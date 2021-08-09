Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı Amazon’da ortaya çıktı!

Samsung’un yeni Bluetooth kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds 2 Amazon’da ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı ve özellikleri.

Samsung’un yakın bir tarihte piyasaya sürülecek olan yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, geçtiğimiz günlerde özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Amazon‘da sergilenen Samsung Galaxy Buds 2, fiyatını da ortaya çıkarmış oldu. Şimdi gelin Galaxy Buds 2’nin önce özelliklerine sonra da fiyatına göz atalım.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri!

Samsung‘un yakın bir tarihte düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 özelliklerini tanıtımdan önce ortaya döktü. Cihazın özelliklerine baktığımızda kablosuz özelliğini Bluetooth 5.2 desteği ile kazandığını gördüğümüz Samsung Galaxy Buds 2, ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği gibi birçok özellik sunuyor.

Her bir kulaklıkta üç adet mikrofon taşıyan Galaxy Buds 2 karşı tarafa sesinizi gayet net bir şekilde iletebiliyor. Yine her bir kulaklıkta 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Galaxy Buds 2, Android tarafında Android 7.0 ve üzeri, iOS tarafında iOS 10 ve üzeri tüm cihazlara uyum sağlıyor.

472mAh pil kapasitesine sahip bir kutuya sahip olan Galaxy Buds 2, her kulaklıkta 61mAh‘lik bataryalar taşıyor. Cihazın kutusu Qi kablosuz şarj desteği sunuyor. Kulaklıklar ise bildiğiniz gibi kutunun içerisinde şarj oluyor.

Pil ömrüne baktığımızda ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık gösteren Samsung Galaxy Buds 2, 51,5 gram ağırlığında ve 50x50x28mm ölçülerinde.

Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı!

Gelelim Samsung‘un yeni kablosuz kulaklığının fiyatına. Amazon‘da listelenen Samsung Galaxy Buds 2, şimdilik 149,99 Euro fiyat etiketine sahip. Satıldığı bölgelere göre farklılık gösterecek bu fiyat, ürünün kalitesine göre ideal olsa da, pahalı diyebiliriz.

11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Galaxy Buds 2’nin fiyatı pahalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.