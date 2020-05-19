Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, tasarım ve özellikleri yayımlandı!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtacağı yeni ve ilk akıllı saati Realme Watch modeline ait özellikleri doğruladı. Özellikler ile beraber cihazın tasarımı da ortaya çıktı.
Realme Watch, 1,4 inç boyutunda renkli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Ekran üzerinde birde Realme logosu bulunacak. Firma söz konusu ekranın kendi fiyat segmentinde Hindistanda satılan en büyük ekran olduğunu söylüyor. Yeni akıllı saat iki tür kayış ile piyasaya sürülecek. İlk etapta “Klasik” kayış ile piyasaya sürülecek olan saat, sonrasında firmanın “Moda” adını verdiği Apple Watch benzeri bir kayışa sahip versiyonu ile satışta olacak. Sadece siyah renkli kadrana sahip olacak Watch modeli, Siyah, Mavi, Kırmızı ve Yeşil renkte kayışlar ile satılacak.
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Oldukça yetenekli görünen Realme Watch, 14 farklı spor modunu barındıracak. Klasik yürüyüş ve koşu ölçümüne ek olarak Aerobik, Masa Tenisi ve Badminton bu modlardan bazıları. Yeni akıllı saat bunlara ek olarak, sürekli ve gerçek zamanlı bir şekilde kalp atış hızı ile kandaki oksijen oranını ölçümleyebilecek.
Watch modeli, markanın Band modelinde olduğu gibi Realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek ve diğer uygulamalardan gelen arama ve mesaj bildirimleri konusunda sizi uyaran “Idle Alert”, “Su İçme Hatırlatması” ve “Akıllı Bildirim” özelliklerine sahip olacak. Bunlara ek olarak akıllı saat üzerinden telefon kamerası ve müzik kontrollerini sağlamak da mümkün olacak.
Haberimizde bulunanlara ek olarak 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan tanıtım etkinliğinde cihaz özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntıyı görüyor olacağız.
Apple
Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Akıllı saat serisi Apple Watch, asıl fonksiyonlarından daha çok sağlık üzerine geliştirdiği takip özellikleri ile konuşulur oldu. Serinin bu yıl piyasaya sürülecek modeli Apple Watch 6 ise panik atak ölçümü sayesinde beynimizi okumayı hedefleyecek!
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Apple Watch 6, sağlık desteği konusunda daha ileri gidecek!
iPhone 12 serisiyle birlikte tanıtılacak yeni Watch serisi, halihazırda popüler olan sağlık destek sistemlerini daha da geliştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil Apple Watch’a ait son bilgilere göre, saatte akut anksiyete ataklarını (panik atak) tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör yer alacak. Nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak akıllı saat, tıpkı elektrokardiyogram özelliğinde olduğu gibi acil durum sinyali gönderebilecek. Böylece sağlık durumu tespiti konusunda kalp ve nabız durumundan bir adım daha ileri gidilecek.
Watch Series 6’nın yeniliklerinden birisi olarak gösterilen kandaki oksijen miktarının tespiti ise önemli bir eksikliği giderecek. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modellerinde bile bulunan bu özellik, kan/oksijen seviyesini anlık takip ederek olası bir düşüş halinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uyku süresini, kalitesini ve çeşitli parametreleri ölçebilen gelişmiş uyku takibi de cihazın yenilikleri arasında yer alacak.
Gövdesinin içinde Apple S6 yongası taşıyacak olan Watch Series 6, böylece aynı pil kapasitesiyle daha uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Tasarım yönünden radikal bir değişiklik beklenmeyen saatin Eylül ayında düzenlenecek yeni cihaz etkinliği ile tanıtılacağını belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5 sızıntısı kafaları karıştırdı!
Akıllı bileklik pazarının en çok satan modellerinden Xiaomi Mi Band serisi, yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni fotoğraflar ise kullanıcıların kafasını karıştırdı!
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ilginç bir tasarım ortaya çıktı!
Slashleaks sitesinde ortaya çıkan 2 görüntü, merakla beklenen akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5 için beklentilerin artmasına neden oldu. Sızdırılan bileklik görüntülerinde tam ekran konseptine sahip bir ekran görünüyor. Önemli bir tasarım yeniliğine sahip olan ekranın uyandırma işlevi ise oldukça küçültülen ve delik formuna getirilmiş bir alan üzerinden sağlanıyor.
Yansıyan görüntüler ilk başta heyecan verici gibi görünse de sızıntının doğru olup olmadığı konusunda bazı çelişkiler mevcut. Çünkü Xiaomi’ye yakın bazı kaynaklar, sızdırılan Mi Band 5 görsellerinin sahte olduğunu belirtiyor.
Xiaomi Mi Band 5’in ortaya çıkan teknik özellikleri ise bilekliğin ciddi değişiklere sahne olacağını gösteriyor. 1.2 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip olduğu belirtilen bileklik, böylece 0.95 inçlik selefine göre önemli bir büyüme kaydedecek. Öte yandan, bilekliğin yalnızca Çin’de satılan NFC sürümünün artık standart hale geleceği de belirtiliyor. Bu da Google Pay desteğinin Mi Band 5 için sunulacağı anlamına geliyor. Son olarak Huami işbirliğiyle üretilecek akıllı bilekliğin 25 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olmasının beklendiğini belirtelim.
Aksesuar
Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyasının önemli isimlerinden Fitbit, çocuklar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Firma, bu yıl 4G‘li çocuk saatlerini çıkarmaya hazırlanıyor.
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Fitbit 4G’li çocuk saati bu yıl çıkaracak!
Giyilebilir akıllı teknolojiler denince akla gelen firmalardan olan Fitbit, yeni ürünü ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Firma 4G özellikli çocuk saatlerini bu yıl piyasa sürmeyi planlıyor. Yıl sonunda çıkması beklenen cihazlar için Hong Konglu girişimci şirket ile anlaşıldı. Anlaşmanın doğrudan Fitbit firmasının Doki Technologies‘i satın alması ile gerçekleştiği gelen haberler arasında. Doki Technologies firması bilindiği üzere görüntülü konuşma yapılabilen ilk çocuk saatini piyasaya süren firma olarak hatırlanıyor. Google‘ın da anlaşmalı olduğu Fitbit‘in öncelik olarak Doki ile çocuk saatini geliştirmeyi seçtiği de gelen haberler arasında. SIM kart entegreli olacak cihazın, aynı zamanda görüntülü konuşma özelliğinin de olacağı düşünülüyor.
Akıllı bileklik ve saat dünyasını çocuklar içinde kullanılabilir bir hale getirmek isteyen firma, yeni nesil saatleri ile bu hedefe bir nebze daha yaklaşmak istiyor. Aynı zamanda akıllı saat ve bileklik piyasasında ki yerini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fibrit, görünüşe göre emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ülkemizde de spor severler için hayli önemli bir alternatif olan firma, bu ay içerisinde bildiğiniz üzere Fitbit Charge 4 isimli akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın ortalama 1000 TL gibi bir fiyat etiketi bulunuyor.