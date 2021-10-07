Akıllı Telefonlar
realme UI 3.0 Yakında Tanıtılacak
Android 12 ile ilgili son duyuruların ardından, gözler akıllı telefon üreticilerinin kendi arayüzlerinde yapacakları değişikliklere çevrildi. Tam da bu noktada en hızlı davranan isim ise, realme oldu. realme UI 3.0’ı duyuran realme, arayüzde yapacağı değişikliklerle kullanıcıları şimdiden heyecanlandırıyor.
İlginizi çekebilir: realme C21 vs realme C25 | Hangisini Tercih Etmeli?
İçindekiler
13 Ekim’de realme UI 3.0 dağıtılmaya başlanacak
realme UI 3.0’ı merak edenler şimdiden 13 Ekim’i beklemeye başladı bile. Belirtilen tarihte yavaş yavaş dağıtılmaya başlayan realme UI 3.0’ın ülkemizde yayınlanması ise baya bir vakit alabilir diye tahmin ediyoruz. realme 8 modellerinde de gördüğümüz üzere, realme şu sıralarda 8 Pro ve GT gibi en popüler cihazlarını ülkemize getirmekte bile çok yavaş davranabiliyor. Böyle olunca hem müşterilerini diğer markalara kaptırıyor hem de yeni nesil telefonlarının satışında istediği hedefleri ülkemizde yakalamıyorlar. Umarız durum realme UI 3.0 için de aynı olmaz.
realme UI 3.0 ilk olarak realme GT kullanıcıları için yayınlanacak
Android ekosisteminde, işletim sistemi güncellemeleri ve arayüz güncellemelerine dair kullanıcıların talepleri çok fazla. Her yeni güncellemeyi alabilmek ve arayüzdeki yeniliklerden de yararlanabilmek isteyen kullanıcılar, akıllı telefon tercihi yaparken bile güncellemeleri düzenli olarak veren markaların cihazlarını daha çok tercih ediyorlar. Markalar da haliyle öncelikli olarak üst segmentteki cihazlarını kullanan müşterilerin mutluluğuna daha çok önem veriyor gibi görünüyor. realme için de durum benzer şekilde gerçekleşecek. Şirket, realme UI 3.0’ı öncelikli olarak realme GT modeli için yayınlayacak.
realme’nin yeni arayüzünün ilk sızıntıları ise şimdiden sosyal medyadaki yerini almış durumda.
Sızıntılardan gördüğümüz üzere simge stilleri ve çerçeveleri alışkın olduğumuz şekilde yuvarlak köşeli hatlarla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca BBK Electronics bünyesinde yer alan realme’nin, yine aynı şirket bünyesinde yer alan Oppo’nun cihazlarında gördüğümüz ColorOS’ten de birçok detayı barındırması bizleri şaşırtmıyor.
realme, en büyük 6. üretici konumunda
realme, fiyat / performans dengesini başarılı şekilde kuran cihazlarıyla, global pazarda hızlı bir yükseliş gösterdi. 2021’in ikinci çeyreğine geldiğimizde şirket, Canalys’in raporlarına göre dünyanın en büyük 6. üreticisi konumuna kadar ulaşmayı da başardı. Ayrıca aynı rapora göre şirketin satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise %135 oranında arttı. Öte yandan bizim tahminimize göre realme, 7 ailesiyle ülkemizde elde ettiği kayda değer başarının ardından bir miktar sendeleme yaşadı ve 8 ailesini ülkemize geç getirmesinden dolayı Xiaomi gibi markalara 2021 yılı içinde ciddi bir pazar payı kaptırdı.
Diğer taraftan eğer şirket, bu gibi yazılım güncellemelerini erkenden kullanıcılara sunmayı başarır ve ürettiği fiyat / performans cihazlarına güncellemeleri erken ve istikrarlı bir şekilde verebilmeyi başarırsa; bize kalırsa ülkemizdeki başarısının yanı sıra global anlamdaki başarısının da önümüzdeki yıllarda artacağını ön görebiliriz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Sky, Uydu Çanağı Olmadan Yayın Yapan TV Piyasaya Sürüyor
Apple CarPlay, Daha Fazla Etkin Olacak!
POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?
realme UI 3.0 Yakında Tanıtılacak
MoneyGram İle Stellar Ortaklık Kurdu, XLM Yükseldi!
POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?
TECNO’DAN KAMERA DEVRİMİ! | Tecno Phantom X
General Mobile GM 21 Pro vs OPPO A74 | Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor? | HWP Yorumladı!
POCO F3 ile 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
28,2 inç 4K, HDR, 10 bit monitör! | Huawei MateView incelemesi
POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?
TECNO’DAN KAMERA DEVRİMİ! | Tecno Phantom X
General Mobile GM 21 Pro vs OPPO A74 | Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor? | HWP Yorumladı!
POCO F3 ile 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
28,2 inç 4K, HDR, 10 bit monitör! | Huawei MateView incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.