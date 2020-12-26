Uygulama
Telefon ekran yenileme hızınızı anlık olarak öğrenin
Son zamanlarda her seviyeden akıllı telefonlarda önemli bir ölçüt haline gelen bir özellik var. Ekran yenileme hızı. Dolayısıyla da 90Hz ve 120Hz gibi farklı seçeneklere sahip telefonlar yavaş yavaş standart hale geliyor.
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Ancak yüksek telefon ekran yenileme hızı biraz değişken tecrübeler sunuyor. Yani telefonu kullandığımız her an takip edemiyor veya farkına varamıyoruz. Bunun için ise anlık olarak telefonun ekranının kaç Hertz ile ekran yenilemesi yaptığını öğrenmek için bir uygulama önerimiz olacak; ki bu aynı zamanda bu teknolojinin nasıl işlediği hakkında da biz kullanıcılara yardımcı olacaktır.
Böyle bir imkanı sağlayan Display Checker tamamen ücretsiz ve oldukça az bilinen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama, ekran üzerinden bizlere bazı bilgiler sunuyor. Çözünürlük, desteklenen teknolojiler, yoğunluk ve tabii ki desteklenen en yüksek yenileme hızı ve mevcut yenileme hızı da bu bilgilerin arasında.
Uygulama üzerinden aktifleştirebileceğimiz bir bildirim ile beraber anlık olarak akıllı telefonumuzun ekranının yenilenme hızını görebiliyoruz. Anlık Hertz cinsinden yenileme hızı ekranda sayı olarak gösteriliyor ve sayının gösterildiği yer seçilip değiştirilebiliyor.
Genellikle telefon ekranlarına dokunmanızla beraber sahip oldukları en yüksek ekran yenileme hızı aktif hale gelir. Daha pasif işlevlerde ise bu sayıda düşme olur. Düşeceği sayı ise telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla da uygulamanın özellikle telefonlarımızın ekranlarının anlık olarak nasıl çalıştığını daha iyi anlamak açısından oldukça ilginç bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
Güncelleme
Microsoft Teams beklenen özelliği alıyor
Microsoft Teams için yeni güncellemeler gelmeye devam ederken, yakın zamanda beklenen bir özelliğin daha uygulamaya geleceği bildirildi.
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Microsoft Office 365 yol haritasının bir parçası olarak kullanıcılara duyurulduğuna göre, yakın zamanda uygulamaya Geçmiş menüsünü ekleyecek bir güncelleme gelecek. Özellik, uygulama içerisinde yakın bir süre içerisinde ziyaret edilmiş kısımlar arasında hızlıca geçiş yapmak isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek gibi.
Office 365 yol haritasında yer alan açıklamaya göre; Teams masaüstü versiyonu için getirilecek Geçmiş menüsü yakın zamanda bulunduğunuz sayfaları görmeye izin verecek. Böylelikle önemli olabilecek sekmelere geçiş de hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış olacak. Ayrıca bu işleve klavye üzerinden bir kısa yol tuşuyla da ulaşılabilecek.
Teams masaüstü için Geçmiş menüsü şu anda hala geliştirilme aşamasında. Ancak öngörülenlere göre 2021 yılının Şubat ayında kullanıcıyla buluşturulacak olan özellik, çıkışını bir bölgeye özel değil, dünya genelinde yapacak.
Özellikle bu yıl salgınla beraber büyük bir ilgi gören sektörün içinde olan Teams için Microsoft uzun süredir iyileştirmelerle uğraşıyor. Her ne kadar bu ve benzeri mevcut dijital uygulamalar bu salgında oldukça yarar sağlamış olsalar da, uygulamaların eksiklerinin de bu şekilde giderilmesi oldukça güzel. Gelecek olan bu Geçmiş sekmesi de Teams uygulamasını başta sıkça kullanan insanlar için daha işlevli bir hale getirecek gibi duruyor.
Microsoft’un Teams için üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda açıkladığı diğer geliştirmelerin içinde ise Geniş Galeri görünümü, yirmi dört saat video konuşma süresi ve mobil uygulamasının işlevselliğine eklenen özellikler göze çarpıyor.
Uygulama
WhatsApp için 2020 yılında gelen 10 süper özellik!
WhatsApp, 2020 yılını bir hayli yoğun geçirdi. Dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı olan mesajlaşma devi, bu yıl kullanıcılarını yeniliksiz bırakmadı. 2020 yılında 30’dan fazla güncelleme piyasaya süren uygulama, bu güncellemelerle birlikte birçok yeni ve yararlı özellik sundu kullanıcılarına. Gelin, 2020 yılında hayatımıza giren bu yeni WhatsApp özelliklerin en önemli 10 tanesine yakından bakalım.
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WhatsApp 2020: Birbirinden faydalı 10 yeni özellik!
İşte karşınızda 2020’de hayatımıza giren, birbirinden faydalı 10 WhatsApp özelliği:
#1- WhatsApp için kaybolan mesajlar:
Uygulama, uzun süredir beklenen “Kaybolan Mesajlar(Süreli Mesajlar)” özelliğini sonunda bu sene ekledi. Kaybolan mesajlar özelliği sayesinde yolladıktan 7 gün sonra kendiliğinden yok olan mesajlar yollayabilirsiniz. Bu özelliği aktive etmek için, kaybolan mesaj atmak istediğiniz kişi veya grupla olan konuşmanıza gidip, ilgili kişinin veya grubun profil fotoğrafına tıklayın. Karşınıza çıkan menüde, süreli mesaj seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği ‘Açık’ haline getirdiğinizde süreli mesaj özelliği aktif hale gelmiş olacak.
#2- WhatsApp Payments:
2018 yılında beta olarak Hindistan’da piyasaya sürülen özellik, bu sene yine Hindistan’da kullanıma tam sürümüyle sunuldu. Bu özellik tıpkı WeChat uygulamasında yaygın olarak kullanıldığı gibi, uygulama içinden arkadaşlarınıza para yollayabilmenize veya onlardan para alabilmenize olanak sağlıyor. An itibariyle sadece Hindistan’daki kullanıcılar tarafından erişilebilen özelliğin yakın zamanda dünya genelinde de aktif hale gelmesi bekleniyor.
3#- Konuşma özelinde kişiselleştirilebilir duvar kağıtları:
WhatsApp, bilindiği üzere, konuşmalarınız için duvar kağıtlarını değiştirme imkanını uzun bir süredir sunmakta. Ancak, bu yıla kadar, her konuşma için ayrı duvar kağıdı seçmem mümkün değildi. 2020 yılında gelen güncelleme, her konuşma için farklı duvar kağıtları kullanmanıza izin vermenin yanında, kendi galerinizdeki fotoğrafları da konuşma duvar kağıdı yapmanızı mümkün kılıyor.
#4- Konuşmaları kalıcı olarak sessize alma:
Bu seneki güncellemeye kadar konuşmaları sessize alma seçenekleri 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl ile sınırlıydı. Ancak, 2020 yılında gelen bu yeni özellik sayesinde WhatsApp konuşmalarınızı kalıcı olarak sessize almanız artık mümkün.
#5- Hareketli (animasyonlu) çıkartmalar:
2020, birçok diğer yeni özelliğin yanında, hareketli çıkartmaların da WhatsApp’e geldiği yıl oldu. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınıza hareketli çıkartmalar yollayabilir veya onların size yolladığı çıkartmaları kendi çıkartma kütüphanenize kaydedebilirsiniz. Uygulama, çıkartma çeşitliliği olarak ise, ilk başta “Chummy Chum Chums”, “Rico’s Sweet Life”, “Bright Days” ve “Moody Foodies” adlarında dört paket sundu.
#6- Görüntülü grup konuşmaları:
Görüntülü arama teknolojisinin hayatlarımızda çok büyük bir yer kaplamaya başladığı bu Covid-19 salgınıyla geçen yılda, uygulama görüntülü grup araması özelliğini de kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde 8 kişiye kadar görüntülü WhatsApp grup araması yapabilirsiniz.
#7- Gelişmiş arama:
Bu yeni özellik sayesinde artık sadece metin değil fotoğraf; video; bağlantı linki; doküman; ses dosyası ve GIF gibi formatlar içinde arama yapmanız mümkün. Bu özelliği kullanmak için, normal bir arama yapıyormuşçasına arama çubuğuna gidip, size sunulan format seçenekleri içinden arasında arama yapmak istediğiniz formatı seçebilirsiniz.
#8- QR kodları:
Bu özellik ise kolay bir şekilde arkadaşlarınızı WhatsApp’inize eklemenize veya WhatsApp iletişim bilgilerinizi onlarla paylaşmanıza yarıyor. Bu özelliği nasıl kullanabileceğinize gelirsek de:
- Android için: WhatsApp’ı açın > Diğer Seçenekler > Ayarlar’a dokunun. > Adınızın yanında beliren QR simgesine dokunun.
- iPhone için: WhatsApp’ı açın > Ayarlar’a dokunun. Adınızın yanında gösterilen QR simgesine dokunun.
#9- Karanlık Mod:
2020 yılı uygulama için çok büyük bir özellik olan “Karanlık Mod”‘un da gelişine sahne oldu. Bu özellik WhatsApp kullanıcıları tarafından uzun bir süredir beklenmekteydi. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit:
- Android için: Ayarlar> Sohbetler> Koyu Tema
- iPhone için: Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> Koyu
#10- Yeni depolama yönetimi araçları:
Listemizdeki son özellik ise yeni depolama yönetimi seçenekleri. Bu yeni özellik, eğer depolama alanınız doluyorsa size bildirim yoluyla haber veriyor ve gereksiz dosyaları silmenize olanak sağlıyor. Özellikle kısıtlı kapasiteye sahip kullanıcılar için işe yaracak bir özellik gibi duruyor.
Kaynak: GadgetsNow
Genel
TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!
TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalığı en aza indirmek için mobil uygulama geliştirdi. Koronavirüs önlemlerini en üst seviyeye taşımaya çalışan TÜVTÜRK, bu kapsamda yeni bir mobil uygulama geliştirdi.
TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalıktan kaynaklanan tehlikeyi en aza indirmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Bildiğiniz üzere muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Koronavirüs tehlikesi artıyordu. Bu tehlikeyi biraz olsun azaltmak için çalışma başlatan TÜVTÜRK, Android ve iOS için mobil uygulamasını paylaştı.
Türkiye’de araçların muayene işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, Koronavirüs önlemlerine dikkat etmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere muayene istasyonları randevu ile çalışıyor. Ancak randevu saatinizden önce istasyona gelip sıra almanız gerekiyor. Ancak her ne kadar randevulu çalışılsa bile sıra almak için ayrı bir sıra bekliyorsunuz. Çünkü çok ciddi yoğunluk oluyor.
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Mobil uygulama nasıl çalışıyor?
TÜVTÜRK bu durumu biraz olsun azaltmak için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama şu anda Android ve iOS için indirilebilir durumda. Uygulamayı açtığınızda sizleri bir Sıra Takip Sistemi karşılıyor. Alt kısımdaki “Başla” butonuna tıkladığınızda sizden hangi istasyonda olduğunuzu, aracınızın plakasını ve kilometre bilgisini talep ediyor. Bu bilgiler girildikten sonra uygulama size muayene sıranızı veriyor.
Bu hizmetin ilk artısı artık sıra almak için dakikalarca sırada beklemeyeceksiniz. Diğer iyi yönü ise sıranızı bu uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani artık muayene istasyonunun otoparkından bina duvarındaki ekranları takip etmenize gerek kalmayacak. Tabi tüm bu işlemler sayesinde Koronavirüs tehlikesinden de korunmuş olacaksınız.
Uygulamanın yürürlüğe girmesi gerçekten Koronavirüs önlemleri kapsamında önemli. Her ne kadar sıra beklerken sosyal mesafe önlemleri alınsa da, kalabalık nedeniyle virüs kapma riskiniz artıyor. Ancak yeni mobil uygulama ile artık kalabalıkta, güneş altında sıra beklemek zorunda kalmayacaksınız. Sizce TÜVTÜRK‘ün bu yeni hizmeti nasıl olmuş?
TÜVTÜRK uygulamasını Play Store’dan indirin!
TÜVTÜRK uygulamasını App Store’dan indirin!
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