Telefon ekran yenileme hızınızı anlık olarak öğrenin

Son zamanlarda her seviyeden akıllı telefonlarda önemli bir ölçüt haline gelen bir özellik var. Ekran yenileme hızı. Dolayısıyla da 90Hz ve 120Hz gibi farklı seçeneklere sahip telefonlar yavaş yavaş standart hale geliyor.

İlginizi çekebilir: vivo IQOO 7, 120Hz yenileme hızlı ekranıyla geliyor

reklam

Ancak yüksek telefon ekran yenileme hızı biraz değişken tecrübeler sunuyor. Yani telefonu kullandığımız her an takip edemiyor veya farkına varamıyoruz. Bunun için ise anlık olarak telefonun ekranının kaç Hertz ile ekran yenilemesi yaptığını öğrenmek için bir uygulama önerimiz olacak; ki bu aynı zamanda bu teknolojinin nasıl işlediği hakkında da biz kullanıcılara yardımcı olacaktır.

Böyle bir imkanı sağlayan Display Checker tamamen ücretsiz ve oldukça az bilinen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama, ekran üzerinden bizlere bazı bilgiler sunuyor. Çözünürlük, desteklenen teknolojiler, yoğunluk ve tabii ki desteklenen en yüksek yenileme hızı ve mevcut yenileme hızı da bu bilgilerin arasında.

Uygulama üzerinden aktifleştirebileceğimiz bir bildirim ile beraber anlık olarak akıllı telefonumuzun ekranının yenilenme hızını görebiliyoruz. Anlık Hertz cinsinden yenileme hızı ekranda sayı olarak gösteriliyor ve sayının gösterildiği yer seçilip değiştirilebiliyor.

Genellikle telefon ekranlarına dokunmanızla beraber sahip oldukları en yüksek ekran yenileme hızı aktif hale gelir. Daha pasif işlevlerde ise bu sayıda düşme olur. Düşeceği sayı ise telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla da uygulamanın özellikle telefonlarımızın ekranlarının anlık olarak nasıl çalıştığını daha iyi anlamak açısından oldukça ilginç bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.