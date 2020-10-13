Realme UI 2.0, resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı!

Bugün Realme, çevrim içi olarak yayınladığı konferansta yeni ürünlerini ve Realme UI 2.0‘ı resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Realme UI 2.0 sürümü, Android 11 temel alınarak derinlemesine bir özelleştirme ile gelecek. Yeni arayüzde tasarım, pürüzsüzlük ve güvenlik tarafında önemli iyileştirmeler bulunuyor. Simgelerin yazı tipini düzenleme, kişiselleştirilmiş ekran görüntüsü gibi yeni özellikler de bu arayüzde mevcut.

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Realme UI 2.0 kullanıcılara neler sunacak?

Realme‘nin yeni arayüzü, kullanıcılara pek çok yeni özgürlük tanıyacak. Artık kullanıcılar en sevdikleri ekran arayüzlerini en özgür şekilde özelleştirebilecekler. Yeni dijital saat ve kadran modelleri, kişiselleştirilmiş imza, grafik-metin kombinasyonları gibi ilginç özellikler bu arayüzde karşımıza çıkacak. Bunun haricinde Realme UI 2.0, seviyeleri ayarlanabilen yeni Karanlık Mod desteğini cihazlara ekleyecek. Arayüz, gündüzleri daha net ve keskin resimler görüntüleyebilmek için “Güçlü Mod“u da kullanıma sunacak. Geceleri ise gözü yormayan orta ve yumuşak modlar, kullanıcılar tarafından seçilebilecek.

Yeni Realme arayüzü, akıcılık tarafında da önemli geliştirmeler ortaya koyuyor. Şirkete göre sistem yanıt hızı eski arayüze göre %32 oranında artış gösterdi. Çoklu görev değiştirme, liste kaydırma ve bazı işlemlerde bu hız artışı farkedilir düzeyde olacak. Yeni arayüz güvenlik tarafında ise dolandırıcı ve taciz edici aramaları doğru ve hızlı bir şekilde tespit edebilecek. Ayrıca sahte baz istasyonlarını da otomatik olarak engelleyecek. Yeni güncellemeyi ilk olarak Realme X50 Pro, Realme X7 Pro ve Realme X2 Pro alacak. Diğer modeller ise en kısa sürede bu güncellemeyi indirebilir hale gelecek.