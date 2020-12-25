Realme X2, Aralık 2020 güvenlik güncellemesini alıyor!

Realme, yakın zamanda çıkardığı akıllı telefonlar ile bir Oppo alt markası olmaktan çok piyasadaki önemli markalardan biri haline geldi. Markanın günümüzde uygun fiyatlı fakat güçlü özelliklere sahip telefonları, kullanıcılar tarafından çokça tercih ediliyor. Şirketin telefonları piyasaya sürdükten sonraki temel hedefi ise cihazları sürekli güncel tutmaya çalışması. Realme X2, bu hedef dahilinde pek çok güncelleme aldı. Şimdi ise cihazın Aralık 2020 güncellemesi kullanıcılar tarafından yüklenebilir durumda.

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Realme X2, yeni güncelleme ile neler sunuyor?

Realme X2, RMX1991_11_C.25 sürüm numarasını taşıyan yeni bir güncelleme aldı. Sürüm numarasında “11” bulunsa da bu Android 10 tabanlı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Android 11 sürümü şimdilik sadece Realme 7 Pro ve X50 Pro modellerinde kullanılabilir durumda. Realme X2‘ye gelen yeni güncelleme ise bazı yeni özellikler, kamera geliştirmeleri ve Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor. Bu yeni güncelleme, Çin üzerinden dağıtılmaya başlandı ve yakın zaman içerisinde tüm küresel birimlere dağıtılmış olacak.

Realme X2‘nin yeni güncellemesi, Bluetooth, parmak izi ve yüz tanıma ile ilgili çeşitli hataları gideriyor. Ayrıca HDR videolarla ilgili bazı sorunları da düzeltiyor. Kişi ayrıntıları arayüzüne Bluetooth kulaklıkla yanıt simgesi ve QR kodu paylaşımı da güncelleme ile gelen yenilikler arasında. Bunların haricinde Aralık 2020 güvenlik yaması ile sistem kararlılığı ve güvenliği arttırıldı. Cihazın gelecek güncellemede Android 11‘i alması bekleniyor.