Donanım
Realme Buds Air 2 TWS kulaklık Link uygulamasında görüldü
Çinli şirketin yeni TWS kulaklığı Realme Buds Air 2, Realme’nin akıllı cihazlarını bağlamak için kullandığı link uygulamasında ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Fiyat, performans odaklı teknolojik ürünleriyle ön plana çıkan Realme, yeni ürünleriyle piyasada varlığını göstermeye devam ediyor. Son dönemde özellikle şirketin yeni nesil TWS kulaklıkları beklenmekte. Üç model olarak çıkması beklenen modeller; Realme Buds Air, Buds Air Pro 2 ve Buds Air Master Edition. Bunları kısaca giriş seviyesi, orta ve üst seviye olarak nitelendirebiliriz. En önemli fark ise ANC özelliği ile Master Edition modelinde olacak. Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen kulaklıklardan Realme Buds Air 2, şirketin akıllı cihazlarını bağlamak için kullandığı, Realme Link uygulamasında ortaya çıktı
Realme Buds Air 2, Link uygulamasında ortaya çıktı
TWS, yani tam kablosuz kulaklıklar hayatımıza girmeye devam ediyor. Özellikle serbest yapısı ve kolay taşınabilir olmasıyla oldukça tercih ediliyor. Gelen sızıntıya göre kulaklık, şirketin Realme Link uygulamasında listelendi. Ortaya çıkan bilgiye göre kulaklık, AirPods ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Teknik anlamda çok detaya sahip olmasak bile 400 mAh bataryaya ve giriş seviyesi özelliklere sahip olacağı bilinmekte. Görsel siyah renge sahip olsa bile başka renklere de sahip olması olası. Bir önceki nesil Buds Air modeli, şu anda 420 lira civarına satılıyor. Realme Buds Air modelinin de benzer fiyatlardan alıcılarıyla buluşması beklenmekte. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Akıllı TV
BOE, MicroOLED ekran panellerini bu yıl piyasaya sürecek!
Çin‘in önde gelen ekran üreticilerinden BOE, bu yılın ikinci yarısında MicroOLED ekran panellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. MicroOLED paneller, sanal gerçeklik alanında oldukça kullanışlı olacak. BOE, Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018 yılından beri MicroOLED paneller üzerinde çalışıyor. Şimdi ise firma, ilk kez bu çalışmalarını ticari bir faaliyete dökecek. Yani bu paneller sadece sanayi ürünü olarak değil, günlük hayatta da aktif olarak kullanılacaklar.
İlginizi çekebilir: Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
MicroOLED teknolojisi nasıl üretiliyor?
MicroOLED teknolojisi, OLED teknolojisinde kullanılan cam alt tabaka yerine silikon bir alt tabaka kullanılarak geliştiriliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve pek çok avantajı olan bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonlarda ve televizyonlarda pikseller 40-300 mikrometre civarındadır. MicroOLED ile birlikte bu boyutlar 4-20 mikrometreye kadar gerileyecek. Ayrıca tepki süresi avantajıyla birlikte AR ve VR için bu panel türü oldukça idealdir. Geçtiğimiz yıl, Güney Kore merkezli Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panel üretimi için ekipman tedarik etti. Bununla birlikte, şirket bu yıl yeni panellerini üretmeye başlayacak.
BOE‘nin haricinde LG Display de AR/VR cihazları hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde çalışıyor. Samsung Display ise henüz MicroOLED ürünlerinden herhangi birini açıklamadı. Son zamanlarda ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın TSMC ile ortak bir şekilde MicroOLED panel geliştirmeye başladığını gösteriyor. BOE‘nin henüz tam olarak hangi tarihte yeni panellerini tanıtacağı bilinmiyor. Fakat yılın ikinci yarısının yaz aylarında çıkması muhtemel gözüküyor.
Donanım
RedmiBook Pro Intel ve AMD işlemcilerle geliyor
Xiaomi, 25 Şubat tarihinde yapacağı büyük etkinliğe hazırlanıyor. Yeni telefonların da tanıtılacağı etkinlikte, RedmiBook Pro laptoplar geliyor. Üstelik hem Intel hem de AMD işlemcilerle.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Şubat ayı Xiaomi’nin alt markası Redmi için, oldukça yoğun geçecek. Şirket, 25 Şubat’ta yapacağı bir etkinlik ile yeni nesil elektronik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazır. İlk olarak yeni Redmi K40 ailesi derken, şimdi de RedmiBook Pro’nun da etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikle fiyat, performans ürünleriyle ortaya çıkan Çinli üretici, etkinlikte birkaç yeni model tanıtacak. Kullanıcılar, modellerin özellikle hangi işlemci üreticisinin ürünüyle geleceğini merak ederken, oldukça şaşırtıcı bir bilgi geldi. RedmiBook Pro, hem Intel hem de AMD işlemcilerle gelecek.
RedmiBook Pro Intel
Intel versiyonlu laptop, şirketin Tiger Lake H serisi işlemci kullanacak. H serisi, mevcut U model işlemcilerin daha yüksek performanslı versiyonu. 11. nesil olan bu Intel işlemci, 35 W enerji tüketimine, 8 çekirdeğe ve 10 nm boyuta sahip. Aynı zamanda i5 versiyonu da olacak olan laptop, her iki model için de Nvidia GeForce MX450 işlemciye sahip olacak. İlk olarak Ocak ayındaki online CES fuarında ortaya çıkan RedmiBook Pro, 15 inç boyutunda olacak. MacBook modellerinden alışık olduğumuz alüminyum kasa ile gelecek olan RedmiBook, malzeme kalitesi olarak da kullanıcıları memnun edecek. Aydınlatmalı klavye, USB-C, HDMI portu ve 16 GB RAM bilinen bazı özellikleri.
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro TENAA’da ortaya çıktı
AMD versiyon
RedmiBook , aynı zamanda bir AMD versiyonuna da sahip olacak. Oldukça performanslı olan bu işlemciler, kullanıcıları gözdesi durumunda. RedmiBook Pro 15 S olarak isimlendirilecek model, AMD Ryzen 5 5699H ve Ryzen 7 5800H işlemcili iki modelle geliyor. İki versiyonla ilgili fiyat bilgisi bulunmazken, AMD ve Intel modeller arasında fiyat farkı olacak mı? Fiyatlar ve Hangi modelin daha çok satılacağı merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon X65, 10 Gbps hız sunuyor!
Qualcomm‘un en yeni 5G bağlantı destekli modemi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon X60‘ın yerini alan Snapdragon X65‘tir. Snapdragon X60, Snapdragon 888 yonga setine entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni Snapdragon X65 ise hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağlarda 10 Gbps’ye kadar yüksek hız sağlayacak. Qualcomm, 5G modem çalışmalarında lider konumda ve oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle şirketin 5G hızındaki gelişimi, bağlantıyı destekleyecek baz istasyonlarını geride bırakıyor.
İlginizi çekebilir: Asus ROG Phone 5, Geekbench’te görüntülendi!
Qualcomm Snapdragon X65, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon X65, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen X60’ın 7.5 Gbps indirme hızını geçecek. Yeni modem, 10 Gbps’ye kadar indirme hızına olanak sağlayacak. Bununla birlikte, bu hız teorik bir değerdir. Çünkü, henüz böyle bir hızı destekleyecek 5G ağ mevcut değil. Ancak kullanıcılara sağlanan bu hız, gelecekte 5G ağlar yüksek hızları desteklediğinde aktif bir şekilde kullanıma hazır olacak.
Qualcomm, Snapdragon X65‘in 3GPP Sürüm 16‘yı destekleyen ilk modem olduğunu iddia ediyor. 3GPP Sürüm 16, “5G aşama 2”nin kod adı olarak geçiyor. Bu sürüm, yüksek verimlilikte güç tüketimi, devasa MMO bağlantısı ve bazı iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm Snapdragon X65, yükseltilebilen bir mimari kullanarak yeni özelliklerin eklenmesi için yer açacak. Bununla birlikte, yeni modem daha uzun süre güncel kalacak.
Şirket ayrıca Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini duyurdu. Anten, boyut olarak sabit kalsa da iletim gücü olarak önemli iyileştirmelere sahip. Snapdragon X65‘in yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. 2021 yılının aralık ayında duyurulacak olan yeni yonga setinde, yeni 5G modemin kullanılacağı tahmin ediliyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 2 gün önce
-
Yazan: Kojiro H., 3 gün önce
-
Yazan: Rithalstt, 3 gün önce
-
Yazan: mehmett, 3 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 3 gün önce
Samsung Galaxy A02s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Call of Duty Warzone için zombi modu mu geliyor?
Realme Buds Air 2 TWS kulaklık Link uygulamasında görüldü
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum Türkiye’de satışa çıktı
Google aylar sonra iOS uygulamalarını güncelliyor
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.