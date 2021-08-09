Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı Amazon’da ortaya çıktı!
Samsung’un yeni Bluetooth kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds 2 Amazon’da ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı ve özellikleri.
Samsung’un yakın bir tarihte piyasaya sürülecek olan yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, geçtiğimiz günlerde özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Amazon‘da sergilenen Samsung Galaxy Buds 2, fiyatını da ortaya çıkarmış oldu. Şimdi gelin Galaxy Buds 2’nin önce özelliklerine sonra da fiyatına göz atalım.
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Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri!
Samsung‘un yakın bir tarihte düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 özelliklerini tanıtımdan önce ortaya döktü. Cihazın özelliklerine baktığımızda kablosuz özelliğini Bluetooth 5.2 desteği ile kazandığını gördüğümüz Samsung Galaxy Buds 2, ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği gibi birçok özellik sunuyor.
Her bir kulaklıkta üç adet mikrofon taşıyan Galaxy Buds 2 karşı tarafa sesinizi gayet net bir şekilde iletebiliyor. Yine her bir kulaklıkta 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Galaxy Buds 2, Android tarafında Android 7.0 ve üzeri, iOS tarafında iOS 10 ve üzeri tüm cihazlara uyum sağlıyor.
472mAh pil kapasitesine sahip bir kutuya sahip olan Galaxy Buds 2, her kulaklıkta 61mAh‘lik bataryalar taşıyor. Cihazın kutusu Qi kablosuz şarj desteği sunuyor. Kulaklıklar ise bildiğiniz gibi kutunun içerisinde şarj oluyor.
Pil ömrüne baktığımızda ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık gösteren Samsung Galaxy Buds 2, 51,5 gram ağırlığında ve 50x50x28mm ölçülerinde.
Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı!
Gelelim Samsung‘un yeni kablosuz kulaklığının fiyatına. Amazon‘da listelenen Samsung Galaxy Buds 2, şimdilik 149,99 Euro fiyat etiketine sahip. Satıldığı bölgelere göre farklılık gösterecek bu fiyat, ürünün kalitesine göre ideal olsa da, pahalı diyebiliriz.
11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Galaxy Buds 2’nin fiyatı pahalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Giyilebilir Teknoloji
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Razer, bugün yaptığı açıklama ile Project Hazel ismiyle üzerinde bir süredir çalıştığı N95 maske projesinin Beta programını duyurdu. Açıklamada ürünün isminin Razer Zephyr olacağı belirtilirken Beta testine katılabilmek için Razer’ın internet sitesinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.
Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ
— R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021
Razer’dan daha fazla ayrıntılı bilgi paylaşılmadığı için Beta testine katılanların maskelerini ne zaman alacağı veya ürünün resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak ürünün bu yılın 4. çeyreğinde çıkış yapması bekleniyor. Razer’ın açıklama ile paylaştığı videoya bakıldığında Beta testine katılacakların farklı maske tasarımlarına sahip olabilecekleri tahmin ediliyor.
Razer Zephyr, Project Hazel ile karşılaştırıldığında biraz daha geniş ve yuvarlak hatlara sahip olduğu dikkat çekiyor ve gösterilen son fotoğraflara göre maskenin alt tarafına da ses geçirgenliği veya fazladan havalandırma amaçlı olduğu tahmin edilen bir ızgara daha eklenmiş. Bu özellikler maskenin önceki tasarımlarında görülmese de maskenin iki tarafındaki RGB aydınlatmaya sahip filtrelerde bir değişiklik yapılmadığı gözlemleniyor.
Yapılan değişikliklere dayanarak Zephyr üzerinde hala geliştirme çalışmalarının sürdüğü düşünülüyor. Dolayısıyla son veya sona yakın tasarımlar hakkında daha yakın bir fikir elde edebilmek için maskelerin Beta testi programına katılacakların eline geçmesini beklememiz gerekiyor. Yine de bugün yapılan açıklama ile Zephyr hakkında daha fazla bilgi elde ettik ve çıkışı daha gerçekçi hale geldi. Razer bu ürünü ilk önce CES fuarında gösterdiğinde öncelikle bunun bir konsept tasarım olduğu düşünülmüştü. Ancak Razer zamanla bu projeyi gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Ürünün fiyatı, kullanışlılığı ve ne kadar eğlenceli olduğuyla ilgili tüm etkenler bu ürünün başarısını etkileyeceğe benziyor. Sokaklarda Cyberpunk bir gelecekten gelmiş biri gibi görünüyor olmanın vereceği hava da ayrı bir merak konusu.
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Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri ile ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Buds 2‘nin tüm özellikleri lansman tarihine birkaç gün kala ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri.
Samsung‘un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayı içerisinde bir lansman gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, bu etkinlikte yeni kulaklık modeli olan Galaxy Buds 2‘yi ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Tabi bu etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri de ortaya çıkacak. Ancak Galaxy Buds 2 özelliklerini gizli tutamadı. Tanıtıma sayılı günler kala Galaxy Buds 2’nin tüm özellikleri sızdırıldı. Gelin Samsung Galaxy Buds 2‘ye yakından bakalım.
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Samsung Galaxy Buds 2’nin Tüm Özellikleri!
Samsung tarafından geliştirlen yeni Bluetooth kulaklık Galaxy Buds 2 yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerini ortaya döktü. Galaxy Buds 2 hakkında gelen sızıntılara baktığımızda cihazın görsellerini görüyoruz. Parlak ve sade bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 2, beyaz, yeşil, siyah, mor ve sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunuyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen Galaxy Buds 2 bu sayede daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunuyor.
Ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği ile birlikte gelen Samsung Galaxy Buds 2, her bir kulaklıkta 3 adet mikrofon barındırıyor. Yine bu kulaklıklarda 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Buds 2, son derece tatmin edici bir deneyim sunuyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık sunan Buds 2’nin kutusu Qi kablosuz şarj ile de uyumlu.
Öte yandan her kulaklıkta 61mAh‘lik pil taşıyan cihaz, şarj kutusunda 472mAh‘lik bir batarya taşıyor. ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ayrıca kulaklıkları şarj kutusunda 5 dakika şarj etmeniz 55 dakika kullanım sağlayacak.
Samsung Galaxy Buds 2’nin Tanıtım Tarihi!
Başta da söylediğimiz gibi Galaxy Buds 2 modelinin özellikleri lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. Samsung 11 Ağustos‘ta Galaxy Buds 2 ve iki yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Ancak gördüğünüz gibi Galaxy Buds 2‘nin özellikleri tam bir hafta önceden sızdırıldı. Bakalım Galaxy Buds 2 ile ilgili gelen bilgiler doğru mu. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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