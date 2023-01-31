Çinli teknoloji devi Realme, söylentilerin ardından bugün 9 Şubat 2023 tarihinde Çin’de Realme GT Neo 5 serisini piyasaya süreceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda realme, seri üretime giren telefonunun 240W hızlı şarjı ile dünyada bir ilke imza atacağını doğrulamıştı. Bu telefon hızlı şarjının yanında diğer özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekecek.

Telefonda 6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemli 2160 Hz PWM karartmalı AMOLED ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini göreceğiz. 6GB / 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM seçenekleri ile her bütçeye hitap edecek olan bu seride 128GB / 256GB / 512GB / 1TB depolama alanı seçenekleri de yer alacak.

Kamera konusunda ise Realme yine farkını konuşturacak. Arka bölümde bizi f/1.79 diyafram açıklığına sahip 25mm eşdeğer odak uzaklıklı Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, 2MP GC02M makro kamera karşılayacak. Ön tarafta ise 16MP‘lik kamerayı göreceğiz.

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Bu seride iki farklı model yer alacak. Ancak iki model birbirinden sadece hızlı şarjı ile ayrılacak. Diğer özellikler aynı kalacak. Düşük olan model 150W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh batarya ile gelecekken tepe model ise 240W SuperVOOC hızlı şarjlı 4600mAh bataryaya sahip olacak.

İçindekiler realme GT Neo 5 özellikleri

realme GT Neo 5 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemli 2160 Hz PWM karartmalı AMOLED

Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform yonga seti

128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) depolama alanı

6GB / 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

Realme UI 4.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 25mm eşdeğer odak uzaklıklı Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, 2MP GC02M makro kamera

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163,85×75,75×8,9; Ağırlık:199g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

150W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh batarya

240W SuperVOOC hızlı şarjlı 4600mAh batarya