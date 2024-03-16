Realme, son zamanlarda piyasaya sürmeyi planladığı Realme GT Neo6 SE modelinin donanım özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, GT Neo6 SE, Snapdragon 8 Gen 3 mimarisine sahip olacak olan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek. Bu yeni işlemci, yüksek performans ve düşük güç tüketimi konularında iddialı olacak.

Bu haber, OnePlus’un önümüzdeki hafta piyasaya süreceği Ace 3V modelinde de benzer bir işlemcinin kullanılacağını doğrulamasıyla birlikte geldi. Bu gelişme, mobil teknoloji endüstrisinde heyecan yarattı ve kullanıcıların beklentilerini yükseltti.

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Karşılaştırmalar, realme GT Neo6 SE’nin işlemci özelliklerini daha da açıklığa kavuşturdu. Yapılan incelemeler, cihazın 2,8 GHz hızında bir Cortex-X4 prime çekirdek, 2,61 GHz hızında dört Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,9 GHz hızında üç Cortex-A520 güç verimliliği çekirdeğine sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca, telefonun Adreno 732 GPU ile güçlendirileceği belirtiliyor.

GT Neo6 SE’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında, 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, 5500mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu özellikler, cihazın kullanıcılarına yüksek performans ve uzun pil ömrü sunma potansiyeli taşıyor.

Şirket ayrıca, GT Neo6 modelinin Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) işlemcilerle geleceği ve bu işlemcinin resmi olarak tanıtıldığında kesinleşeceği yönündeki söylentileri doğruladı. GT Neo6’nın 16 GB’a kadar RAM ve Android 14 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

GT Neo6 ve Neo6 SE’nin Mart sonunda veya Nisan başında tanıtılması bekleniyor. Bu yeni modellerin, realme’nin mobil teknoloji pazarındaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.