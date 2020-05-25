Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition, resmi olarak duyuruldu!
Realme X50 Pro Player Edition modeli bugün itibarıyla Çin’de satışa çıkmak üzere duyuruldu. X50 Pro modelinin donanım anlamında geliştirilmiş bir versiyonu olan cihazın detaylarına gelin yakından bakalım.
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri neler ?
Realme X50 modeli ile aynı tasarım özelliklerine sahip olan model işlem gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutundaki AMOLED ekranı, FHD çözünürlük sunuyor. LPDDR5 RAM’ler ile gelen model depolama tarafında UFS 3.0 hızında depolama çiplerine sahip. Oyun odaklı bir model olan Realme X50 Pro Player Edition HyperBoost 3.0 teknolojisi ile kesintisiz oyun deneyimi sunmayı vaadediyor. Söz konusu teknolojisi oyun sırasında arka plan uygulamalarını kapatarak belleğin boşaltılmasının yanında rahatsız edici bildirimlerin oyun sırasında kullanıcının karşısına çıkmasını engelleyecek. Bunlara ek olarak HyperBoost 3.0 ile, Wi-Fi, LTE ve 5G ağları arasında gecikmesiz bir geçiş sağlanarak internet üzerinden oynanan oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunulacak.
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4.200 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak olan X50 Pro Player Edition modeli 65W gücünde hızlı şarj desteği ile %0’dan %100 seviyesine 35 dakika içinde çıkabilecek. Firma, cihazın 3 dakika şarj edilmesinin ardından 1 saat boyunca arama yapabildiğini de belirtiyor. Soğutma yeteneklerinin de öne çıkarıldığı X50 Pro Player Edition, ısı dağıtımının en iyi şekilde yapılması için pil ve arka panel arasında grafit yapraklar barındıracak.
X50 Pro modeli ile aynı fiyat etiketine sahip olacak modelde bazı özelliklerden vazgeçilmiş. X50 Pro modelinde bulunan 64 MP ana kamera Player Edition modelinde 48 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca X50 Pro’da bulunan 32+8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı ön kameralar yerini 16+2 MP çözünürlüklü lenslere bırakmış.
Pro Player Edition, resmi adlarıyla “Light Speed Silver” ve “Phantom Black” olmak üzere 2 renk seçeneği ile satışta olacak. Kısaca gri ve siyah renklerde satılacak olan model yalnızca 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. RAM tarafında 6,8 ve 12 GB seçenekleri ile gelecek olan model sırasıyla 350, 385 ve 425 € fiyatlar ile satışa sunulacak. Modelin ülkemize ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, 3C’de görüntülendi!
Samsung Galaxy Note 20+, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Cihaz şu anda herkesin en çok merak ettiği cihazlardan biri. Her ne kadar şu an şirketin ana merkezinin bulunduğu Güney Kore’den bilgi gelmese de Çin tarafında bazı sızıntılar bulunuyor. Bazı Çinli bloggerlar cihazın 3C sertifikası aldığını görsellerle birlikte paylaştı.
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Samsung Galaxy Note 20+ hakkında neler ortaya çıktı?
Samsung Galaxy Note 20+‘ın Çin‘de çıkacak olan modeli hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler 3C sertifikasyon sitesinden geliyor. 3C sertifikasına göre telefon ortalama boyutta ve 4.370 mAh değerinde “nominal” bir pil kapasitesi ile gelecek. Bu bilgiler ışığında tahmini olarak 4.500 mAh kapasiteli bir pil bekleyebiliriz. Bu değerler cihazın S20 Ultra’dan daha küçük bir pil değeri ile geleceğini gösteriyor. S20+ ile karşılaştırdığımızda ise aynı pil değerine sahip olduklarını görüyoruz.
Bu haftanın başlarında, Galaxy Note 20+ ile ilgili bir render sızdırıldı. Cihazın S20 serisine benzer bir telefon olacağı ortaya çıktı. Telefonun ön tarafında ortada nokta delik tasarımlı kamera, metal bir çerçeve ve cam arka kapak ile birlikte dikdörtgen kamera dizilimi bulunacak. İki cihazın arasındaki tek fark Galaxy Note 20+‘ta bulunacak olan S-Pen deliği S20 serisinde bulunmuyor olması.
Teknik özellikler açısından Galaxy Note 20+, Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Amerika haricindeki ülkelerde Exynos 992 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Note 20+, Temmuz veya Ağustos aylarında çevrim içi bir konferans ile tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, Kirin 1000 SoC ile gelecek!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi Mate 40 serisi henüz geliştirilme aşamasında. Fakat son zamanlarda Huawei ve Mate serisi hakkında bazı raporlar bulunuyor. Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı olan “Rodent950“ye göre Huawei‘nin yeni nesil amiral gemisi, Kirin 1000 yonga setini kullanacak. Bu çip TSMC’nin 5nm teknolojisini kullanıyor ve Huawei Mate 40 serisi ile gelebilir.
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Huawei Mate 40 serisi ve Kirin 1000 hakkında neler biliniyor?
Bazı endüstri kaynaklarına göre Kirin 1000 “Baltimore” kod adını kullanıyor. Yeni yonga seti 5nm üretim sürecinden geçecek ve Cortex-A78 mimarisini kullanacak. Ayrıca CPU ve GPU tarafında oldukça önemli iyileştirmeleri bulunacak. Bazı kaynaklar Kirin 1020 işlemcisinden bahsediyor fakat bu işlemci ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Kirin 990 5G, Cortex-A76 mimarisini kullanıyor. Yeni Kirin işlemci Cortex-A77‘yi atlayıp Cortex-A78 mimarisi ile gelirse CPU ve GPU performansı önemli ölçüde fark yaratacaktır.
Her zamanki gibi Huawei‘nin yeni amiral gemisi işlemcisi bu sonbaharda yeni Mate serisi ile gelecek. Bu yüzden Huawei Mate 40 serisi 5nm işlemci kullanan ilk telefon olacak. Buna ek olarak Mate 40 serisi, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 RS Porsche olmak üzere üç telefon ile gelecek. Mate 40 Pro+‘ın gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Ortaya çıkan son rendarlar bize Mate 40 serisi bir telefonda beşli kamera dizilimini gösteriyor. Kamera dizilimi altında bulunan 100X ifadesi bize 100X dijital zoom yapan bir telefoto kamera olacağını gösteriyor. Arka taraftaki en büyük yenilik ise ikincil bir ekran bulunuyor olması. Arka taraftaki ekranda saat, tarih, Wi-Fi çekimi ve şarj durumunu görebiliyoruz. Bunun haricinde cihazda kavisli bir tasarım ve çentiksiz bir ekran bulunuyor. Bazı spekülasyonlar cihazda ekran altı kamera bulunacağını söylese de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
HTC, 2 yıl aradan sonra yeni amiral gemisi modeli ile dönebilir
Tayvanlı üretici HTC, geçtiğimiz yıllarda çok da iyi bir durumda değildi. Yeni fikirler üretmek konusunda kısır bir döngü içine giren firma, aynı zamanda çok miktarda para da kaybederek fazlaca zarar etti. Birkaç hafta önce Nisan ayı finansal verilerini yayınlayan şirket, üzücü bir şekilde, bu kötü gidişata yine “dur” diyebilmeyi başaramadı. Hatta birçoklarına göre, HTC tarafında yaşanan kötü gidişat, bir süre daha devam edecek. Bu durumu tersine çevirebilmek için ise gözler HTC tarafından tanıtılacak yeni bir amiral gemisi modelinde.
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HTC tarafında, heyecan yaratacak yeni bir amiral gemisi modeli zaruri olarak görülüyor
Bütün bu kötü gidişata rağmen, teslim olmayıp; pazardaki konumunu tekrardan kazanmak isteyen HTC, dedikodulara göre yeni bir amiral gemisi modeli ile bu kötü gidişata dur demeye çalışacak. Enerjisini büyük anlamda sanal gerçeklik ürünlerine harcayan HTC, akıllı telefon sektöründeki gelişimini de hızlandırmak ve eski günlerine dönmek istiyor. Bazı kaynaklara göre ise, HTC ilk 5G telefonunu 2020 yılı Temmuz ayı içinde tanıtacak. Eğer dedikodular gerçekleşir ise; HTC 2 yıl aradan sonra yeniden amiral gemisi bir cihazı satışa sunmuş olacak. Piyasaya sürülmesi muhtemel cihazın ise, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulup; müşterilerin cihaza olan talebi netleştikten sonra diğer pazarlara giriş yapması bekleniyor.
Bu cihaz ile ilgili dedikodular dışında başka bir bilgimiz olmasa da; cihazın Qualcomm’un Snapdragon 865 5G işlemcisi ile piyasaya çıkacak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemel HTC amiral gemisinden diğer beklentiler ise, cihazın aşırı ince çerçevelere ve şık bir tasarıma sahip olması; çentiksiz bir tam ekran deneyimi sunabilmesi yönünde. Bu yüzden ön tarafta delikli bir kamera veya pop-up kamera mekanizması bekleniyor.
Siz HTC’nin olası amiral gemisi cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce HTC’nin pazardaki yerini geri alabilmesi için bu cihaz ne gibi yeniliklere ve özelliklere sahip olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!