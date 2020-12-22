Realme Race Snapdragon 888 ile geliyor

Realme, Race adını verdiği yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon Qualcomm 888 işlemciyle ve 12 GB RAM ile geliyor.

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Realme, 2018 yılında OPPO’nun düşük fiyata daha yüksek performanslı ürünler sunan rakiplerine karşı daha başarılı mücadele etmek için kurduğu bir alt marka. Henüz yeni bir şirket olmasına rağmen ülkemizde ve dünyada oldukça popüler olan marka, fiyat performans canavarı telefonlarıyla Xiaomi gibi rakiplerine meydan okuyor. Tüketiciler tarafından oldukça beğenilen Shenzen merkezli şirket, iki yıl içinde 50 milyon üzerinde telefon satmayı başarmış durumda. Şirketin kullanıcıların merakla bekleyeceği tepe seviye özelliklere sahip yeni telefonu, Realme Race ortaya çıktı.

Realme Race

Sene başında Realme tarafından Race isminde bir telefon geleceğinin haberi sızmıştı. RMX2202 olarak adlandırılan telefon, şirketin tepe modellerinden biri olarak geliştiriliyor. Race, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile geliyor. Kutudan Android 11 çıkacak ve Realme 2.0 arayüzünü kullanacak. Race, telefon için sadece bir kod adı. Telefon yeni bir tepe serinin ilk modeli olacak. Bu bilgiler Realme başkan yardımcısı Xu Qi Chase, tarafından açıklandı. Tam olarak ne zaman geleceği belli olmayan telefonun, 2021 yılı ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Xu Qi Chase, telefonun detayları hakkında daha fazla bilgi vermese de güvenilir bir kaynaktan alınan bilgilere göre 64 MP ana kamerayla gelecek olan telefon, Realme 7 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak.

Hızlı gelen büyüme

Realme Race ile ilgili henüz bir fiyat ya da başka bir bilgi ortada yok. Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. İki senede çok fazla yol kat eden şirket, özellikle Hindistan ve Türkiye gibi alım gücü nispeten daha düşük pazarlarda inanılmaz bir büyüme gösteriyor. İki senede 50 milyon telefon gerçekten ulaşılması zor bir hedef. Umarız şirket, uygun fiyatlı ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam eder.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…