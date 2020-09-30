Realme Q2 AnTuTu üzerinde görüntülendi!

Realme Q2, popüler test platformu AnTuTu üzerinde görüntülendi. Firmanın merakla beklenen akıllı telefonu aldığı puan ile dikkatleri üzerine topladı.

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Realme Q2, etkileyici puanlar ile geliyor!

Realme bildiğiniz üzere yeni bir Q serisi akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen akıllı telefonu, her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Realme Q2 adını alacağı öğrenilen akıllı telefon RMX2173 kod adıyla, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, yaklaşık 520 bin puan alarak neredeyse amiral gemisi akıllı telefonlara kafa tuttu. Samsung Galaxy S20 ve Honor 30 Pro+ modellerine çok yakın puanlar alan akıllı telefon, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Geçtiğimiz günlerde, TENAA üzerinde listelenen akıllı telefon, söylentilere göre Snapdragon 765G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Hali hazırda orta üst seviye akıllı telefonlarda kullanılan bu işlemciyle nasıl böyle bir performans elde edildi merak konusu. Çok fazla detayı bilinmeyen akıllı telefon, OLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. 65W hızlı şarj desteği sunacak akıllı telefon hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. 13 Ekim tarihinde tanıtımı yapılacak akıllı telefon, orta üst seviye cihazlar arasında oldukça güçlü olacak gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri aşabilecek ve amiral gemisi telefonlar ile rekabet edebilecek mi bekleyip göreceğiz.