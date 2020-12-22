Video
Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
Yılbaşı çekilişi HWP’nin klasik bir etkinliği olarak bu sene de yapıldı. Aynı zamanda ofis için vLog çekimlerimize yeniden başlıyoruz. Hem ofisteki ortamı size yansıtmak hem de farklı akıllı telefonların performansını size rahatça gösterebilmek açısından vLog formatımıza geri dönüyoruz.
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Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
İlk vLog konumuz ise HWP’de her aralık ayında yaptığımız yılbaşı çekilişi oldu. Sizler de sıradaki vLog konumuzu ve hangi telefonla çekmemizi istiyorsanız yorumlar bölümüne bu isteğinizi yazabilirsiniz.
İyi seyirler…
Test
RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
Cyberpunk 2077 FPS testi ile karşınızdatız. Oyun konsollarda sorun yaratsa da PC tarafında performans noktasında merak edilen bir oyun haline geldi. Gelen bazı güncellemeler ile PC’de kendini toparlayan oyunun ROG Strix RTX 30 ailesi ekran kartları ile 4K, 2K ve FHD çözünürlük ile beraber RTX Ultra ayarlarda FPS testini gerçekleştirdik.
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RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
Asus RTX 30 serisi ekran kartlarını Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/73442ae7
Asus RTX 30 serisi ekran kartlarını Hepsiburada’dan satın almak için; https://ty.gl/aorwnogc
Cyberpunk 2077 Test Sistemi:
- AMD Ryzen 7 5800X
- ROG Strix GeForce RTX 3080/3070/3060 Ti
- ROG Strix B550-XE Gaming
- XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz
- Corsair H100i sıvı soğutma
- 750 Watt güç kaynağı
Otomobil
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi 2021 başlarında gelebilir!
Tesla, daha önce Yarı Otonom olarak sunduğu teknolojinin Tam Otonom versiyonunun 2021 başlarında abonelik şeklinde gelebileceğini söyledi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının ilk aylarında bu teknoloji kullanıma sunulacak.
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Tesla Tam Kendi Kendine Sürüş aylık abonelikle sunulacak
Yalnızca gerektiğinde kullanılacağı düşünülen “Full Self-Driving” yani “Tam Otonom Sürüş Sistemi “, Tesla tarafından abonelik olarak sunulacak. Aylık abonelik sistemiyle birlikte bu opsiyon için fazladan binlerce dolar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik özelliği test etme şansınız da olacak. Elbette aylık ödeme sisteminin de çok uygun fiyatlara sunulacağını beklemek doğru bir düşünce olmaz.
Şirket, bu sistemin özellikle günlük olarak kullanmak istemeyen ve yalnızca uzun yolculuklar için tercih edecek kullanıcılar için daha faydalı olacağını düşünüyor. Elbette öte yandan AI ekibi de bu abonelikler sayesinde veri ve sürüş deneyimi toplayabilecek. Bu özellik üzerinde daha fazla çalışabilecek ve bizlere kusursuza yakın bir sürüş deneyimi yaşatmak üzerine bu verileri kullanabilecek. Daha önce 2020 yılının sonlarına kadar bu sisteme geçileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak gerçekleşmediğini not düşelim.
Şirketin CEO’su Elon Musk , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada fiyatların ayarlanacağını ve bu özelliğin 2021’in ilk aylarından itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni aylık abonelik modelinin yanı sıra Musk, Tesla araç alacakların araçlarında yükseltme yapacaklarsa Tam Otonom Sürüş Sistemi paketinin başka bir araca devredilmesine izin verecebileceğini açıkladı. Ancak bu konudaki fikrinin değişebileceğini belirtti.
Özellikle Apple tarafında gördüğümüz ürünlerin satışından çok sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etme modeli otomobil üreticilerini de etkilemişe benziyor. Tesla sunacağı bu abonelik modeliyle birlikte muhtemelen araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla gelir elde edebilecek. Dileriz sunulacak bu özellik uygun fiyatıyla kullanıcıları şaşırtmayı başarabilir.
Rehber
2020’NİN EN İYİ AKILLI SAATLERİ | Hangisi tercih edilmeli?
2020’nin en iyi akıllı saatleri listesi ile karşınızdayız. Bizzat incelediğimiz ürünler arasından yaptığımız listede sıralama yerine farklı kullanıcılara yönelik en iyi akıllı saatleri listeledik.
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2020’NİN EN İYİ AKILLI SAATLERİ | Hangisi tercih edilmeli?
Listedeki akıllı saatleri Hepsiburada’dan satın almak için; http://hwp.to/34MdMPd
Listedeki akıllı saatleri Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/2gikszvfd
Apple kullanıcıları için en iyi akıllı saat: Apple Watch Series 6 / SE
Apple bir ekosistem olarak oldukça kullanışlı olması sebebiyle iPhone kullananlar için 2020’nin en iyi akıllı saatleri listesinde tercih elbette Apple Watch Series 6 oldu. Her zaman açık ekran, SPO2 ve diğer önemli detayları ile dikkat çekiyor. Ancak fiyat olarak daha uygun bir saat arayanlar Apple Watch SE tercihinde de bulunabilir. Her zaman açık ekran, EKG ve SPO2 özellikleri dışında tüm Apple Watch özelliklerini barındıran SE modeli, Series 3’e göre daha performanslı ve kullanışlı.
Android kullanıcıları için en iyi akıllı saat: OPPO Watch
Bir Android telefon için tercih edilebilecek en güzel akıllı saat OPPO Watch olabilir. Tasarımsal olarak Apple Watch’u andırsa da Wear OS içermesi sayesinde Android ekosisteminde çok rahat bir kullanım sağlıyor. Google Play Store üzerinden uygulamaları saate indirip yönetme ve yüzlerce uygulama desteği OPPO Watch’u en kullanışlı Android saat yapan etmenlerden.
Uzun pil ömrü isteyenler ve sporculara özel: Honor Watch GS Pro
Honor Watch GS Pro 2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde pil ömrü ile fark yaratıyor. 25 güne varan pil ömrü kendini rakipsiz hale getirmeyi başarıyor. Tasarımsal olarak da hem şık hem agresif bir saat olan GS Pro, çift GPS özelliği sayesinde dağcılık, ekstrem sporlar ya da kamp gibi etkinliklerde yolunuzu kaybetmenizin önüne geçiyor. Rotadan dönüş ile her zaman başladığınız yere dönebilirsiniz. Kayak, golf, bilardo gibi 100’den fazla çok çeşitli spor aktivite takibini de Honor Watch GS Pro ile yapabilirsiniz.
Şık bir saat arayanlara: Huawei Watch GT 2 Pro
Huawei’nin en yeni akıllı saati olan Watch GT 2 Pro, piyasadaki en şık ve en alımlı akıllı saat olabilir. Titanyum kasası, safir cam tasarımı ve bileğiniz için seramik tabanıyla özel bir akıllı saat olduğunu belli ediyor. 14 güne varan pil ömrü ile yine uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz GT 2 Pro, özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.
Gençler ve uygun fiyatlı saat arayanlara: Huawei Watch Fit
2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde fiyat/performans arayan ve genç arkadaşlarımıza yönelik de saatimiz var. Huawei Watch Fit tasarımsal olarak gençlerin dikkatini çekebilecek renkli bir tasarıma sahip. 10 güne varan pil ömrü ön plana çıkarken, spor takibi ve spor koçluğu da yapabiliyor.
Not: 2020’nin en iyi aklıllı saatleri listemizde Samsung Galaxy Watch 3 modelinin olmamasının sebebi ürünü deneyimlememiş olmak. HWP olarak test etmediğimiz bir ürünü tavsiye etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.
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