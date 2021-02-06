Realme C2, beklenen Android 10 güncellemesini aldı!

Realme C2, şirketin giriş seviyesi akıllı telefonu olarak 2019’un ilk yarısında bir lansman ile resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz, piyasaya çıktığı dönemde markanın en çok satan telefonuydu. Ayrıca global pazarda da giriş seviyesi telefonlar arasında oldukça popülerdi. Telefon ilk çıktığında Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile çalışıyordu. Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini ise geçtiğimiz yıl alması gerekiyordu. Ancak firma, bu güncellemeyi şimdi yayınlayarak oldukça gecikti.

İlginizi çekebilir: Realme V11 5G, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!

reklam

Realme C2, Android 10 testlerine ne zaman başladı?

Realme C2, Eylül 2020’nin son günlerinde Android 10 güncellemesi için Beta testlerine başladı. Bu testlere sınırlı sayıda kullanıcı ile devam eden şirket, dört aydan daha uzun süre bu güncellemenin üzerinde çalıştı. Bununla birlikte, güncellemenin kararlı sürümünün bu kadar uzun süre sonra çıkması da kullanıcıları şaşırttı. Android 10 ile birlikte cihazlarda ColorOS yerine Realme UI arayüzüne geçiş olacak. Ayrıca bu güncellemenin herhangi bir aksilik çıkmaması için gruplar halinde cihazlara yollandığını da belirtmek gerek. Bu nedenle Android 10 yükseltmesinin her cihaza ulaşması belli bir zaman alacaktır.

Yeni güncelleme, C.53 donanım yazılımı sürümü ve Ocak 2021 güvenlik yaması ile birlikte gelecek. Betaya katılmayan kullanıcıların 2.1 GB, katılan kullanıcıların ise 164 MB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Cihazın giriş seviyesi özelliklere sahip olması nedeniyle Realme UI’ın her özelliği kullanıma açık olmayabilir. Ancak Android 10 ile birlikte gelecek özellikler cihazda mevcut olacak. Realme‘nin aradan vakit geçmesine rağmen sözünü tutmuş olması, kullanıcılar açısından sevindirici ve güzel bir haber oldu.