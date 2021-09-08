Oyun
Far Cry 3 Tamamen Ücretsiz Oldu! Kaçırmadan alın
Far Cry serisinin sevilen oyunu Far Cry 3 bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Far Cry 3‘e ücretsiz olarak sahip olmak için geç kalmayın.
Far Cry serisi son günlerde birçok habere konu oldu. Yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenilen Far Cry 6 henüz çıkmadan oldukça konuşulan bir oyun oldu. Öte yandan yine bu dönemde Far Cry 5’i kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtan Ubisoft, şimdi Far Cry 3’ü ücretsiz olarak dağıtıyor. Ancak bu sefer oyun geri alınmıyor. Tamamen sizin oluyor.
2012 yılında piyasaya sürülen Far Cry 3, uzun bir süre adından söz ettirmişti. Far Cry 4 ve Far Cry 5’ten sonra popülerliğini kaybetse de bizce hala serinin en sevilen oyunu olan Far Cry 3, şimdi tamamen ücretsiz olarak dağıtılıyor. Peki nasıl? Gelin göz atalım.
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Far Cry 3’e tamamen ücretsiz sahip olun!
Bildiğiniz üzere bazı oyunlar geçici bir süre ücretsiz oluyor ve süre bitiminde kütüphanenizden siliniyor. Ancak Ubisoft Far Cry 3 için böyle bir girişimde bulunmadı. Oyunun tamamen sizin olmasına olanak sağladı. Ancak belirli bir süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz.
Ubisoft başlattığı kampanya ile 11 Eylül’e kadar Ubisoft Connect üzerinden Far Cry 3‘ü ücretsiz olarak satın almanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak kütüphanenize eklediğiniz oyun artık tamamen sizin oluyor. Ancak 11 Eylül’e kadar oyunu kütüphanenize eklemezseniz oyun artık paralı olarak satılacak. Peki oyunu nasıl alırız? Gelin onu da anlatalım.
Far Cry 3 nasıl ücretsiz alınır?
Öncelikle Far Cry 3‘e ücretsiz olarak sahip olmanız için PC platformundan Ubisoft Connect‘e giriş yapmanız gerekiyor. Tabi bu durumda konsol kullanıcıları oyuna ücretsiz olarak sahip olamıyor. Ubisoft Connect’e PC’den giriş yaptıktan sonra Ubisoft‘un Far Cry 3 sayfasına giriyorsunuz. Sayfayı bulamadıysanız buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İlgili sayfaya gittikten sonra alt kısımda bulunan “Ubisoft Connect | PC” butonuna tıklıyorsunuz. Ardından Ubisoft hesabınıza giriş yapmanız veya üye olmanız isteniliyor. Bu adımı da geçtikten sonra oyunun kütüphanenize eklendiğini göreceksiniz.
Artık bu adımdan sonra kütüphanenize gidip Far Cry 3‘ü indirebilir uzun yıllar oynayabilirsiniz. Tabi eğer 11 Eylül‘e kadar oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklediyseniz.
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Donanım
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.
Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?
Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.
Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.
Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.
Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.
Eski ve yeni fan tasarımları.
Eski ve yeni anakart.
Eski ve yeni ısı elemanları.
Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.
Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.
Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.
Örneğin ;
30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.
Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.
Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.
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Oyun
Valorant, Windows 11’de TPM 2.0’ı Zorunlu Kılıyor
Windows 11 nihayet 5 Ekim’de geliyor ve resmi olarak TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme ile daha yeni işlemcileri de beraberinde getiriyor. Microsoft topluluğundaki en çok konuşulan ve gündem olan konulardan biri, Windows 11’i Windows Update aracılığıyla PC’ye alıp alamayacağınızdır. Bu soru birçok kullanıcının kafasını karıştırmakta.
Microsoft, kullanıcıların Windows 11’i eski makinelerde deneyimleyebileceğini onayladı, ancak şirketten herhangi bir destek veya güncelleme beklememeleri gerekiyor. Windows 11’in minimum sistem gereksinimleri, 8. nesil bir işlemci, AMD Ryzen 2000 veya daha yenisini içermesi. Daha yeni işlemcilere ek olarak, TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme’ye de ihtiyacınız olacak.
Tam bilgisi olmayanlar için TPM (Güvenilir Platform Modülü), PC’nizde kurulu bir güvenlik modülüdür ve “donanım tabanlı, güvenlikle ilgili işlevler” sağlamak üzere tasarlanmıştır. Microsoft’a göre, kötü amaçlı yazılımlar TPM’nin güvenlik işlevlerini kurcalayamaz ve aynı zamanda kriptografik işlemler içinde etkilidir.
Microsoft, kullanıcıların Media Creation Tool gibi araçları kullanarak yeni işletim sistemini manuel olarak kurabileceklerini söylüyor. Bu yöntem başlangıçta işletmeler için planlanmıştı, ancak artık tüketicilere de izin verilecek. Yine de, geliştiricilerin uygulamalarını veya oyunlarını desteklenmeyen donanımlarda engellemesini engellemeyecek.
Windows 11 Build’a 22000,176 ve Build’a 22449 güncellemeleri alan bazı kullanıcılar Riot Games’in Valorant oyunun oynamak istedi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Valorant, TPM (Güvenilir Platform Modülü) 2.0 ve Güvenli Önyükleme olmadan desteklenmeyen Windows 11 bilgisayarlarda çalışmadığını gösteren bir pencere ile karşılaşıldı.
Riot Games kısa süre önce Vanguard hile önleme sistemini Windows 11’de TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi zorunlu kılmak için güncelledi. Vanguard hile önleme yazılımı Valorant ile birlikte geliyor ve arka planda çalışan işlemlere göz kulak olan güçlü bir hile önlemeye yardımcı oluyor.
Microsoft tarafından gönderilen bir tweet’te ise bu hatanın Windows 11 önizleme güncellemesiyle hiçbir ilgisi olmadığını da açıkladı.
Bir TPM modülünüz varsa, Windows 11 kurulumu yapmaya hazırsınız diyebiliriz. TPM en az 2016’dan beri Windows 10 için bir gerekliliktir, bu nedenle PC’nizde zaten bu güvenlik özelliği vardır ve BIOS menüsünden etkinleştirilmesi gerekir.
Hile önleme yazılımıyla bilgisayar korsanlarını ve dolandırıcıları hedef alan tek şirketin Riot olmadığını belirtmekte fayda var. Fortnite’s Easy Anti-Cheat gibi popüler hile karşıtı sistemlerin de Windows 11’de TPM 2.0 ve Secure Boot’u uygulamaya başlaması mümkündür.
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