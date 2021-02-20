Realme Narzo 30A Geekbench’te görüntülendi!

Aralık 2020’de BOE, iPhone 12 için üçüncü OLED tedarikçisi olarak onay aldı. Yayınlanan rapora göre BOE, Apple’ın yeni iPhone 12s telefonlarındaki talebe bağlı olarak Apple’a bu yıl 20 milyon adet ekran tedarik edecek. BusinessKorea, Çinli şirketin sadece yenilenen modeller için panel sağlayacağını iddia ediyor.

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BOE, Apple için özel olarak yeni bir tesis de kurdu. Şirketin şu anda bir sonraki iPhone için OLED ekran paneli örnekleri ürettiği konuşuluyor. Bu arada yeni raporlar 2021 iPhone’ların, iPhone 13 değil iPhone 12S olarak adlandırılacağını bildiriyor.

Samsung, şu anda iPhone 12 için ana OLED tedarikçisi konumunda. Bununla beraber Apple’ın LG’den yalnızca 6.1″ iPhone 12 için panel tedarik edeceğine; serinin geri kalanının ise Samsung panellere sahip olacağına inanılıyor.

Görünüşe göre Apple bu iki Güney Koreli şirkete giden siparişlerin oranını düşürmek istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. BusinesKorea, BOE’nin iPhone 12s için sipariş almasını beklemiyor. Bunun yerine üreticinin gelecek yıl yeni iPhone’lar için tedarik zincirine girmesini bekliyor.

Bu, BOE’nin yenilenmiş modeller için OLED panelleri tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Çinli üretici ayrıca Apple’ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için MicroOLED panellerini de tedarik etmeyi umuyor. Güney Kore’li bir sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında AR ve VR cihazları için MicroOLED panelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Rapor, üst düzey iPhone 12s modellerinin LTPO panellerine sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Bu panelleri de büyük olasılıkla Samsung temin edecek.