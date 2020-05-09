Realme Narzo 10 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Mart ayında, bazı platformlarda gizemli bir Vivo modeline dair detaylar ortaya çıkmıştı. Listelerde Vivo 1937 olarak geçen bu cihazın; Vivo’nun X50 Lite modeli olduğu belli oldu. Google Play listelerinde detayları ortaya çıkan Vivo X50 Lite modeli ile ilgili neler öğrendik; gelin hep beraber inceleyelim.

İlginizi çekebilir: Vivo G1 5G modeli tanıtıldı!

Vivo X50 Lite ile ilgili neler biliyoruz

Vivo X50 Lite modeli, Full HD+ ekran paneline; 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. İşlemci yönünde ise orta sınıf sayılabilecek bir işlemci olan Snapdragon 665 ile gelecek. Bu işlemcinin 7 nm’lik süreç ile üretildiğini de hatırlatalım. Buna ek olarak ise, GPU tarafında Adreno 610 mevcut. Cihazın 8 GB Ram‘e sahip olduğunu biliyor olsak da; dahili depolama kapasitesinin ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz.

Ortaya çıkan görsel ile, cihazın teknik özelliklerden ayrı olarak, ön taraftaki tasarım detaylarını da görme fırsatı yakalamış olduk. Üstte, damla çentiğe sahip olan cihaz, yanlarda ise nispeten ince yapıda çerçevelere sahip diyebiliriz. Cihazın arka tarafı ile ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir görsel yok. Tabi X50 ile ilgili olarak ortaya çıkan görselin, cihazın nihai tasarımı olmayabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Vivo tarafından, X50 Lite’ın resmi olarak piyasaya ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yok; fakat yakın zamanda Vivo X50 Lite ile ilgili daha fazla sızıntı ve görsel ortaya çıkacaktır. Peki siz Vivo’nun yeni cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!