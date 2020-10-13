Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0, resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı!
Bugün Realme, çevrim içi olarak yayınladığı konferansta yeni ürünlerini ve Realme UI 2.0‘ı resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Realme UI 2.0 sürümü, Android 11 temel alınarak derinlemesine bir özelleştirme ile gelecek. Yeni arayüzde tasarım, pürüzsüzlük ve güvenlik tarafında önemli iyileştirmeler bulunuyor. Simgelerin yazı tipini düzenleme, kişiselleştirilmiş ekran görüntüsü gibi yeni özellikler de bu arayüzde mevcut.
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Realme UI 2.0 kullanıcılara neler sunacak?
Realme‘nin yeni arayüzü, kullanıcılara pek çok yeni özgürlük tanıyacak. Artık kullanıcılar en sevdikleri ekran arayüzlerini en özgür şekilde özelleştirebilecekler. Yeni dijital saat ve kadran modelleri, kişiselleştirilmiş imza, grafik-metin kombinasyonları gibi ilginç özellikler bu arayüzde karşımıza çıkacak. Bunun haricinde Realme UI 2.0, seviyeleri ayarlanabilen yeni Karanlık Mod desteğini cihazlara ekleyecek. Arayüz, gündüzleri daha net ve keskin resimler görüntüleyebilmek için “Güçlü Mod“u da kullanıma sunacak. Geceleri ise gözü yormayan orta ve yumuşak modlar, kullanıcılar tarafından seçilebilecek.
Yeni Realme arayüzü, akıcılık tarafında da önemli geliştirmeler ortaya koyuyor. Şirkete göre sistem yanıt hızı eski arayüze göre %32 oranında artış gösterdi. Çoklu görev değiştirme, liste kaydırma ve bazı işlemlerde bu hız artışı farkedilir düzeyde olacak. Yeni arayüz güvenlik tarafında ise dolandırıcı ve taciz edici aramaları doğru ve hızlı bir şekilde tespit edebilecek. Ayrıca sahte baz istasyonlarını da otomatik olarak engelleyecek. Yeni güncellemeyi ilk olarak Realme X50 Pro, Realme X7 Pro ve Realme X2 Pro alacak. Diğer modeller ise en kısa sürede bu güncellemeyi indirebilir hale gelecek.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 11, XR ve SE’nin kutusundan kulaklık ve adaptörü kaldırdı!
Apple, iPhone’lar için yeni kutu içeriğini açıkladı ve beklenen değişiklik onaylanmış oldu.
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Apple, yeni kutu içeriğiyle kullanıcıları üzebilir!
Apple’ın yeni iPhone 12 modelleri, çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak ve ambalaj malzemelerinden tasarruf etmek için kutuda EarPods ve güç adaptörü ile birlikte gelmeyecekti. Bugünkü etkinliğin ardından Apple, diğer tüm iPhone modelleri için de güç adaptörünü ve EarPods’ları kutu içeriğinden çıkardı.
Bu akşam gerçekleşen etkinlikten sonra görüldüğü üzere iPhone 11, XR ve SE artık iPhone 12 modellerinde de olduğu gibi güç adaptörü ve EarPods’la birlikte gönderilmeyecek. Bu da Apple’ın, paketlemede daha ince kutular kullanmasına sağlayacak.
Bununla birlikte, Pro modelleri haricinde kutu içeriğinden çıkan standart USB-A – Lightning kablosunu yerine tüm iPhone modelleri, yeni nesil USB-C – Lightning kablosuyla birlikte gelecek.
Apple’ın örgülü bir tasarıma sahip Lightning kablosu tanıtacağına dair söylentilere rağmen bu gerçekleşmedi. Bu da demek oluyor ki iPhone’lar yine Apple’ın standart kauçuk USB-C – Lightning kablosu ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
MagSafe, iPhone 12 aksesuarlarıyla geri döndü!
Apple, kılıflar, şarj cihazları ve cüzdanlar dahil olmak üzere yeni iPhone 12 aksesuar ekosistemi için MagSafe adını geri getirdi.
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MagSafe aksesuarları çok daha iyi bir deneyim sunacak!
Apple, “Merhaba, Hız” Ekim etkinliği sırasında, iPhone 12 için yeni bir özelliği piyasaya sürdü: MagSafe. Yeniden canlandırılan isim artık iPhone 12 serisinin arkasındaki entegre bir mıknatısı ifade ediyor. Apple, bu yeni mıknatıs setini kullanarak, üçüncü parti üreticiler ile oluşturacağı geniş bir aksesuar ekosistemi için yeni olanaklar sunuyor.
Apple, iPhone 12’nin arkasına takılan, yüksek hızlarda şarj edilirken telefonu tutmanıza ve kullanmanıza izin veren yeni MagSafe şarj cihazını piyasaya sürdü. Aynı zamanda hem iPhone 12 hem de Apple Watch’u aynı anda şarj edebilen katlanabilir bir şarj cihazı olan MagSafe Duo’yu da beraberinde tanıttı. Şarj cihazları aynı zamanda iPhone için 15W güç sağlayabiliyor.
Diğer Apple aksesuarları arasında manyetik olarak iPhone’a takılabilen cüzdan ve telefonu saat moduna geçiren yeni bir deri kılıf da bulunuyor.
Bu şarj cihazlarının yalnızca iPhone’larla değil, Qi özellikli mevcut cihazlarla da uyumlu olduğu söyleniyor. MagSafe aksesuarları için fiyatların ne olduğu henüz gizliliğini koruyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T tanıtımına bir gün kala ortaya çıktı!
2020 yılının son aylarını yaşarken gerçekleşen ve gerçekleşecek olan tanıtımlarla birçok yeni cihaz ve teknolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün gerçekleşecek olan iPhone 12 lansmanı ön plandayken yarın, yani 13 Ekim’de OnePlus da bir etkinlik düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan OnePlus 8T ise tanıtımına bir gün kala canlı bir şekilde görüntülendi.
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İşte canlı OnePlus 8T!
Slashleaks adlı sızıntı sitesinde yapılan paylaşımda ortaya çıkan cihaz ‘deniz yeşili’ renginde ve resmi kutusunun yanında görünüyor. Cihaz, termoplastik poliüretan adlı bir polimerden yapılma kılıfın içinde yer alıyor. Şirketin satış politikasını göz önünde bulundurduğumuzda bu kılıfın da kutunun içinden çıkması beklenebilir.
OnePlus’ın bu sene 8T’ye ek olarak herhangi bir Pro model çıkartmayacağını da öğrenmiştik. O yüzden bu telefon, etkinliğin odak noktasında olacak denebilir. Fotoğrafta da görüldüğü üzere L şeklinde bir dizilime sahip kameralara iki adet LED flaş ve bir adet ışık sıcaklık sensörü eşlik ediyor. Kamera departmanında ise 48 MP değerinde OIS desteğine sahip ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı lensi, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle destekleniyor.
6.55 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen OnePlus 8T, işlem gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Gücü 4500 mAh’lik 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile sağlanan telefon kutudan Android 11 tabanlı Oxygen OS 11 ile çıkacak.