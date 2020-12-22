Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro

Tesla, daha önce Yarı Otonom olarak sunduğu teknolojinin Tam Otonom versiyonunun 2021 başlarında abonelik şeklinde gelebileceğini söyledi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının ilk aylarında bu teknoloji kullanıma sunulacak.

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Tesla Tam Kendi Kendine Sürüş aylık abonelikle sunulacak

Yalnızca gerektiğinde kullanılacağı düşünülen “Full Self-Driving” yani “Tam Otonom Sürüş Sistemi “, Tesla tarafından abonelik olarak sunulacak. Aylık abonelik sistemiyle birlikte bu opsiyon için fazladan binlerce dolar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik özelliği test etme şansınız da olacak. Elbette aylık ödeme sisteminin de çok uygun fiyatlara sunulacağını beklemek doğru bir düşünce olmaz.

Şirket, bu sistemin özellikle günlük olarak kullanmak istemeyen ve yalnızca uzun yolculuklar için tercih edecek kullanıcılar için daha faydalı olacağını düşünüyor. Elbette öte yandan AI ekibi de bu abonelikler sayesinde veri ve sürüş deneyimi toplayabilecek. Bu özellik üzerinde daha fazla çalışabilecek ve bizlere kusursuza yakın bir sürüş deneyimi yaşatmak üzerine bu verileri kullanabilecek. Daha önce 2020 yılının sonlarına kadar bu sisteme geçileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak gerçekleşmediğini not düşelim.

Şirketin CEO’su Elon Musk , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada fiyatların ayarlanacağını ve bu özelliğin 2021’in ilk aylarından itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni aylık abonelik modelinin yanı sıra Musk, Tesla araç alacakların araçlarında yükseltme yapacaklarsa Tam Otonom Sürüş Sistemi paketinin başka bir araca devredilmesine izin verecebileceğini açıkladı. Ancak bu konudaki fikrinin değişebileceğini belirtti.

Özellikle Apple tarafında gördüğümüz ürünlerin satışından çok sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etme modeli otomobil üreticilerini de etkilemişe benziyor. Tesla sunacağı bu abonelik modeliyle birlikte muhtemelen araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla gelir elde edebilecek. Dileriz sunulacak bu özellik uygun fiyatıyla kullanıcıları şaşırtmayı başarabilir.