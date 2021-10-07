realme UI 3.0 Yakında Tanıtılacak

Android 12 ile ilgili son duyuruların ardından, gözler akıllı telefon üreticilerinin kendi arayüzlerinde yapacakları değişikliklere çevrildi. Tam da bu noktada en hızlı davranan isim ise, realme oldu. realme UI 3.0’ı duyuran realme, arayüzde yapacağı değişikliklerle kullanıcıları şimdiden heyecanlandırıyor.

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13 Ekim’de realme UI 3.0 dağıtılmaya başlanacak

realme UI 3.0’ı merak edenler şimdiden 13 Ekim’i beklemeye başladı bile. Belirtilen tarihte yavaş yavaş dağıtılmaya başlayan realme UI 3.0’ın ülkemizde yayınlanması ise baya bir vakit alabilir diye tahmin ediyoruz. realme 8 modellerinde de gördüğümüz üzere, realme şu sıralarda 8 Pro ve GT gibi en popüler cihazlarını ülkemize getirmekte bile çok yavaş davranabiliyor. Böyle olunca hem müşterilerini diğer markalara kaptırıyor hem de yeni nesil telefonlarının satışında istediği hedefleri ülkemizde yakalamıyorlar. Umarız durum realme UI 3.0 için de aynı olmaz.

realme UI 3.0 ilk olarak realme GT kullanıcıları için yayınlanacak

Android ekosisteminde, işletim sistemi güncellemeleri ve arayüz güncellemelerine dair kullanıcıların talepleri çok fazla. Her yeni güncellemeyi alabilmek ve arayüzdeki yeniliklerden de yararlanabilmek isteyen kullanıcılar, akıllı telefon tercihi yaparken bile güncellemeleri düzenli olarak veren markaların cihazlarını daha çok tercih ediyorlar. Markalar da haliyle öncelikli olarak üst segmentteki cihazlarını kullanan müşterilerin mutluluğuna daha çok önem veriyor gibi görünüyor. realme için de durum benzer şekilde gerçekleşecek. Şirket, realme UI 3.0’ı öncelikli olarak realme GT modeli için yayınlayacak.

realme’nin yeni arayüzünün ilk sızıntıları ise şimdiden sosyal medyadaki yerini almış durumda.

Sızıntılardan gördüğümüz üzere simge stilleri ve çerçeveleri alışkın olduğumuz şekilde yuvarlak köşeli hatlarla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca BBK Electronics bünyesinde yer alan realme’nin, yine aynı şirket bünyesinde yer alan Oppo’nun cihazlarında gördüğümüz ColorOS’ten de birçok detayı barındırması bizleri şaşırtmıyor.

realme, en büyük 6. üretici konumunda

realme, fiyat / performans dengesini başarılı şekilde kuran cihazlarıyla, global pazarda hızlı bir yükseliş gösterdi. 2021’in ikinci çeyreğine geldiğimizde şirket, Canalys’in raporlarına göre dünyanın en büyük 6. üreticisi konumuna kadar ulaşmayı da başardı. Ayrıca aynı rapora göre şirketin satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise %135 oranında arttı. Öte yandan bizim tahminimize göre realme, 7 ailesiyle ülkemizde elde ettiği kayda değer başarının ardından bir miktar sendeleme yaşadı ve 8 ailesini ülkemize geç getirmesinden dolayı Xiaomi gibi markalara 2021 yılı içinde ciddi bir pazar payı kaptırdı.

Diğer taraftan eğer şirket, bu gibi yazılım güncellemelerini erkenden kullanıcılara sunmayı başarır ve ürettiği fiyat / performans cihazlarına güncellemeleri erken ve istikrarlı bir şekilde verebilmeyi başarırsa; bize kalırsa ülkemizdeki başarısının yanı sıra global anlamdaki başarısının da önümüzdeki yıllarda artacağını ön görebiliriz.