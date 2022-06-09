Türk Telekom, zengin WiFi ürün portföyüne eklediği ’WiFi İşyerim’ ile esnaf ve KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor. Türk Telekom, altyapısı ve uygun fiyatlarla sunduğu ‘WiFi İşyerim’ sayesinde küçük işletmelere, kendi müşterileriyle iletişim kurma imkânı ve güvenli WiFi hizmeti sağlıyor.

Bakmakta fayda var: VİVO Online Mağazası Alışverişe Açıldı!

‘İnsan odaklı’ yaklaşım ve ‘Herkes için Erişilebilir iletişim’ ilkesi ile ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Türk Telekom, esnaf ve KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yasal düzenlemelere uyumlu güvenli WiFi hizmeti

Türk Telekom’un yeni hizmeti geniş internet altyapısı üzerinden işletmelerin kendi müşterilerine, yasal yükümlülüklere uyumlu, güvenli ve kaliteli, kendi markaları ile özelleştirebildikleri WiFi hizmeti sunmasını sağlıyor. ‘WiFi İşyerim’ ile işletmeler yasal yükümlülüklere yüzde 100 uyumlu bir şekilde log kayıtları tutabilecekleri için rekabette öne çıkma fırsatını yakalayacaklar.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, yeni hizmetle ilgili şöyle konuştu: “Stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet veriyoruz. Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda; ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırıp, müşterileri ile etkileşimlerini artırıyoruz.”

İşletmelere özel karşılama ekranı ve gelişmiş raporlama imkânı

‘WiFi İşyerim’ işletmelerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlayabilecekleri kişiselleştirilmiş karşılama ekranı ile kendi müşterileriyle bağ kurma imkânı sağlarken, gelişmiş raporlama araçlarıyla WiFi kullanım analizleri sunuyor. Türkiye’nin birçok noktada WiFi şebekesine sahip teknoloji şirketi olan Türk Telekom, kolay ve pratik kuruluma sahip ‘WiFi İşyerim’ başta olmak üzere ürün ve hizmetleriyle esnaf ve KOBİ’lerin hayatında etki etkmeyi sürdürüyor.