Akıllı Telefonlar
Realme C25 resmi olarak tanıtıldı!
Realme C25 modelinin tanıtımı resmi olarak gerçekleşti. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik birkaç detayı da böylece kesinleşmiş oldu.
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Realme C25 teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Realme C serisinin yeni üyesini tanıttı. C25 modelinin lansmanını gerçekleştiren akıllı telefon üreticisi, merakla beklenen akıllı telefonu kullanıcılarının beğenisine sundu. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun birçok teknik özelliği de ortaya çıktı. Uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken akıllı telefon orta seviyede iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio G70 işlemcisinden alacak. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacak.
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6.5 inçlik HD+ LCD ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, damla çentikli tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer almakta. Bununla birlikte akıllı telefonun bir adet de 8 MP değerinde ön kamerası bulunmakta. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 2 MP makro sensörü ve yine 2 MP siyah beyaz sensör olarak kullanıcılarını karşılamakta. Devasa batarya kapasitesi ile dikkat çeken akıllı telefon, tam 6000 mAh değerinde pil ile piyasaya çıkacak. Bu pili de firma 18W’lık hızlı şarj desteği ile desteklemekte. 160 dolarlık fiyat etiketi bulunan Realme C25 modeli 27 Mart tarihinde satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y72 5G resmi olarak tanıtıldı!
Vivo Y72 5G modelinin resmi lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen orta seviye akıllı telefonun birçok detayı da böylelikle ortaya çıktı.
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Vivo Y72 5G Dimensity 700 5G ile piyasaya çıkacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getirmeye devam ediyor. Özellikle fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren firma, orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir model ile giriş yapıyor. Y72 5G modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazını kullanıcılarının beğenisine sundu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, adından da anlaşılacağı üzere 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon bu 5G özelliğini MediaTek yapımı Dimensity 700 5G işlemcisinden alıyor.
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Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Vivo Y72 5G, 6.58 inçlik FullHD+ IPS LCD ekran ile geliyor. Damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefon 16 MP değerinde ön kamera ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörü olarak kullanıcılarını karşılamakta. Mart ayının sonunda satışa çıkması planlanan akıllı telefon 323 dolardan piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Türkiye’de de satılacak POCO F3 duyuruldu!
POCO’nun bugün düzenlediği lansmanda duyurduğu ikinci akıllı telefon modeli POCO F3 oldu. Orta-üst seviyede rekabetçi özelliklere sahip olan cihaz, uygun fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.
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POCO F3 ortaya çıktı: 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 870 işlemci!
Redmi K40 modelinin Avrupa versiyonu olarak bilinen POCO F3, kardeşiyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Ön yüzünde delikli ekran konsepti benimseyen telefonun parmak izi sensörü güç butonuna gömülmüş. Arka tarafta ise siyah, beyaz ve dokulu mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuluyor. Bununla beraber 7.8 mm kalınlık ve 196 gram ağırlık da tasarım detayları arasında yer alıyor.
POCO F3’ün 6.67 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit maksimum parlaklık değeriyle öne çıkıyor. Ekran tarafında HDR10+ desteğiyle beraber MEMC, True Display ve True Color teknolojileri de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden güç alan POCO F3, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ancak POCO F3’ün microSD kart desteği ise bulunmuyor.
Kamera tarafında ise kullanıcıları üçlü arka kamera paketi karşılıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX 582 ana kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. Telefonun video yeteneklerinde ise 4K/30 FPS kayıt desteğinin yanı sıra ses yakınlaştırma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca ekran deliğindeki ön kamera da 20 MP çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.
4.520 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan POCO F3, 33W hızlı şarj desteği barındırıyor. Bunun dışında her iki yüzde Gorilla Glass 5 koruma, Dolby Atmos destekli stereo ses sistemi ve Android 11 işletim sistemi ise öne çıkan diğer özellikleri oluşturuyor. Son olarak Türkiye’de yakında n11.com üzerinden satışa sunulacağı açıklanan telefonun fiyatı şu şekilde oluşuyor.
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro
Akıllı Telefonlar
POCO X3 Pro iddialı fiyatıyla duyuruldu!
Bir süredir beklenen POCO X3 Pro, markanın bugün düzenlediği sanal lansmanda yüzünü gösterdi. İddialı özellikleriyle öne çıkan telefon, dikkat çekici fiyatıyla da fiyat/performans çizgisini oldukça yukarı çekiyor.
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POCO X3 Pro artık resmi: Snapdragon 860 işlemci, çok uygun fiyat!
Özellikle Hindistan’da önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan POCO, 2021’de ise rotayı Avrupa pazarına kırıyor. Bugünkü lansmanda duyurulan iki telefon da bu hedefin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Etkinliğin ilk duyurulan telefonu olan POCO X3 Pro, serinin standart modeliyle aynı tasarımı paylaşıyor. İki cihazı birbirinden ayıran Pro kısmı ise özellikle işlemci tarafında kendini gösteriyor.
POCO X3 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 860 adlı yeni bir işlemciden alıyor. Markanın “amiral gemisi” olarak tanımladığı yeni işlemcinin geçtiğimiz yılın üst seviye modeli Snapdragon 865’i temel aldığı belirtiliyor. 5G desteği bulunmayan işlemciye 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Ayrıca performans tarafında ise AnTuTu Benchmark testinden 491.412 puan alan cihazın, Snapdragon 765G işlemci kullanan rakibine karşı %52 daha iyi performans gösterdiği ifade ediliyor.
Cihazın diğer teknik detaylarında ise küçük yükseltmeler dışında ciddi bir fark bulunmuyor. 6.67 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekranı kullanmaya devam eden POCO X3 Pro, 120Hz yenileme hızını da koruyor. Ekran tarafındaki tek fark ise Corning Gorilla Glass 6 koruma kullanmasından kaynaklanıyor. Dörtlü arka kamera tarafında 48 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Bunun dışında 20 MP çözünürlüklü ön kamerada ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
5.160 mAh bataryanın güç verdiği POCO X3 Pro, 33W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bunun yanı sıra IP53 sertifikası ve Android 11 işletim sistemi ise cihazın diğer özelliklerini oluşturuyor. POCO X3 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç versiyonu 249 Euro’dan satılacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü ise 299 Euro fiyata sahip olacak. Son olarak cihazın satışa sunulacağı resmi kanallar arasında n11.com’un da bulunduğunu belirtelim.
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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Realme C25 resmi olarak tanıtıldı!
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