Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!

Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.

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Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!

Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

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Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.

Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!

Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.

Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.