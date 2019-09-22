Realme X2, %91.9 ekran-kasa oranıyla gelecek!

Realme X2 modelinin belli başlı ekran ve tasarım özellikleri şirketin Weibo’da paylaştığı bir tanıtım görseliyle ortaya çıktı.

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Realme X2 özellikleri

Çinli telefon üreticisi Realme, 24 Eylül‘de tanıtacağı yeni orta seviye akıllı telefonu X2‘nin ekran ve tasarım özelliklerini Weibo’da paylaştı. Telefon Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekrana gömülen parmak izi okuma teknolojisi sayesinde parmak izi 0.36 saniyede okunacak ve telefonun ekran kilidi açılacak. Telefon yüzde 91.9‘luk iddialı ekran-kasa oranıyla da dikkat çekecek.

Realme daha önce X2‘nin yeni nesil Snapdragon 730G işlemcisinden güç alacağını ve 30W VOOC Flash Charge 4.0 destekli 4,000 mAh‘lık bir bataryaya sahip olacağını duyurmuştu. Ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde olan telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumuna yer verilecek. Cihazın ana kamerasında Samsung‘un bu yıl tanıttığı 64 MP kamera sensörü kullanılacak.