Test
Realme X2 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #20
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz Türkiye’de de satışa çıkması fazlasıyla istenen Realme x2 Pro modeli oluyor.
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64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen X2 Pro, DXOMARK‘ın test merkezinde 95 puan alıyorı. Bu puanlarda fotoğraf kanadında 99, video tarafında ise 86 puan alan cihaz, beklentilerin biraz altında kalıyor gibi görünüyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Realme X2 Pro kamera özellikleri
Arka kamera
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 13 MP, f/2.5 (telefoto)
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4 (derinlik sensörü)
Ön kamera
- 36 MP, f/2.0
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 vs. Watch GT 2e | Hangi saat kime göre?
Huawei’nin en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e incelemesi ardından şimdi de Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda Honor MagicWatch 2 ile farklarına, artıları ile eksilerine göz atıyorz.
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Huawei Watch GT 2 vs. Huawei Watch GT 2e
Teknik olarak baktığımızda Huawei Watch GT 2’nin 46 mm’lik versiyonu üzerine yapılan geliştirmeler ile gelen Watch GT 2e, tasarımsal olarak da ufak dokunuşların olduğu farklar görmekteyiz. 53 x 46.8 x 10.8 mm boyutlarında olan GT2e’ye karşı baz modelimiz de 45.9 x 45.9 x 10.7 mm boyutlarında.
Boyutsal büyüklük nedeniyle 41 gram olan GT 2’ye göre GT2e 43 gram ağırlığında iken, renk seçeneği olarak ise daha fazla seçenek sunarken, daha sportif ve farklı bir duruşu olduğunu da görmekteyiz.
Ortak noktalarını madde madde yazmak gerekirse;
- 1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD
- GPS, GLONASS, Galileo
- Kirin A1 çipseti
- 32MB RAM ve 4GB depolama
- 14 günlük batarya ömrü
- İvmeölçer sensörü
- Jiroskop sensörü
- Jeomanyetik sensör
- Optik kalp atış hızı sensörü
- Ortam ışığı sensörü
- Hava basıncı sensörü
- Kapasitif sensör
- 5 ATM suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.1
gibi teknik özellikleriyle Watch GT 2e, MagicWatch 2 ve Watch GT 2 aynı özelliklere sahipler. Ayrıca stres ölçümü ve uyku takibi için Huawei TruRelax ve TruSleep 2.0 desteği de üç saatte de mevcut.
Huawei Watch GT 2 artıları
Aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz ortak özelliklerden başka Watch GT 2 ve MagicWatch 2’nin sadece 2 artısı mevcut. İlki klasik saat tasarımı diyebileceğimiz, gerçekten şık ve sade olması, diğeri ise mikrofon ve hoparlör desteği olduğunu belirtelim. Telefon görüşmelerini direkt olarak saatten yapabilmek önemli.
Huawei Watch GT 2e artıları
Watch GT 2e ise sportif odaklı birçok yenilik ile bizleri karşılıyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz;
- 85 özel egzersiz modu
- Kaykay, Yoga, Sörf, Dans, Kaya Tırmanışı gibi yeni spor takibi
- SpO2 İzleme (Watch GT 2’ye de geldi)
- İyileşme süresi
- Eğitim Yoğunluğu
- Bazı aktiviteleri otomatik algılama
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
Kalbinde taşıdığı AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisiyle “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisaayarı” konumunda olan ROG Zephyrus G14 incelemesi ile karşınızdayız.
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ROG Zephyrus G14 incelemesi
Tam model kodu olarak GA401IV olarak geçen Asus ROG Zephyrus G14, AMD’nin 4000 serisi işlemcileriyle göz dolduruyor. Alüminyum yerine magnezyum alaşımı bire kasa kullanan G14, sadece 1,79 cm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında geliyor. USB 3.2 portları, Wi-Fi 6 ve BT 5.0 desteğiyle tüm güncel sürümleri destekleyen cihazda USB Tip C bağlantısı üzerinden 65 Watt’a kadar şarj desteği de mevcut.
Teknik özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design ekran kartı, 16 GB 3200 Mhz bellek ve 1 TB M2 NvMe SSD depolama gibi detaylar ile öne çıkıyor. 14 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunan cihaz, Pantone onaylı ve %100 sRGB desteğiyle göz kamaştırıyor.
Ses tarafında 2,5 Watt değerinde iki ana, 0,7 Watt değerinde ise iki tweeter hoparlörü ile yüksek dB değerinde olmasa da doygun ve kanalların hissedildiği Dolby Atmos destekli bir ses düzeyiyle de başarılı bir sonuç veriyor.
76 Watt bataryasını 180 Watt değerindeki, güç kaynağı ile destekleyen cihaz, 10 saat video izleme süresi ile oldukça iyi bir batarya performansı sunarken günlük kullanımda Tip-C ile şarj imkanı sunuyor. En önemli yanlarından biri tek tuşla parmak izi okuma olan ROG Zephyrus G14, cihazı doğru parmak ile çalıştırdığınız sırada Windows açılış ekranında tekrar parmak izi sormadan açılabiliyor.
Bizim test cihazımızda olmasa da Anime Matrix LED arka panel ve 120 Hz Full HD ekran versiyonlarının da mevcut olduğunu belirtelim.
Sonuç olarak Zephyrus G14, şu anda piyasanın en güçlü mobil işlemcisi ve sade, dayanıklı ve şık tasarımıyla oyuncu dizüstü bilgisayarı dünyasını profesyonel kullanımlarda da fazlasıyla işe yarayabilecek, 3D animasyon, video render gibi sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek hale getirmeyi başarmış.
Kamera Kıyaslama
Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.
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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.
Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.