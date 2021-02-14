Realme Buds Air 2 TWS kulaklık Link uygulamasında görüldü

Çin‘in önde gelen ekran üreticilerinden BOE, bu yılın ikinci yarısında MicroOLED ekran panellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. MicroOLED paneller, sanal gerçeklik alanında oldukça kullanışlı olacak. BOE, Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018 yılından beri MicroOLED paneller üzerinde çalışıyor. Şimdi ise firma, ilk kez bu çalışmalarını ticari bir faaliyete dökecek. Yani bu paneller sadece sanayi ürünü olarak değil, günlük hayatta da aktif olarak kullanılacaklar.

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MicroOLED teknolojisi nasıl üretiliyor?

MicroOLED teknolojisi, OLED teknolojisinde kullanılan cam alt tabaka yerine silikon bir alt tabaka kullanılarak geliştiriliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve pek çok avantajı olan bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonlarda ve televizyonlarda pikseller 40-300 mikrometre civarındadır. MicroOLED ile birlikte bu boyutlar 4-20 mikrometreye kadar gerileyecek. Ayrıca tepki süresi avantajıyla birlikte AR ve VR için bu panel türü oldukça idealdir. Geçtiğimiz yıl, Güney Kore merkezli Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panel üretimi için ekipman tedarik etti. Bununla birlikte, şirket bu yıl yeni panellerini üretmeye başlayacak.

BOE‘nin haricinde LG Display de AR/VR cihazları hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde çalışıyor. Samsung Display ise henüz MicroOLED ürünlerinden herhangi birini açıklamadı. Son zamanlarda ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın TSMC ile ortak bir şekilde MicroOLED panel geliştirmeye başladığını gösteriyor. BOE‘nin henüz tam olarak hangi tarihte yeni panellerini tanıtacağı bilinmiyor. Fakat yılın ikinci yarısının yaz aylarında çıkması muhtemel gözüküyor.