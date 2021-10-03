realme C21 vs realme C25 | Hangisini Tercih Etmeli?

realme son zamanlarda ülkemizde marka bilinirliği en çok artan markaların başında geliyor. Özellikle giriş ve orta segmente yönelik cihazlarıyla isminden söz ettiren marka yerli üretime de geçti. Yerli üretimin ilk ürünü realme C21, diğer bir yerli üretim olan realme C25 ile karşı karşıya.

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İki telefon tasarım kısmında büyük ölçüde benzerlikler taşıyor. Ancak ayıran noktaları da yok değil. C21 arka tarafa yerleştirilen bir hoparlöre sahipken C25 ise alt tarafta hoparlör girişine sahip. Ek olarak realme C21 Micro USB girişine sahipken C25’te ise Type-C girişi mevcut. İki telefonda sağlamlık konusunda TÜV Rheinland Sağlamlık Sertifikasına sahip. Bu sayede darbelere karşı oldukça dayanıklı.

İki telefonda ekran konusunda neredeyse aynı. 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bu ekranlardan C21 400nit parlaklık sunarken C25 ise 480nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Aralarındaki nit farkı ufakta olsa gözle görülür bir şekilde ayırt edilebiliyor.

Birbirlerinden asıl ayrıldıkları nokta ise işlemcileri. realme C21 MediaTek Helio G35 işlemcisine sahipken, realme C25 işe MediaTek Helio G70 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Sentetik test sonuçlarındaki C25’in C21’e olan iki kat performans farkı günlük kullanımlarda da fark ediliyor. Uygulama açılış hızlarından ve oyunlardaki performans farkı da hissedilir derecede. realme C21 3GB RAM ve 32GB depolama sahipken 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modeli de tercih edilebiliyor. realme C25 ise 4GB RAM ve 64GB depolamaya sahip. Yazılım konusunda da farkları bulunan bu iki telefondan C21 Android 10 ve realmeUI 1.0 ile çalışıyor. C25 ise daha güncel olarak Android 11 ve realmeUI 2.0 ile çalışıyor. Yeni arayüzle birlikte görsel farklılık hissedilmezken, önceki sürüme göre daha rahat bir kullanım sunuyor.

İki telefonda segmentindeki telefonlara kıyasla iyi fotoğraf çekebiliyorken realme C25’te iyileştirilmeler yapılmış. realme C21 arka tarafta 13MP + 2 MP + 2MP olmak üzere üçlü bir kamera kuruluma sahip. Ön tarafta da çentikte 5MP bir kamer mevcut. realme C25 ise 48MP + 2 MP + 2MP kamera kurulumuna sahipken ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Ek olarak C25 1080 60fps videolar çekmenize olanak tanıyor. Fotoğraf kalitesindeki iyileştirmeler de göze çarpıyor.

Giriş segmentindeki telefonlar bataryaları ile öne çıkıyor. Burada da iki telefonda başarılı işlere imza atarken realme C21 5000 mAh batarya ile geliyor. Ancak hem Micro USB’den şarj olması hem de 10W’lık bir değere sahip olmasıyla şarj süresi uzuyor. realme C25’te yapılan iyileştirmede ise kapasite 6000 mAh seviyesine çıkarılmış. Ayrıca hem Type C üzerinden şarj oluyor ve 18W ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

İki telefon fiyat kısmında da birbirlerinden ayrılıyor. Bariz bir fiyat farkı varken siz hangisini tercih edersiniz? Ya da şuanda hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtin. İyi seyirler…

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