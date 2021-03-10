realme C25 birkaç sertifika alırken Geekbench’de de boy gösterdi

Çinli üreticilerden realme yeni modelini önümüzdeki günlerde tanıtacak. realme C25 birtakım sertifikaya ek olarak Geekbench’de de yer aldı!

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Redmi‘nin dişi rakiplerinden olan realme uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Kuruluş amacıyla doğru orantılı olarak fiyat/performans ürünleri üreten şirket, birçok seri ile Türkiye pazarında da yer alıyor. Şirketin orta segmentte birçok serisi bulunurken giriş segmentte başı çekenler Narzo ve C.

realme C25 Netleşiyor

Giriş segmentteki modellerine oldukça uygun fiyat çeken şirket, bugün yeni bir model ile gündemde. Geçtiğimiz hafta C21 modelini duyuran üretici bugün C25 modeliyle haberlerdeki yerini aldı. Gerek Geekbench‘de, gerekse çeşitli sertifika sitlererinde yer alan telefonun tanıtım tarihi bilinmemekte. Ancak hali hazırdaki sertifikalar realme C25 modelinin yakında tanıtılacağını gösteriyor.

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Geekbench testine göre MediaTek Helio P65‘den güç alacak olan realme C25 4GB RAM‘e sahip. Aynı zamanda yine Geekbench’e göre işletim sistemi tarafı olması gerektiği gibi Android 11.

Teste göre telefon tek çekirdekte 383, çok çekirdekte ise 1308 puana imza atmakta. Bunun dışında birtakım sertifikayı da beraberinde getiren telefonun model numarası RMX3191.

Tayland’ın NBTC, Endonezya’nın TKDN ve Rusya’nın EEC sertifikalarını alan telefon ile ilgili bildiklerimiz yalnızca bu kadar. Bunun dışındaki bilgiler önümüzdeki günlerde bizleri karşılayabilir. Tabi telefon sessiz sedasız tanıtılmazsa…

Öyle ki realme C25 bir anda üç farklı sertifikayı aldı. Bu da tanıtımın oldukça yakın bir tarihte olacağının habercisi. Yani telefon sızdırılacak vakit dahi bulamadan pazarda boy gösterebilir.

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