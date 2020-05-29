Realme X2 Pro kutu açılışı | SD 855+’lı canavar elimizde!

Huawei Mate Xs inceleme videomuzda, şirketin en yeni katlanabilir modelinin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım, katlanabilir cihazımız bize neler sunabiliyor?

İlginizi çekebilir: Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı belirlendi!

Huawei Mate Xs cihazının kutusundan neler çıkıyor?

Videomuzu iki aşamalı olarak izleyeceksiniz. İlk aşamasında Mate Xs modelinin kutusunun içerisinde neler bulunduğuna değiniyoruz. Kutumuzun içerisinden katlanabilir yapıya uygun dizayn edilmiş bir adet kılıfımız, Type-C kablomuz, Type-C girişli kulak içi kulaklığımız ve 65W’lık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor.

Huawei Mate Xs inceleme – tasarımı ve ekran detayları

Huawei Mate Xs, aslında şirketin ilk katlanabilir cihazı değil. Daha önce Huawei tarafından çıkarılmış olan Mate X’in hem donanımsal hem de tasarımsal olarak daha geliştirilmiş hali olarak karşımızda. Akıllı cihazımızda, Falcon Wing denen özel menteşe yapısı bulunuyor.

Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında bu sayede, 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

Samsung Galaxy Fold modeliyle kıyasladığımızda, kamera çentiğinin çok hoş durmadığını söylemiştim. Mate Xs’de ise çerçevesiz, daha temiz bir ekran dizaynıyla karşılaşıyoruz. Gerçekten dolu dolu bir ekran deneyimini size yaşatabiliyor. Tabii ki bunun da dezavantajları var

Ekranının arka tarafındaki kırmızı tuşa bastığınız takdirde, 8 inç katlanabilir akıllı telefon haline geliyor. Tasarımsal açıdan cihazı katladığımız zaman hem ön tarafı hem de arka tarafı ekran haline geldiği için çok güven verdiğini söyleyemiyoruz. Bu konuda biraz zayıf kalmış demek lazım.

Kutu açılışında bahsettiğim bu özel kılıf sayesinde, hem telefona dış etmenlerden gelen darbeler engellenmiş oluyor hem de telefonun kenarları korunmuş oluyor.

Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemini de içerisinde barındırıyor. Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.

Huawei Mate Xs teknik özellikleri neler?

Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. Yapay zeka iş talepleri Huawei’nin Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.

Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans verirken 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor. Fakat, ülkemizde henüz 5G desteği bulunuyor.

Huawei Mate Xs’in kamera tarafında ise, kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.

Kamera sistemi, sabit çekimleri ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.

Mate Xs’in fiyatı ne kadar?

Şirketin en güçlü ve en yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate Xs’i Huawei İnternet Mağazası üzerinden 29,999 TL’lik fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.