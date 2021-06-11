realme, realme GT’nin Türkiye lansmanını yapacağını duyurdu!

realme, dün Instagram hikayelerinde yaptığı duyuru ile amiral telefonu realme GT modelinin Türkiye lansmanı yapacağını resmen duyurdu! Özellikle telefonda performans arayan kullanıcıların dikkatini fazlasıyla çekeceğe benziyor.

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BBK Holding çatısı altında bulunan realme 2021 yılındaki amiral gemisi telefonu olacak realme GT’yi tanıtmıştı. Şimdi de realme Türkiye yaptığı paylaşımla realme GT’nin Türkiye’de satışa çıkma olasılığını paylaşmış oldu. Özellikle bir telefonu satın almada en önemli kriteri performans olan tüketicilere hitap eden realme, GT modeliyle dikkatleri üstüne çekecek. Daha öncesinde Türkiye’de satışa çıkan realme telefonları göz önünde bulundurduğumuzda giriş seviye, orta seviye ve orta-üst seviye modellerini görmüştük. Şimdiyse bir ilk olarak üst seviye bir telefon ile karşılaşacağız.

realme GT’nin teknik özelliklerine yakından bakalım:

Tasarım tarafında çok şık görünen telefon, üç farklı renge sahip. Gümüş, lacivert ve sarı üzerine siyah bantlı arka kapak tasarımıyla birçok kişi tarafından da beğenileceğe benziyor. realme GT’de 6,8 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel 120 Hz Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Yaklaşık %85.9 ekran kasa oranı sunan model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Corning Gorilla 5 ile korunan ekranda parmak izi de ekranın alt tarafına yerleştirilmiş.

Performans konusunda GT isminden de anlaşılacağı gibi tam bir performans canavarı. Çünkü içerisinde Qualcomm’un en güçlüsü Snapdragon 888 işlemcisini bulunduruyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine sahip olan realme GT pil konusunda da hiç yabana atılmayacak bir model. 4500 mAh büyüklüğünde pil relame 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekliyor. Android 11 ile çıkış yapan model arayüz olarak realme 2.0 kullanıyor. Ek olarak size oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunmak için de VC Cooling adını verdikleri bir soğutma sistemini de içinde bulunduruyor.

Ses konusunda da bir amirale yakışır şekilde stereo hoparlör bulunduran realme GT, 3.5mm kulaklık girişini de bu telefonda unutmamış. Dolby Atmos desteğiyle birlikte gelirken ses konusunda eksiksiz bir model olduğunu söylemek mümkün.

Kamera tarafında da iddialı olan realme GT arka sol üst tarafta üçlü kamera dizilimine sahip. 64MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası, 8 MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram değerine sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası ve 2Mp çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta sol üst köşeye delik ekran olarak yerleştirilmiş kamera ise 16MP çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip. Arka kameralar ile 4K 30fps çekimler yapabiliyorken ön tarafta ise 1080p 30fps çekimler yapmak mümkün.

Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.2 AAC, aptX, aptX HD, LDAC ve SBC özelliklerine de sahip olan realme GT en güncel Wifi teknolojilerinden Wifi 6′yı destekliyor.

realme Türkiye, realme GT’nin lansmanını 15 Haziran tarihinde saat 16.00′da sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayın ile yapacak.