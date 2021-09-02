Akıllı Telefonlar
MediaTek, akıllı telefon çip pazarının bir numaralı çip üreticisi oldu!
Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon çip pazarında (AP) MediaTek, ilk kez liderliği Qualcomm’dan almıştı. Ardından MediaTek, dört çeyrek üst üste bu liderliği elinde tuttu ve şu anda pazarın hakimi konumunda. Analistler, Tayvanlı yonga üreticisinin 2021’in ikinci çeyreğinde %38’lik bir pay ile mobil çip pazarında liderliği sürdürdüğü sonucuna vardı.
İlginizi çekebilir: iPhone 13 Serisi, Apple’ın Hisse Senedi Fiyatını Rekor Seviyeye Ulaştırdı!
MediaTek, hangi yonga setleri ile piyasayı domine ediyor?
Uzmanlar, Dimensity 700 çipinin 5G cihazların orta-alt segmentinde baskın olduğunu söylüyor. Helio P35 ve Helio G80 ise 4G LTE bulunan cihazlarda lider durumda. MediaTek, 2021’in ilk çeyreğinden bu yana sürekli ivmeli bir şekilde büyüme gösteriyor. Akıllı telefon çip pazarındaki ikinci büyük firma ise Qualcomm. Son verilere göre Qualcomm, %32’lik bir pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Bu, yılın ilk çeyreğine göre artış anlamına geliyor. HiSilicon, Samsung ve Apple’ın pazardaki kayıpları, Qualcomm ve MediaTek’in pazar payında artışa yol açtı. Apple ise %15’lik pazar payı ile 3.sırada yerini aldı. 2021’in ilk çeyreğinde %17 pazar payına sahip olan Apple, %2’lik bir kayıp ile 3.çeyreği kapatıyor. ABD yaptırımları nedeniyle pazar payının çoğunu kaybeden HiSilicon ise son 1 yıl içinde büyük bir düşüş yaşadı. Samsung ise son altı çeyrekte sürekli olarak pazar payı kaybediyor.
Samsung, geçtiğimiz aylarda çip sektörüne aktif şekilde yatırım yapmaya başladı. Son 6 çeyrekte yarıya inen pazar payı, yeni atılımlar ile zirveye çıkmayı hedefliyor. Şirketin CEO’su 2030 yılına kadar Samsung’un piyasadaki en büyük yonga seti üreticisi olacağını hedef olarak gösterdi. Unisoc tarafında baktığımızda ise pazar payının istikrarlı bir şekilde %4-5 arasında değişkenlik gösterdiğini görüyoruz.
MediaTek yonga setleri, düşük fiyatları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, fiyatları mümkün olduğunca azaltıp satışlarını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyordu. Qualcomm ise yüksek performans sunan yonga setleri ile pazarda liderliğini sürdürmeyi hedefledi. Ancak pazar tarafında bu düşünce benimsenmedi. Bununla birlikte MediaTek’in çipleri, küçük üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandı. Sonuç olarak MediaTek’in pazar stratejisi orta ve alt segmentte kazanmış gibi gözüküyor. Şimdi ise firmanın yeni hedefi, amiral gemisi segmentte ucuz fiyatlı çipler üretmek. Bununla birlikte şirketin yeni Dimensity 2000 yonga seti kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek. Söylentilere göre bu yonga seti, ARM v9 mimarisi ve TSMC’nin 4 nm üretim teknolojisi ile çıkış yapacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
vivo, yakın zamanda ülkemizde üretime başlayan markalardan biri olmasının dışında orta ve üst seviye telefonlarını da tüketicilerin beğenisine sunan bir marka. Pandemi sonrası ilk canlı lansmanı da vivo, V21 ailesinin tanıtımıyla gerçekleştirdi. Şimdi ise ofisimize gelen V21’e daha detaylı bakalım.
Bakmakta fayda var: Google Chrome, Masaüstü için Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
İçindekiler
vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi
vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.
Eksiksiz ekran özellikleri
Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.
Verimli işlemci: Dimensity 800u
vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.
vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor
vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.
vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya
Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.
Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı
vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.
vivo V21: Güncel teknolojiye sahip
Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.
#vivo #vivoV21 #vivoV21series
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
AnTuTu Ağustos’un 10 Amiral Gemisini Belirledi
Popüler uygulama olan AnTuTu testinin geliştiricileri, geçen yaz ayının sonuçlarını özetledi ve en güçlü Android akıllı telefonları seçti. En iyiler, üst ve orta segmentlerin yanı sıra Çin pazarına referansla belirlendi. Qualcomm’un üst düzey çipine sahip akıllı telefonlar, biraz daha az güçlü bir platformla rakiplerini yenemediğinden yeni sıralama sürpriz oldu
Ağustos Ayının En Güçlü 10 Amiral Gemisi Akıllı Telefonu
AnTuTu sıralamasında üst sıralarda yer alamayan Snapdragon 888+ destekli amiral gemilerinden bahsediyoruz. Yani iQOO 8 Pro ikinci sıradaydı ve Xiaomi Mi Mix 4 sadece dokuzuncu sırayı alabildi. Sıralamanın lideri, 864.614 puanla Black Shark 4 Pro olmaya devam ediyor. Nubia Red Magic 6 Pro üçüncü sırayı almayı başardı o da sıralamanın lideri gibi Snapdragon 888 işlemcisine sahip.
Dördüncü ila sekizinci sıralar iQOO 8, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 ve realme GT’ye ait. Tüm modeller Snapdragon 888 temelinde çalışıyor ve bu cihazlar 12/256 GB bellek sunuyor ve 806 bin puan sınırını aşıyorlar. Sonuçları 804 bin puanı az bir farkla aşan en güçlü 10 yaz amiral gemisi sıralamasını Vivo X60 Pro+ ile kapatıldı.
Ağustos Ayının En Güçlü 10 Orta Sınıf Akıllı Telefonu
Orta sınıf cihazlar arasında en güçlü olanların sıralamasına bakacak olursa; Xiaomi Mi 11 Youth Edition zirvedeydi. Snapdragon 780G işlemcisi sayesinde 530.657 puan almayı başardı. İkinci ve üçüncü sıralarda Honor 50 Pro ve Honor 50 vardı; Snapdragon 778G işlemcisi bu cihazlarda kullanılmakta.
Dördüncü ve beşinci sırayı Dimensity 900 ve Dimensity 820 işlemcili modeller yer almakta. Sırasıyla Oppo Reno 6 5G ve Redmi 10 X 5G. Altıncıdan onuncu sıraya kadar: Realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei Nova 8 Pro ve Nova 8 cihazları bulunmakta. Listedeki ilk üç model Snapdragon 768G işlemcisini ve son ikisi model ise Kirin 985 işlemciye sahip.
Veri istatistik süresi 1 Ağustos – 31 Ağustos 2021 arasıdır. Listedeki sonuçlar, en yüksek puanlar yerine hesaplanan ortalama puanlardır ve tek bir modelin istatistikleridir. Tek bir model için birden fazla model varsa Listedeki depolama kapasitesi sürümü, en yüksek puana sahip sürüme dayanmaktadır.
Snapdragon 888 Plus’ın piyasaya sürülmesiyle Android kampı yoğun bir güncelleme almaya başladı; kabaca iki kategoriye ayırabiliriz. Biri, Xiaomi MIX 4, Honor Magic 3, iQOO 8 Pro ve diğer modeller gibi yinelemeli yükseltmelerdir; diğeri küçük Sürümün güncellenmesi ve çekirdeğin değiştirilmesi öncülüğünde; sadece bazı detayların değiştirildiğini söyleyebiliriz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
MediaTek, akıllı telefon çip pazarının bir numaralı çip üreticisi oldu!
WhatsApp’a 225 Milyon Euro Ceza!
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu?
AnTuTu Ağustos’un 10 Amiral Gemisini Belirledi
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.