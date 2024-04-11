Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni uygun fiyatlı tableti olacak olan Redmi Pad Pro üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda bugün yapılan bir lansman etkinliğinde Redmi Turbo 3 ve Redmi Pad Pro tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Pad Pro neler sunuyor?

Redmi Pad Pro 2000 x 1200 piksel 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon’un 7s Gen 2 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.