültü engelleme özelliği) bulunacağı söyleniyor. Fakat biz bu bilginin doğruluğundan emin değiliz ve bu bilgiyi teyit etmek için en doğru zaman lansman günü olacaktır diye düşünüyoruz.
8 mm sürücüler ile sunulan Enco W11, kardeşi W31’deki 7 mm sürücülerin aksine daha büyük çapta sürücülere sahip. Bu sayede ses konusunda daha iyi bir kalite vadediyor. Ayrıca Oppo’nun belirttiği üzere, kulaklıkta baslar daha da zenginleştirilmiş.
TWS kulaklık denilince, en dikkat edilen konulardan biri de pil ömrü. Tam şarjda Enco W11, 5 saat kullanım ömrü sunuyor. Kutu ile beraber ise bu süreyi 20 saate çıkarabilmeniz mümkün. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklık, ayrıca IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!