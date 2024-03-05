Realme, akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Snapdragon 8+ Gen 1 SoC’ye sahip GT Neo5 modelini piyasaya sürdükten sonra birkaç ay sonra Snapdragon 7+ Gen 2 SoC ile GT Neo5 SE’yi tanıttı. Ancak şimdi, yeni sızıntılar realme GT Neo 6 serisinin kapıda olduğunu gösteriyor.

Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre, realme GT Neo 6 serisi, Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) ve Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) SoC’lerle donatılmış olacak. Bu yeni yongaların, piyasaya sürülen ilk telefonlar olmadığı belirtiliyor. Ancak, bu yeni serinin öne çıkan özellikleri arasında 1,5K OLED ekran ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ayrıca, başlangıç fiyatının 1999 yuan’dan (277dolar) daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

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Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre, realme GT Neo6’nın gelecek vaat eden özellikleri arasında Snapdragon SM8635 veya Snapdragon 8s Gen 3 SoC bulunuyor. Bu bilgilere dayanarak yapılan testler, cihazın 1638 tek çekirdek ve 3991 çok çekirdek puanı aldığını ve 16 GB RAM ile Android 14 işletim sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer mimariye sahip olan bu yonga seti, 1 x 3,01 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,61 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,84 GHz Cortex-A520 CPU’yu barındırıyor. Ancak, Adreno 735 GPU’nun kullanılacağı belirtiliyor. Öte yandan, Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) yonga seti, farklı saat hızlarına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır: 1 x 2,9 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,61 GHz Cortex-A720 + 3x 1,9 GHz Cortex-A520 CPU ve Adreno 732 GPU.

Beklenen Qualcomm SM7675 ve SM8635 yongalarının Mart 2024’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Dolayısıyla, realme GT Neo 6 serisinin yakında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor. Bu yeni serinin, akıllı telefon endüstrisinde heyecan uyandırması bekleniyor ve teknoloji tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.