Realme Narzo 10 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Uzun bir sızıntı döneminin ardından Meizu 17 serisi resmi olarak tanıtıldı. Cihazların teknik özellikleri ve genel tasarımları lansmanda ortaya çıktı. Meizu 17 ve Pro sürümü olarak ortaya çıkan seride cihazların önemli özelliklerinin birçoğu aynı tutuldu. Aynı şekilde tasarımsal açıdan da cihazların ayırt edilmesi zor.

Meizu 17 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Meizu 17 serisi, Meizu‘nun ilk 5G bağlantısına sahip serisi olarak piyasaya çıktı. Her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.6 inçlik Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta sağ üstte nokta delik tasarımı olan 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekranın 19,5:9 en boy oranı ve HDR 10+ özelliği mevcut. Telefonun parmak izi okuyucusu ise ekran altı parmak izi okuyucusu olarak geliyor. Cihazın çift hoparlör kurulumu ve Meizu‘nun yeni geliştirdiği mEngine 3.0 motoru da bulunmakta.

Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 ana kamerası bulunduruyor. Meizu 17 Pro, 8x’e kadar optik yakınlaştırma sağlayan 8 MP değerinde telefoto kamerasına sahip. Ayrıca 129 derecelik 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamerayı da kamera diziliminde görüyoruz. Dördüncü kamera, derinlik verilerini etkili işleyebilen ve AR içeriklerinde kullanılan Samsung‘un geliştirdiği S5K3 3D ToF kamerasıdır. Meizu 17 ise 12 MP ikincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunan kamera dizilimine sahip.

Her iki Meizu 17 telefonda da Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Meizu 17 Pro, 12 GB LPDDR5 RAM‘e sahipken, vanilla sürüm 8 GB LPDDR4X RAM çeşidine sahip. Her iki telefonda UFS 3.1 depolama birimine sahip 128 GB veya 256 GB depolama alanları ile gelecek. Her iki telefonunda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği bulunuyor. Meizu 17 Pro‘da ise 27W değerinde kablosuz hızlı şarj da mevcut. Her iki telefon da Android 10 destekli Flyme OS 8.1 sürümünü kullanacak.

Cihazlar hangi fiyattan satışa sunulacak?

Meizu 17, yeşil, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 525$, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 565$ olarak fiyatlandırıldı.

Meizu 17 Pro, nane yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 605$, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 665$ olarak fiyatlandırılacak. Cihazlar Çin‘de 11 Mayıs itibariyle satılmaya başlanacak.