Realme, Narzo serisinin yeni üyesi olan Realme Narzo 70 Pro 5G’yi piyasaya sürmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Amazon’da listelenen telefonun açılış sayfası, ürünün Mart ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı. İlk bakışta akıllı telefonun arka tasarımını sergileyen web sitesi, güncellenen sürümüyle birlikte telefonun ön görünümünü de ortaya koyuyor.

Realme Narzo 70 Pro 5G, ince çerçeveli düz bir ekrana sahip olacak. Telefonun tasarımı, düz kenarlarıyla dikkat çekiyor ve bu da cihaza modern bir görünüm kazandırıyor. Ekranın boyutu henüz belirsizliğini korurken, yağmur suyu dokunmatik desteği sunan 120Hz AMOLED ekranın kullanıcı deneyimini artıracağı doğrulandı.

Cihazın yazılımı, Realme UI 5 tabanlı Android 14 ile gelmesi bekleniyor. Şirket, cihazın yüzde 65 daha az ön yüklemeli uygulamaya sahip olacağını duyurdu ancak yazılımın onaylanması henüz tamamlanmadı.

Realme Narzo 70 Pro 5G’nin gücünü Dimensity 7050 yonga setinden alacak. Kamera sistemi ise 2x sensör içi yakınlaştırma ve OIS desteği sunan 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamerayla donatılmış olacak. Ayrıca, 112 derecelik geniş açılı lensle ultra geniş çekimler de mümkün olacak. Ancak cihazın üçüncü kamerasıyla ilgili henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

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Realme Narzo 70 Pro 5G, önceki model olan Realme Narzo 60 Pro 5G’nin yerini alacak. Önceki modelin dikkat çeken özelliklerinden biri 1 TB depolama alanı sunmasıydı. Ancak yeni modelin 1 TB’lık bir varyantının olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.