OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalardan biri olan realme, Qualcomm’un en yeni üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip bir telefon üreteceği haberlerini doğrulamıştı ancak cihazın çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti. Son gelen haberler, cihazın tanıtım tarihinin oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Öyle ki, cihaz Çin’in sertifikalandırma kuruluşu olan TENAA’dan sertifika aldı!

100 Watt Hızlı Şarj Desteğiyle Geliyor!

Firmanın yeni amiral gemisi modeli olmas beklenen RMX3551 model numaralı cihaz, TENAA’nın belgelerinde ortaya çıktı. Adının realme GT2 Explorer Master Edition olacağı tahmin edilen cihaz, TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre 50 MP’lik bir geniş açılı ana kameranın yanında yine 50 MP çözünürlüklü bir ultra-geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüklü bir derinlik kamerasına sahip olacak.

6.7 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ve yüksek tazeleme hızı destekli AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, birçok Xiaomi telefonunda görmeye alıştığımız ve realme’nin de bir süredir kullandığı “dual-cell” (çift hücre) teknolojisiyle donatılan bir bataryaya sahip olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre, her bir pil hücresi 2440 mAh kapasiteye sahip olacak. Yani cihazın toplam pil kapasitesinin 4800 mAh’in biraz üzerinde olacağı söylenebilir.

Cihazın bataryasını doldurmak içinse 100 Watt’a varan güçte pil dolum hızı sunulacağı konuşuluyor. Bunun halihazırda birçok üst seviye realme telefonda bulunan 80 Watt’tan daha güçlü olduğunu söylemek mümkün.

Cihazın asıl dikkat çeken noktası ile barındırdığı yonga seti olacak gibi görünüyor. Zira AnTuTu’nun performans testlerinde de RMX3551 model numaralı bir cihaz görülmüş ve cihaz 1 milyon puan barajını aşmıştı. Bu dudak uçuklatan skorun, cihazın sunduğu en yüksek saat hızının 3.2 GHz olması nedeniyle elde edildiği konuşuluyordu. Hatırlatmak gerekirse, bu saat hızı aynı zamanda Snapdragon 8+ Gen 1’in de sunduğu en yüksek saat hızı. Realme’nin RMX3551 model numaralı cihazında da bu işlemciyi kullandığı düşünülüyor.

Tasarım olarak realme GT Neo 3’e oldukça benzeyen cihazın TENAA’da ortaya çıkması ile cihazın tanıtım tarihinin de yaklaştığı düşünülüyor. Oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihaz, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setindeki geliştirmeler sayesinde Apple’ın A15 Bionic işlemcili iPhone 13 modellerine kafa tutan bir performans gösterebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce realme’nin yeni amiral gemisi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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