Realme, bugünkü lansman etkinliğinde Realme GT Neo 6 SE ile birlikte en yeni TWS kablosuz kulaklıkları olan Realme Buds T110 modelini duyurdu. Bu yeni kulaklık modeli, uygun fiyat ve işlevsellik arasında bir denge arayan kullanıcıları hedefliyor. İşte canavarın özellikleri ve fiyatı.

İçindekiler Realme Buds T110 Özellikleri ve Fiyatı

Realme Buds T110 Özellikleri ve Fiyatı

Realme Buds T110, dört renk seçeneği sunuyor: siyah, beyaz, yeşil ve mavi. Ayrıca, daha sonraki bir tarihte sunulacak olan son bir renk seçeneği de mevcut. Her kulaklık sadece 4,09 gram ağırlığında, bu da uzun süreli kullanımlar için rahat bir deneyim sağlıyor.

Ses performansı açısından, kulaklıklar 10mm dinamik sürücü ve PEEK+TPU kubbe üstü titanyum kaplı kompozit diyafram ile donatılmış durumda. Bu kombinasyon, net ve dengeli bir ses sağlıyor.

Realme Buds T110’un öne çıkan özelliklerinden biri de AI arama gürültüsü azaltma teknolojisi. Bu teknoloji, aramalar sırasında arka plan gürültüsünü en aza indirerek net bir iletişim sağlar. Ayrıca, kulaklıklar, gecikmesiz oyun deneyimi için ideal olan 88 ms düşük gecikme moduna sahip.

Pil ömrü açısından, tek bir şarjla kulaklıklar 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte, toplam oynatma süresi 38 saate kadar uzuyor. Ayrıca, hızlı şarj desteği sayesinde, sadece 10 dakikalık bir şarjla 20 dakikalık çalma süresi elde edilebiliyor.

Bluetooth 5.4 ile donatılmış olan Realme Buds T110, istikrarlı ve verimli bir bağlantı sağlıyor. Kulaklıklar ayrıca, her bir kulaklığa bağımsız ses iletimine izin veren binaural eşzamanlı iletim teknolojisini destekliyor. Son olarak, Buds T110 IPX5 su geçirmezlik özelliğine sahip böylece spor yaparken veya hafif yağmur altında bile güvenle kullanılabilir

Realme Buds T110 fiyatı yaklaşık 18 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyat, zengin özelliklere sahip gerçek bir kablosuz kulaklık deneyimi arayan bütçe odaklı tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor. Ürün, Çin’de satın alınabilir durumda.

Realme’nin bu yeni kulaklık modeli, kullanıcılara uygun fiyatlı ve kaliteli bir ses deneyimi sunarken, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

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