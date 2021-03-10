realme GT 5G Satışa Sunulur Sunulmaz Tükendi

Harika fiyat ve üst düzey donanım ile resmiyet kazanan realme GT 5G satışa çıktı. Telefon birkaç saniyede adeta yok sattı!

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Geçtiğimiz günlerde üst düzey özellikler ile tanıtılan realme GT 5G nihayet satışa sunuldu. Dünyanın en ucuz Snapdragon 888 yongalı telefonu olan GT 5G, donanım tarafında da oldukça iddialı. Kendisinden bir süre önce tanıtılan Redmi K40 Pro modelinden eksiği olmayan, üstüne üstlük ondan daha uygun bir fiyatı karşımıza çıkartan telefon doğal olarak yok sattı. Telefon satışa sunulduktan 10 saniye sonra tükendi. En az 65.000 telefon saniyeler içerisinde eridi.

realme GT 5G Özellikleri

Uygun fiyatlı olan realme GT 5G, 6.43 inç FHD+ çözünürlükte 120Hz taramalı Super AMOLED ekrana sahip. Delikli yapıda olan bu ekran 409 ppi piksel yoğunluğunu da beraberinde getirmekte. Gücünü 5nm’lik Snapdragon 888‘den alan model, GPU tarafında Adreno 660 ile desteklenmekte. Ek olarak 2 farklı RAM / depolama opsiyonu bulunan telefonun UFS 3.1 ile kullanıcıları karşıladığını atlamayalım.

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8GB/128GB ve 12GB/256GB seçeneklerine sahip olan GT 5G, arkada üç adet kamerayla boy göstermekte. Bu kameralar ise 64MP + 8MP + 2MP çözünürlükte. Ön taraftaki kamera 16MP çekimler yapabilirken, stereo hoparlörler telefonun ekstralarından.

Ekran altı parmak izi sensörüyle günümüz trendlerine uygun olan GT 5G, 65W şarj destekli 4.500 mAh pile sahip. Ayrıca üç farklı renk seçeneği de bizleri karşılamakta.

Oldukça Başarılı Bir Fiyata Sahip

Kendi iç pazarı Çin’de satışa sunulan realme GT 5G birkaç dakika dahi olmadan tükendi. Gerek uygun fiyat, gerekse yüksek donanım bu durumun sebeplerinden. Öyle ki telefonun Çin’deki satış fiyatları şu şekilde:

8GB RAM / 128GB depolama = 430 dolar

12GB RAM / 256GB depolama = 507 dolar

Bu fiyatlar ile pazar sunulan telefonun satışları sürüm başı 30.000‘i geçti. 8GB RAM’li sürüm 35.727 adet satılırken, 12GB RAM’li sürümün 30.312 adeti kullanıcıyla buluştu. Ek olarak şirketin kasasına giren ciro ise 100 milyon yuanı aşmış durumda.

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