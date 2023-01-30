Realme’nin yeni telefonu bugün bir kez daha ortaya çıktı. Realme GT Neo 5 150W varyantı, Geekbench kıyaslama sitesinin veritabanında tespit edildi. Raporlar, RMX3708 ve RMX3706 model numaralarının her ikisinin de GT Neo 5 ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi bu ayın başlarında Geekbench’te ortaya çıkan RMX3708’in Çin pazarında Realme GT Neo 5 240W olarak pazarlanması muhtemel görünüyor. Öte yandan RMX3706 varyantı, iç pazarda Realme GT Neo 5 150W olarak piyasaya sürülebilir.

Realme GT Neo 5 150W, Geekbench 5’in tek çekirdekli ve çoklu çekirdekli testlerinde sırasıyla 1277 ve 3917 puan almayı başarıyor. Listenin kaynak kodunda yer alan CPU bilgisi ve GPU detayları, Snapdragon 8+ Gen 1‘in hız aşırtmalı (overclock) versiyonundan güç aldığını gösteriyor.

Cihazın birden fazla RAM seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Ancak Geekbench’te ortaya çıkan varyant 16GB RAM’e sahip. Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Muhtemelen de 3 yıl ana Android güncellemelerini bu telefon alacak.

Raporlar, Realme GT Neo 5 150W’nin 5.000mAh bataryaya sahip olacağını ve 150W şarjı destekleyeceğini, GT Neo 5 240W’nin ise 240W şarjlı daha küçük 4.600mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Tek fark hızlı şarj olacak gibi görünüyor.

TENAA listesine göre telefon, 2.722 x 1.240 piksel çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6.74 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek. Kamera tarafında ise önde 16 megapiksellik kamera göreceğiz. Arkada ise 50 megapiksel (Sony IMX890, ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera bulunacak. Diğer söylenti özellikleri arasında RGB ışıkları, NFC, lineer motor ve plastik çerçeve yer alıyor.

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Realme GT Neo 5, Şubat ayında Çin’de duyurulacak. Şubat sonunda ise Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 teknoloji fuarında da telefon dünya çapında sergilenecek.