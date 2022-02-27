Realme GT Neo 3, yeni bir ekran tasarımıyla gelecek!

Realme, uygun fiyatlı amiral gemisi serisi olarak tanımladığı GT Neo serisi altında yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni cihaz, Realme GT Neo 3 adıyla piyasaya çıkacak. Ayrıca adından da anlaşılacağı üzere Realme GT Neo 2’nin yerini alacak. Önceki söylentilere göre cihaz, bu yıl haziran veya temmuz ayında satışa çıkacaktı. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan yeni sızıntılar, bu tarihin daha da erkene çekilebileceğini gösteriyor. TENAA sertifikası ve bugün ortaya çıkan yeni renderlarla birlikte bu ihtimal daha da artıyor.

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Realme GT Neo 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Akıllı telefon sızıntılarıyla bilinen Shadowleak, Realme GT Neo 3’ün önceki GT serisi akıllı telefonlardan daha farklı bir tasarımda olacağını takipçileriyle paylaştı. Yeni renderlara göre cihazın ön kamerası sol taraf yerine ortada olacak. Ayrıca bu sızıntıyla birlikte cihazın ekran özellikleri de ortaya çıktı. Realme GT Neo 3, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel ile gelecek. Cihaz, arka tarafta ise üç adet kameraya sahip. Telefonun arka kamera dizilimi de yine önceki GT Neo serisi akıllı telefonlardan farklı olacak. Üst tarafta 50 MP çözünürlüklü ana kamera bulunurken, alt tarafta 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunacak.

Realme GT Neo 3, hangi teknik özelliklerle gelecek?

Sızıntılara göre Realme GT Neo 3, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamera ile gelecek. Son sızıntılara göre cihaz, Dimensity 8100 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek’in gelecek nesildeki uygun fiyatlı çipi olacak. Yeni yonga setinin önümüzdeki ay resmi olarak çıkış yapacağı tahminler arasında. Dimensity 8100’ün Snapdragon 888 ile benzer performans vermesi hedeflenmekte. GT Neo 3’e geri dönecek olursak cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzü mevcut.

Realme GT Neo 3’ün bataryası hakkında iki farklı sızıntı mevcut. Bunlardan ilki, cihazın 150W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geleceği yönünde. İkincisi ise 80W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataraya ile geleceğini söylemekte. Ancak her ikisinden farklı bir sonuç da görebiliriz. Bununla birlikte telefonun iki farklı batarya modeli olması da pek mümkün değil. Son olarak, GT Neo 3’ün nisan ayında bir lansman ile Çin’de piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Ayrıca cihazın rakibi de Dimensity 8100 yonga seti ile gelecek olan Redmi K50 olacak.