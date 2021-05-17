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Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!
Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.
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Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!
Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.
Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!
Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.
Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu
Oppo’nun yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air, Oppo’nun TWS kulaklık segmentinde kullanıcılara sunduğu, ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’yla öne çıkıyor. Oppo Enco Air, bu sertifikayı bağımsız bir kuruluştan alan ilk TWS kulaklık olarak da tarihe geçti.
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İçindekiler
Oppo Enco Air neler sunuyor?
Oppo Enco Air’in en çok öne çıkan özelliği, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olması diyebiliriz. Bu hamleyle bir ilke imza atmış olan Oppo, bakalım Enco Air modeliyle tüketicilerin ilgisini de üzerine daha fazla çekmeyi başarabilecek mi.
Oppo Enco Air mat dokuya sahip bir şarj kutusuyla sunuluyorken; üst kapak yarı saydam bir tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amaçlanan yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkların ağırlığıysa 3.75 gram. Ağırlık verisini dikkate aldığımız zaman, bu kulaklığın kulağınızda ciddi bir yük oluşturmayacağını söylemek zor değil. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip olan kulaklık, günlük kullanımda terleme vs. gibi durumlarda sıvı geçişine izin vermeyerek; bozulma gibi durumların önüne geçebiliyor.
Oppo Enco Air modelinin ses kalitesi nasıl
12 mm boyutta kompozit titanyum sürücülere sahip olan Oppo Enco Air, Oppo’nun belirttiği kadarıyla bas güçlendirici kanallarla desteklenmiş. Oppo’nun açıkladığı kadarıyla bu sayede Enco Air’den, kalın ve güçlü baslar ile; bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir ses kombinasyonu elde edilebiliyor. Bu da, her tarzdan müzik dinleyicisinin Oppo Enco Air ile dilediği tarzda eksiksiz bir ses deneyimi yaşamasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu akustik denge, AAC ve SBC kodekleriyle desteklenmiş. Bu iki kodek de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak için tasarlanan kodekler. Fakat bize kalırsa, aptX desteği de kulaklıkta bulunsa, daha fazla kullanıcının dikkatini üzerine çekmeyi başarabilirdi
Enco Air batarya süresi
Oppo Enco Air’ın hızlı şarj olabilen taşıma kutusu, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar; ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorlar. Böylece kulaklıklar tam şarjda gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Sadece kulaklıklar üzerindeki pillerden yararlandığınız zaman da, 4 saate kadar kullanım sağlayabilmeniz mümkün.
Bluetooth 5.2 ve “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme “
Kullanıcı deneyimini iyi bir noktaya taşıma isteğine devam eden Oppo, Enco Air modeliyle arama deneyimini de maksimum kalitede sunmak üzere geliştirilen “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme” teknolojisiyle desteklenmiş. Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air gecikmeyi en aza indirirken; ses iletimi kararlılığını artıran ve parazit miktarını minimum seviyeye indiren Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Böylelikle Enco Air, Bluetooth 5.2’yle de tanışma fırsatını bizlere sunmuş.
Oyun severler için düşük gecikme süresi
Oppo, oyun severleri de unutmayarak; Oppo’nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte yeni TWS kulaklığında, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmiş. Ek olarak cihaz, eşleştirme konusunda zorluk yaşayanlar için de, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğini Enco Air modelinde sunmuş. Bu kulaklıkta aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özellikler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Fiyat
Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan Oppo Enco Air’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı, Oppo tarafından KDV dahil 649 TL olarak belirlenmiş durumda.
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Apple Airpods 3 ve Music HiFi, yakında piyasaya çıkacak!
Ortaya çıkan son söylentiler, nisan ayında Spring Loaded etkinliğinde Airpods 3 ve Music HiFi lansmanının gerçekleşeceğini gösteriyordu. Bu söylentiler gerçekleşmedi ancak yeni bir rapor bu konuyu yeniden ortaya çıkardı. Hits Double Daily tarafından yayınlanan raporda Apple, Airpods 3’ü önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Şirketin tam kablosuz yeni kulaklığının yanı sıra Apple Music HiFi adlı yeni özelliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere Spotify Music HiFi ile rekabet edecek.
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Apple AirPods 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
HDD tarafından paylaşılan raporda, Apple AirPods 3’ün ne zaman piyasaya çıkacağı net bir şekilde belirtilmiyor. Ancak cihazın önümüzdeki haftalarda yakın bir tarihte çıkacağını biliyoruz. Bunun haricinde rapor, yeni nesil kulaklıkların Airpods Pro tasarımına ufak değişiklikler ile benzeyeceğini söylüyor. Sızdırılan bazı görüntüler, yeni nesil modellerin mevcut AirPods’lara kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Apple AirPods 3, her ne kadar serinin üçüncü ve en son modeli olacak olsa da aktif gürültü engelleme gibi yenilikçi teknolojiler, Pro serisine özel kalacak ve bu cihazda bulunmayacak.
Yeni tam kablosuz kulaklıklar, sensörlerin hizalanmasıyla birlikte düz kenarlar ile gelecek. Önceki söylentiler, kulp tipi yarı kulak içi bir tasarım ile geleceğini söylüyordu. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bunun doğru olmadığını gösterdi. Cihazın şarj kutusu, AirPods Pro’nunkine oldukça benzeyecek. Bununla birlikte kutunun boyutu daha küçük olacak ve şarj göstergesi de ön tarafta yerini alacak.
Apple Music HiFi, rapora göre müzik akışı platformlarındaki High-Fidelity özelliğinin yükselişine doğrudan katkı sağlayacak. Yeni özellik, üstün ses netliği ve derinliği sunmayı hedefliyor. Şu anda Spotify, Tidal ve Amazon Music, özel HiFi desteğini abone kullanıcıları için sunmakta. Apple, günümüzde kendi hizmetlerine yoğun bir şekilde odaklandığı için bu teknolojiden de geri kalmayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 9toMac, iOS 14.6 Beta sürümünde yeni bir HiFi özelliği bulunacağını keşfetmişti. 9toMac’e göre yeni sistem, “Dolby Atmos“, “Dolby Audio” ve “Lossless” için de yeni referanslar ortaya çıkartıyor. Apple Music, hiçbir zaman Dolby Atmos veya Dolby Audio özelliklerini kullanıcılar sunmamıştı. Bu nedenle, ortaya çıkan rapor ile birlikte önümüzdeki günlerde bu özelliklerden de söz edebiliriz.
Apple, yeni ses özelliğini şu anki mevcut müzik planı ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Bu da 9.99$ fiyat etiketine denk geliyor. Bu raporların kesin bilgiler olmadığını ve önümüzdeki hafta her iki söylentinin de gerçek olup olmayacağını daha net bir şekilde göreceğimizi söyleyebiliriz.
AirPods 2 teknik özellikleri
Sensörler:
- Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
- Çift optik sensör
- Hareketi algılayan ivmeölçer
- Konuşmayı algılayan ivmeölçer
Çip: H1 kulaklık çipi
Ağırlık: Her bir kulaklık 4 gram, kutusu 40 gram
Batarya:
- Tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi
- Tek şarjla 3 saate kadar konuşma süresi
- 24 saatten fazla dinleme süresi
- 18 saate kadar konuşma süresi
Şarj kutusunda 15 dakika şarjla 3 saate kadar dinleme süresi veya 2 saate kadar konuşma süresi
Bağlantı: Bluetooth 5.0
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Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!
Xiaomi’nin en güncel akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamları şaşırttı. Mi Band 6, dünya çapında yüksek satış rakamları yakaladı.
Xiaomi’nin en yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6 modelinin satış rakamları açıklandı. Kısa bir süre önce satışa sunulan Mi Band 6 kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Stokları hızlıca eriten Xiaomi, Mi Band 6 modelinin satış rakamlarını kullanıcılardan saklamadı. Gelin şimdi Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamlarına ve özelliklerine göz atatlım.
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Xiaomi‘nin popüler akıllı bilekliği Mi Band’i bilmeyen kalmamıştır. Özellikle Mi Band 3 ile ciddi bir ilerleme kateden Xiaomi, kısa sürede üç yeni Mi Band modeli daha piyasaya sürdü. Sevilen akıllı bilekliğin son modeli Xiaomi Mi Band 6, dönemin getirdiği özellikler ile serinin arasında en iyi yeri tutuyor diyebiliriz. Öyle ki kullanıcılar kısa sürede satış rakamları ile bunu kanıtladı bile.
Xiaomi 2 Nisan‘da satışa sunduğu akıllı bilekliği Mi Band 6’nın satış rakamlarını yakaladı. Henüz yeni dünya çapında satılmaya başlanılan Mi Band 6, kısa bir sürede bir milyondan fazla satmayı başardı. Şirketin CEO’su Lei Jun yaptığı paylaşım ile Mi Band 6‘ni ndünya çapında bir milyondan fazla satış yaptığını açıkladı. Bu satışların birçoğunu ise Çin oluşturuyor. Bunun nedeni ise global satışlara henüz yeni başlanması.
Serinin en sevilen modeli Mi Band 3’e baktığımızda bir milyon satış rakamını tam 17 günde yakalamıştı. Yani Mi Band 6 en az diğer modeller kadar sevildi diyebiliriz. Öte yandan bu modelin ülkemizde de satıldığını belirtmekte fayda var. Şimdi gelin Mi Band 6’nın özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi Band 6’nın özellikleri!
İlk olarak cihaza dışardan baktığımızda diğer modellere göre büyük bir fark göremiyoruz. Yine alışılmış tasarımı ile gelen Mi Band 6, tabiki daha yüksek özellikler sunuyor. Mi Band 6‘yı bir önceki model olan Mi Band 5 ile karşılaştırdığımızda ilk olarak daha büyük bir ekran bulunduğunu görüyoruz. Keza Mi Band 5’teki 1.1 inç büyüklüğündeki ekran yerini Mi Band 6’da 1.56 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana bırakmış.
152×468 piksel çözünürlük sunan bu ekran birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Bunların en başında ise 36 farklı spor modu geliyor. Bu rakam Mi Band 5’te sadece 11 idi. Öte yandan yine Bluetooth 5.0 ile gelen cihaz daha önceki modellerde bulunmayan kandaki oksijeni algılama, uykuda solunum kalitesi takibi ve anormal kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda Mi Band 6, tıpkı Mi Band 5 gibi 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
Tüm bu özelliklere sahip Mi Band 6 ülkemizde ortalama 420 TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Mi Band 5’e göre yaklaşık bir buçuk kat daha pahalı olan Mi Band 6, yeni özellikleri ile fiyatını hak ediyor diyebiliriz. Sizce Mi Band 6 nasıl gözüküyor? Fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurduğunuzda siz olsanız hangi modeli alırdınız? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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