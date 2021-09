Far Cry 3 Tamamen Ücretsiz Oldu! Kaçırmadan alın

Far Cry serisinin sevilen oyunu Far Cry 3 bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Far Cry 3‘e ücretsiz olarak sahip olmak için geç kalmayın.

Far Cry serisi son günlerde birçok habere konu oldu. Yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenilen Far Cry 6 henüz çıkmadan oldukça konuşulan bir oyun oldu. Öte yandan yine bu dönemde Far Cry 5’i kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtan Ubisoft, şimdi Far Cry 3’ü ücretsiz olarak dağıtıyor. Ancak bu sefer oyun geri alınmıyor. Tamamen sizin oluyor.

2012 yılında piyasaya sürülen Far Cry 3, uzun bir süre adından söz ettirmişti. Far Cry 4 ve Far Cry 5’ten sonra popülerliğini kaybetse de bizce hala serinin en sevilen oyunu olan Far Cry 3, şimdi tamamen ücretsiz olarak dağıtılıyor. Peki nasıl? Gelin göz atalım.

Far Cry 3’e tamamen ücretsiz sahip olun!

Bildiğiniz üzere bazı oyunlar geçici bir süre ücretsiz oluyor ve süre bitiminde kütüphanenizden siliniyor. Ancak Ubisoft Far Cry 3 için böyle bir girişimde bulunmadı. Oyunun tamamen sizin olmasına olanak sağladı. Ancak belirli bir süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz.

Ubisoft başlattığı kampanya ile 11 Eylül’e kadar Ubisoft Connect üzerinden Far Cry 3‘ü ücretsiz olarak satın almanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak kütüphanenize eklediğiniz oyun artık tamamen sizin oluyor. Ancak 11 Eylül’e kadar oyunu kütüphanenize eklemezseniz oyun artık paralı olarak satılacak. Peki oyunu nasıl alırız? Gelin onu da anlatalım.

Far Cry 3 nasıl ücretsiz alınır?

Öncelikle Far Cry 3‘e ücretsiz olarak sahip olmanız için PC platformundan Ubisoft Connect‘e giriş yapmanız gerekiyor. Tabi bu durumda konsol kullanıcıları oyuna ücretsiz olarak sahip olamıyor. Ubisoft Connect’e PC’den giriş yaptıktan sonra Ubisoft‘un Far Cry 3 sayfasına giriyorsunuz. Sayfayı bulamadıysanız buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlgili sayfaya gittikten sonra alt kısımda bulunan “Ubisoft Connect | PC” butonuna tıklıyorsunuz. Ardından Ubisoft hesabınıza giriş yapmanız veya üye olmanız isteniliyor. Bu adımı da geçtikten sonra oyunun kütüphanenize eklendiğini göreceksiniz.

Artık bu adımdan sonra kütüphanenize gidip Far Cry 3‘ü indirebilir uzun yıllar oynayabilirsiniz. Tabi eğer 11 Eylül‘e kadar oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklediyseniz.