Realme, 2020 ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı

Akıllı telefon dünyasının yükselen markalarından Realme, bu yılın ilk yarısındaki istatistiklerini açıkladı. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde başarılı bir tablo çizen marka, çift haneli büyümeye ulaşan tek büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.

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Realme, yılın ikinci çeyreğinde en fazla büyüyen telefon markası oldu!

Counterpoint verilerine göre, marka yılın ikinci çeyrek verilerine göre %11 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte de %157 büyüyen Realme’nin dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildiği belirtiliyor. Ayrıca Realme’nin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki akıllı telefon markasından biri olması da dikkat çekiyor.

Yılın ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazanan Realme’nin pazar verileri de pek çok ülkede başarılı olduğunu ispatlıyor. Marka; Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam’da ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasına girmeyi başardı. Bunun yanı sıra 5G odaklı yeni ürün stratejisi nedeniyle pek çok pazarda da genişleme hedefleniyor. Bu süreçte; Hindistan’da 5G özellikli ilk amiral gemisi telefon ve Tayland’da 5G özellikli ilk telefon Realme tarafından satışa sunuldu.

2020’de “1+4+N” adlı çift odaklı bir stratejiye geçiş yapan Realme, bu stratejiye de bağlılığını sürdürüyor. Akıllı telefonların yanı sıra nesnelerin interneti teknolojisine de odaklanan markanın bu yıl 50 adet yeni cihaz sunma hedefi bulunuyor. Hoparlör, kulaklık, TV ve saatler gibi temel cihazların yer aldığı grupta önümüzdeki yıl ise 100 yeni cihaz hedefleniyor.

realme CEO’su Li Bingzhong ilk yarı sonuçlarıyla ilgili, “Realme, yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018’den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz. Hindistan pazarında AIoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun güzel bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. Markamız 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti.” şeklinde konuştu.

Tasarım tarafında önemli ödüller dikkat çekiyor

Realme’nin ürünlerini tasarladığı tasarım stüdyosu ise yılın geride bıraktığımız döneminde dünyaca ünlü tasarımcılar ile ortak çalışmalarda bulundu. Naoto Fukasawa’nın yanı sıra Hermes’in ünlü tasarımcısı Jose Levy ile işbirliği yapan marka, ikonik tasarımlara sahip ürünlere imza attı. Bunun sonucunda ise Realme X2 Pro Master Edition akıllı telefon modeli Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanmayı başardı. Yeni teknolojiler tarafında ise 125W hızlı şarj teknolojisi, dünyanın en hızlısı olarak yeniliklere öncülük ediyor.