Akıllı Telefonlar
Realme GT 5G modelinin lansman tarihi belli oldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme markasının, merakla beklenen GT 5G modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri telefonun özelliklerini tanıtmak için ‘Race’ adlandırmasını kullanan şirket, amiral gemisi Realme GT modelinin lansman tarihini nihayet açıkladı. Realme yöneticilerinden Xu Qi, Weibo’da Realme GT’nin piyasaya çıkış tarihini belirleyen bir poster paylaştı. Söz konusu akıllı telefon paylaşılan postere göre 4 Mart günü saat 14:00’da lanse edilecek.
TENAA üzerinde ortaya çıkanlara göre Realme GT 5G, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak ve arka sol üst tarafında 3’lü kamera yapısına sahip olacak. Telefonun arka kameraları, 64 MP ana, 13 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açılı olacak. Cihazın selfie kamerası ise delikli yapıdaki erkanın sol üst köşesinde yer alacak. Ancak Selfie kamerası ile ilgili bir bilgi mevcut değil.
Realme GT 5G modelinin tahmini teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 3200×1440 piksel 160 Hz OLED, 120 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: Henüz belirtilmedi
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 13 MP
- Batarya: 125 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: Henüz belirtilmedi
- Ağırlık: Henüz belirtilmedi
Son olarak Realme GT 5G, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Bunun yanında 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sağlayacak. Ayrıca akıllı telefon 125W UltraDart hızlı şarj sağlayan 5.000mAh kapasiteli bir pil taşıyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30 Serisinin Lansman Tarihi Açıklandı!
Realme, Narzo 30 serisinin lansman tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Realme Narzo 30 modellerinin tanıtılacağı lansman tarihi…
Realme’nin yeni akıllı telefon modellerini barındıran Realme Narzo 30 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Bir süredir konuşulan Narzo 30 serisi, içerisinde 5G teknolojisine sahip Narzo 30 Pro modelini barındırıyor. Ek olarak 30A isminde bir akıllı telefon modeline daha yer veren seri, Buds Air 2 modelini de beraberinde getiriyor. Şimdi gelin cihazlar hakkında bilinenlere göz atalım.
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Şubat ayı içerisinde bir lansman yapacağını açıklayan Realme, bu lansmanda 3 yeni model tanıtacak. Ancak bu modellerin özellikleri bilinmiyor. Realme yeni modelleri hakkında detay vermese de, 30A için bir oyun ninjası olduğu yönünde açıklama yaptı.
Ek olarak Buds Air 2 modelinin ANC teknolojisi ile geleceği söylenirken, Narzo 30 Pro 5G‘nin ise Dimensity 800U yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Ancak modellerin diğer özellikleri şu anda bilinmiyor.
Narzo 30 serisi tanıtım tarihi!
Gelelim serinin tanıtılacağı tarihe. Realme, Narzo 30 serisinin lansman tarihini 24 Şubat olarak açıkladı. Realme, saat 12:30 (IST / 07:00 UTC)’da Twitter, Youtube ve Facebook’ta yapacağı canlı yayınlar ile lansmanı gerçekleştirecek. Pandemi kuralları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek olan etkinlikte, Realme’nin merak edilen modelleri gözler önüne sürülecek.
Toplamda üç yeni model ile karşımıza çıkacak olan Realme şimdiden cihazlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Realme, yeni üç modeli ile ürün gamını genişletmeyi ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. Bununla birlikte Narzo serisinin devamlılığını sağlayan şirket, yeni üç model ile serinin adını akıllara yerleştirecek.
Son olarak gelen bilgiler arasında Realme Narzo 30 Pro modelinin 120Hz ekran ile geleceği bilgisi mevcut. Sizce Narzo 30 Pro modeli gerçekten 120Hz ekran ile mi gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, 240 Hz destekli ekranlar ile gelebilir!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir Apple patenti, yüksek yenileme hızına sahip ekranları içeriyor. Bu ekranlar, yüksek tazeleme hızı etkinleştirildiğinde yerel yenileme hızını iki, üç veya dört katına çıkarabiliyor.
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Yeni nesil iPhone 13 serisi, nasıl bir ekrana sahip olacak?
Şimdiye kadar tüm iPhone’ların 60 Hz ekran tazeleme hızları vardı. Apple, 2017’den beri iPad Pro modellerinde 120 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisine sahip paneller kullanmakta. Daha önce iPhone 12 serisi için görüntülenen içeriğe bağlı olarak 120 Hz’e çıkabilen ekranlardan bahsedilmekteydi. Şimdi ise bu özelliğin, iPhone 13 serisi ile geleceği konuşuluyor. Bu teknoloji günümüz için yeni değil. Fakat Apple, aldığı patente göre yenileme hızlarını 180 veya 240 Hz’e kadar çıkarmayı hedefliyor.
Söylentilere göre iPhone 13 serisi, pil ömrünü önemli ölçüde etkilemeyen bir ekran teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, 120 Hz ekran tazeleme hızına rağmen uzun batarya ömrü sağlayacak. LTPO ekran teknolojisi olarak adlandırılan panel türü, artan güç tüketimi sorununu çözecek. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntı ise cihazın her zaman açık ekranı destekleyeceğini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, tarih, saat, pil durumu ve daha fazlasına ekran kapalıyken ulaşabilecek. Şirket, geçmişte ekran özellikleri üzerinde çok fazla durmuyordu. Düşük batarya kapasitesi nedeniyle düşük çözünürlüklü ekranlar kullanılmaktaydı. Fakat şimdi, Apple da diğer firmalar gibi ekran üzerine yatırımlar yapıyor. Firma, geçtiğimiz iPhone 12 serisinde de net bir şekilde bu yatırımların karşılığını almaya başladı.
Akıllı Telefonlar
Apple, katlanabilen iPhone için LG’den yardım alıyor
Apple’ın uzun süredir katlanabilen iPhone üzerinde çalıştığı biliyoruz. Bugün ortaya çıkan ve DigiTimes’ta yer alan bir habere göre şirket, bu iPhone’un ekran panelini geliştirmek için LG Display ile işbirliği yapıyor.
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Apple, katlanabilen iPhone için LG ile işbirliği yapıyor
DigiTimes bugün, endüstri kaynaklarına atıfta bulunan yeni bir haber paylaştı. Haberde, LG Display’in katlanabilen iPhone için OLED ekran panelinin geliştirilmesinde Apple’a yardımcı olduğunu iddia etti. Bununla birlikte, LG Display’in paneli geliştirdikten sonra seri üretim için Apple’a tedarik edip etmeyeceği belirtilmedi.
Söylentilere göre Apple, katlanabilen OLED ekran için tedarik tercihini Samsung’dan yana kullanmak istiyor. Şirketin geçen yıl Apple’a test için çok sayıda katlanabilen ekran numunesi sağladığı da bilinmekteydi. Bu nedenle LG ile işbirliğinin nasıl olacağı tam olarak belli değil. Apple bugüne kadar iPhone için hem LG hem de Samsung OLED ekranlarını tercih etmişti. Bu sebeple, uzun süredir söylentilere konu olan katlanabilen iPhone ekranının her iki tedarikçi tarafından da sağlanması mümkün gözüküyor.
Dün, Apple’ın 2023’te Apple Pencil desteğine sahip katlanabilen iPhone’u piyasaya sürmeyi planladığı konuşulmaktaydı. Bahsi geçen katlanabilen iPhone’un 7 inç OLED ekrana sahip olması muhtemel gözüküyor.
Apple 2016’dan beri katlanabilen cihazları araştırıyor, ancak katlanabilen bir iPhone ile ilgili söylentiler son zamanlarda gözle görülür biçimde arttı. Bu da bize cihazın geliştirme sürecinin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.
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