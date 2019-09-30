Realme X2 Pro modelinin özellikleri sızdı!

Realme şirketinin yeni amiral gemisi Realme X2 Pro modelinin özellikleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta Realme X2 modeliyle karşımıza çıkan şirket, ortaya çıkan bilgilere göre şimdi de Realme X2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

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Realme’nin pazarlama direktörü Xu Qi Chase, sosyal medyada şirketin Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga sete sahip ilk telefonunun yakında tanıtılacağını açıkladı. Chase, telefonun ismi için “X2 Pro Super Samurai” şeklinde bir tanımlama kullanması ise isim konusunda akıllarda şüpheye pek yer bırakmıyor.

Fiyatı uygun tutmak adına 5G yerine 4G bağlantı noktası ile gelecek olan telefonda 20:9 oranında 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek. AMOLED teknolojisine sahip olacak olan bu ekran 90 HZ ekran tazeleme oranı ile gelecek. Realme kullanıcıların beklentileri arasında yeni amiral gemisinin, Oppo’nun 65W şarj teknolojisi ve 4500Ah’lık pil kapasitesi hayranlarının isteklerinde başı çekiyor. Ayrıca Kırmızı renk seçeneği de yoğun şekilde talep edilen özellikler arasında bulunuyor.

Realme sonunda diğer markaların amiral gemileriyle yarışacak bir ürün çıkarmaya karar vermiş gibi görünüyor. Realme X2 Pro, Realme’nin portföyündeki diğer ürünler gibi bütçe dostu olup olmayacağı ise yanıtı merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Realme’nin pazarlama direktörü, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise yeni telefonun şirketin yaklaşımında önemli bir adım olacağını ve gençleri heyecanlandıran bir marka olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.