Apple bir süredir üzerinde çalıştığı gizlilik önlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Amerika merkezli firma şimdi de Safari tarayıcı trafiğini kendi sunucularına aktaracağını açıkladı. Böylelikle Güvenli İnternet hizmeti kullanılırken Google firmasının toplayabileceği bilgilere sınır gelmiş olacak. Değişikliğin uygulanması ise iOS 14.5 sistemiyle birlikte olacak.

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Apple sistemlerde Safari kullanıcılarını kötü amaçlı sitelerden korumak için Google Güvenli İnternet hizmeti aktif haldeydi. Sistem ziyaret edilen adresleri kötü amaçlı yazılım için kontrol edip, olası bir eşleşmede kullanıcıyı uyarıyordu. Ama bu aynı zamanda Google’ın kullanıcı izni olmadan IP adresiyle alakalı bilgiler toplayabileceği anlamına geliyordu.

Her ne kadar Google bu halde bile fazla detaylı bilgiye ulaşamasa da Apple; Safari trafiğini kendi sunucularına alarak Google’a daha da az bilginin gitmesini sağlayacak. Apple WebKit mühendislik sorumlusu MaciejStachowiak, bununla alakalı olarak iOS 14.5 ile gelecek değişikliğin bilgi sızıntısı riskini azaltmak için yapıldığını söylüyor.

Bu hamle aslında güvenlikle ilgili atılan diğer adımlardan bir tanesi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu konudaki en önemli değişimlerden birisi yeni App Tracking Transparency uygulaması. Buna göre uygulamaların kullanıcı bilgilerini diğer siteler üzerinden araştırmadan önce izin almaları gerekiyor. Her ne kadar Facebook gibi bazı firmalardan bu konuda eleştiri alsalar da Apple, gizlilik konusunu ilerletmeye kararlı gözüküyor.

Bununla beraber Google da bu konuda bazı düzenlemeler yapıyor. Firma üçüncü parti çerezleri engelleyecek bir yazılım üzerinde çalışıyor. Ancak bu projenin şu anda Google’a bir avantaj sağlayacağı düşüncesiyle inceleme altında olduğunu da hatırlatalım.

Gizlilik konusundaki bu değişimlerin kullanıcılar için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda internet üzerinden elde edilen gelirlerin işleme şekillerini de tamamen değiştirebilecek kapasiteler.