Realme X50 Pro Player Edition, resmi olarak duyuruldu!

Realme X50 Pro Player Edition modeli bugün itibarıyla Çin’de satışa çıkmak üzere duyuruldu. X50 Pro modelinin donanım anlamında geliştirilmiş bir versiyonu olan cihazın detaylarına gelin yakından bakalım.

Realme X50 Pro Player Edition özellikleri neler ?

Realme X50 modeli ile aynı tasarım özelliklerine sahip olan model işlem gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutundaki AMOLED ekranı, FHD çözünürlük sunuyor. LPDDR5 RAM’ler ile gelen model depolama tarafında UFS 3.0 hızında depolama çiplerine sahip. Oyun odaklı bir model olan Realme X50 Pro Player Edition HyperBoost 3.0 teknolojisi ile kesintisiz oyun deneyimi sunmayı vaadediyor. Söz konusu teknolojisi oyun sırasında arka plan uygulamalarını kapatarak belleğin boşaltılmasının yanında rahatsız edici bildirimlerin oyun sırasında kullanıcının karşısına çıkmasını engelleyecek. Bunlara ek olarak HyperBoost 3.0 ile, Wi-Fi, LTE ve 5G ağları arasında gecikmesiz bir geçiş sağlanarak internet üzerinden oynanan oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunulacak.

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4.200 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak olan X50 Pro Player Edition modeli 65W gücünde hızlı şarj desteği ile %0’dan %100 seviyesine 35 dakika içinde çıkabilecek. Firma, cihazın 3 dakika şarj edilmesinin ardından 1 saat boyunca arama yapabildiğini de belirtiyor. Soğutma yeteneklerinin de öne çıkarıldığı X50 Pro Player Edition, ısı dağıtımının en iyi şekilde yapılması için pil ve arka panel arasında grafit yapraklar barındıracak.

X50 Pro modeli ile aynı fiyat etiketine sahip olacak modelde bazı özelliklerden vazgeçilmiş. X50 Pro modelinde bulunan 64 MP ana kamera Player Edition modelinde 48 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca X50 Pro’da bulunan 32+8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı ön kameralar yerini 16+2 MP çözünürlüklü lenslere bırakmış.

Pro Player Edition, resmi adlarıyla “Light Speed Silver” ve “Phantom Black” olmak üzere 2 renk seçeneği ile satışta olacak. Kısaca gri ve siyah renklerde satılacak olan model yalnızca 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. RAM tarafında 6,8 ve 12 GB seçenekleri ile gelecek olan model sırasıyla 350, 385 ve 425 € fiyatlar ile satışa sunulacak. Modelin ülkemize ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.