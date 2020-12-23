Exynos 2100, çoklu çekirdekte Snapdragon 888’i geride bıraktı!

Exynos 2100 mobil platformunu temel alan Samsung Galaxy S21‘in test sonuçları, kıyaslama veritabanlarında görünmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 11 ise aynı testlerde Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile görüntüleniyor. İki yonga seti birbirine yakın sonuçlar verse de son testler aradaki farkın çoklu çekirdekte açıldığını gösteriyor.

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Exynos 2100 ve Snapdragon 888, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?

Exynos 2100 ve Snapdragon 888, daha önce Geekbench üzerinde benzer sonuçlar almışlardı. Exynos 2100‘ü temel alan Samsung Galaxy S21, tekli çekirdekte “1103“, çoklu çekirdekte ise “3785” puan almıştı. Xiaomi Mi 11 ise tekli çekirdekte “1135“, çoklu çekirdekte ise “3790” puan alarak az bir farkla Galaxy S21‘i geçmişti. Şimdi ise cihazlarla ilgili güncellenmiş sonuçlar ortaya çıktı. En son testlere göre Xiaomi Mi 11, tekli çekirdekte “1131“, çoklu çekirdekte “3836” skor aldı. Galaxy S21 ise tekli çekirdekte “1089” skor alırken çoklu çekirdekte “3963” skor alarak Xiaomi Mi 11‘i geçti.

Xiaomi Mi 11, 28 Aralık‘ta Qualcomm Snapdragon 888 ile tanıtılacak olan ilk akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy S21 ise Snapdragon 888 ve Exynos 2100 olmak üzere iki farklı yonga seti ile gelecek. Cihazın Amerika ve belirli bazı ülkelere Snapdragon 888 ile satışa çıkacağı biliniyor. Galaxy S21, 14 Ocak tarihinde bir lansman ile kullanıcılara tanıtılacak. Samsung‘un Exynos 990 ile yaşadığı sorunların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ise merak konusu.